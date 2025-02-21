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Рейд в Севастополе открыли

Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 21.02.2025

Рейд в Севастополе открыли

Паромы и катера в Севастополе снова курсируют через бухту. Об этом сообщили в городском дептрансе. РИА Новости Крым, 21.02.2025

2025-02-21T16:08

2025-02-21T16:08

2025-02-21T16:08

севастополь

транспорт

морской транспорт

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паромы и катера в севастополе

новости севастополя

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Паромы и катера в Севастополе снова курсируют через бухту. Об этом сообщили в городском дептрансе.Рейд в городе в пятницу закрывали дважды. В первый раз причиной стали погодные условия. Второй раз он был закрыт в 15:53. Ограничения действовали 10 минут.Рейд в Севастополе периодически перекрывают и из соображений безопасности или в связи с ухудшением погоды. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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