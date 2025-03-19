https://crimea.ria.ru/20250319/povyshennuyu-penyu-za-prosrochku-platezhey-za-zhku-nachislyat-ne-budut-1145040995.html

Повышенную пеню за просрочку платежей за ЖКУ начислять не будут

Повышенную пеню за просрочку платежей за ЖКУ начислять не будут - РИА Новости Крым, 19.03.2025

Повышенную пеню за просрочку платежей за ЖКУ начислять не будут

Кабмин продлил решение об отмене начисления повышенных пеней за просроченные платежи за жилищно-коммунальные услуги, прежняя ставка в 9,5% будет действовать до... РИА Новости Крым, 19.03.2025

2025-03-19T10:44

2025-03-19T10:44

2025-03-19T10:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Кабмин продлил решение об отмене начисления повышенных пеней за просроченные платежи за жилищно-коммунальные услуги, прежняя ставка в 9,5% будет действовать до конца следующего года. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.Как в этом, так и в следующем году при расчете пеней и штрафов за основу будут брать ключевую ставку ЦБ РФ в 9,5% годовых, которая действовала на 27 февраля 2022 года. Решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.Как пояснили в кабмине, согласно жилищному кодексу величина пени за долги по "коммуналке" определяется с учетом ключевой ставки ЦБ на день фактической оплаты от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Однако при нынешней ключевой ставке максимальная величина пени оказалась бы несоразмерной платежам россиян за ЖКУ, поэтому для расчета будет использоваться значение ставки, действовавшее до повышения.В феврале гендиректор "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Прилипко сообщал, что сумма просроченных задолженностей крымчан за услугу теплоснабжения достигла 837 миллионов рублей. Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Вода Крыма" прощает пени должникам – условияВ Крыму заменят около 240 лифтов в этом годуВ России изменится порядок оплаты за отопление

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, жкх, правительство россии, долги