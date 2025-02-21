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Рейд в Севастополе открыли
Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 21.02.2025
Рейд в Севастополе открыли
Паромы и катера в Севастополе снова курсируют через бухту. Об этом сообщили в городском дептрансе. РИА Новости Крым, 21.02.2025
2025-02-21T16:08
2025-02-21T16:08
2025-02-21T16:08
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морской транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Паромы и катера в Севастополе снова курсируют через бухту. Об этом сообщили в городском дептрансе.Рейд в городе в пятницу закрывали дважды. В первый раз причиной стали погодные условия. Второй раз он был закрыт в 15:53. Ограничения действовали 10 минут.Рейд в Севастополе периодически перекрывают и из соображений безопасности или в связи с ухудшением погоды. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Рейд в Севастополе открыли
В Севастополе возобновил работу морской пассажирский транспорт