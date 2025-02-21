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Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 21.02.2025
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Рейд в Севастополе открыли
Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 21.02.2025
Рейд в Севастополе открыли
Паромы и катера в Севастополе снова курсируют через бухту. Об этом сообщили в городском дептрансе. РИА Новости Крым, 21.02.2025
2025-02-21T16:08
2025-02-21T16:08
севастополь
транспорт
морской транспорт
общественный транспорт
паромы и катера в севастополе
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Паромы и катера в Севастополе снова курсируют через бухту. Об этом сообщили в городском дептрансе.Рейд в городе в пятницу закрывали дважды. В первый раз причиной стали погодные условия. Второй раз он был закрыт в 15:53. Ограничения действовали 10 минут.Рейд в Севастополе периодически перекрывают и из соображений безопасности или в связи с ухудшением погоды. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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севастополь, транспорт, морской транспорт, общественный транспорт, паромы и катера в севастополе, новости севастополя, общество
Рейд в Севастополе открыли

В Севастополе возобновил работу морской пассажирский транспорт

16:08 21.02.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастопольский паром
Севастопольский паром - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Паромы и катера в Севастополе снова курсируют через бухту. Об этом сообщили в городском дептрансе.
Рейд в городе в пятницу закрывали дважды. В первый раз причиной стали погодные условия. Второй раз он был закрыт в 15:53. Ограничения действовали 10 минут.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - отмечается в сообщении.
Рейд в Севастополе периодически перекрывают и из соображений безопасности или в связи с ухудшением погоды.
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СевастопольТранспортМорской транспортОбщественный транспортПаромы и катера в СевастополеНовости СевастополяОбщество
 
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