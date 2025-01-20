https://crimea.ria.ru/20250120/feodosii-vydelili-450-millionov-na-remont-dorog--aksenov-1143504288.html

Феодосии выделили 450 миллионов на ремонт дорог – Аксенов

Феодосии выделили 450 миллионов на ремонт дорог – Аксенов - РИА Новости Крым, 20.01.2025

Феодосии выделили 450 миллионов на ремонт дорог – Аксенов

На ремонт дорог в Феодосии в этом году будет потрачено 450 миллионов рублей. Работы будут проведены на 11 объектах, сообщил в своем Telegram-канале глава... РИА Новости Крым, 20.01.2025

2025-01-20T17:37

2025-01-20T17:37

2025-01-20T17:37

сергей аксенов

крым

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феодосия

ремонт и строительство дорог в крыму

ремонт дорог

дороги крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. На ремонт дорог в Феодосии в этом году будет потрачено 450 миллионов рублей. Работы будут проведены на 11 объектах, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Крым Сергей Аксенов.Кроме того, на благоустройство будет потрачено 150 миллионов рублей из средств, полученных от продажи национализированного имущества."150 млн рублей из средств, полученных от национализации имущества граждан Украины, поддерживающих националистический киевский режим, будет направлено на ремонт и благоустройство междворовых проездов, придомовых территорий и входных групп подъездов, организацию уличного освещения", говорится в сообщении.Подрядчик приступит к работе в ближайшее время, пообещал глава республики в ходе рабочей поездки по городскому округу Феодосии.Ранее глава администрации Керчи Олег Каторгин сообщил, что за счет средств украинских олигархов в городе проведут капитальный ремонт Дворца спорта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонт "горбатого моста" в Симферополе: как идут работыКогда завершится благоустройство Массандровского парка в Ялте147 дорожных объектов отремонтировали за год в Севастополе

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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