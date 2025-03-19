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Повышенную пеню за просрочку платежей за ЖКУ начислять не будут - РИА Новости Крым, 19.03.2025
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Повышенную пеню за просрочку платежей за ЖКУ начислять не будут
Повышенную пеню за просрочку платежей за ЖКУ начислять не будут - РИА Новости Крым, 19.03.2025
Повышенную пеню за просрочку платежей за ЖКУ начислять не будут
Кабмин продлил решение об отмене начисления повышенных пеней за просроченные платежи за жилищно-коммунальные услуги, прежняя ставка в 9,5% будет действовать до... РИА Новости Крым, 19.03.2025
2025-03-19T10:44
2025-03-19T10:44
россия
новости
жкх
правительство россии
долги
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Кабмин продлил решение об отмене начисления повышенных пеней за просроченные платежи за жилищно-коммунальные услуги, прежняя ставка в 9,5% будет действовать до конца следующего года. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.Как в этом, так и в следующем году при расчете пеней и штрафов за основу будут брать ключевую ставку ЦБ РФ в 9,5% годовых, которая действовала на 27 февраля 2022 года. Решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.Как пояснили в кабмине, согласно жилищному кодексу величина пени за долги по "коммуналке" определяется с учетом ключевой ставки ЦБ на день фактической оплаты от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Однако при нынешней ключевой ставке максимальная величина пени оказалась бы несоразмерной платежам россиян за ЖКУ, поэтому для расчета будет использоваться значение ставки, действовавшее до повышения.В феврале гендиректор "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Прилипко сообщал, что сумма просроченных задолженностей крымчан за услугу теплоснабжения достигла 837 миллионов рублей. Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Вода Крыма" прощает пени должникам – условияВ Крыму заменят около 240 лифтов в этом годуВ России изменится порядок оплаты за отопление
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россия, новости, жкх, правительство россии, долги
Повышенную пеню за просрочку платежей за ЖКУ начислять не будут

Кабмин продлил до конца 2026 года пониженную ставку 9,5% при расчете пени за долги по ЖКУ

10:44 19.03.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПочтовые ящики
Почтовые ящики - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Кабмин продлил решение об отмене начисления повышенных пеней за просроченные платежи за жилищно-коммунальные услуги, прежняя ставка в 9,5% будет действовать до конца следующего года. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.
"Правительство продлило до конца 2026 года особенности начисления и уплаты пеней и штрафов за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) без привязки к выросшей ключевой ставке Банка России. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении.
Как в этом, так и в следующем году при расчете пеней и штрафов за основу будут брать ключевую ставку ЦБ РФ в 9,5% годовых, которая действовала на 27 февраля 2022 года. Решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.
Как пояснили в кабмине, согласно жилищному кодексу величина пени за долги по "коммуналке" определяется с учетом ключевой ставки ЦБ на день фактической оплаты от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Однако при нынешней ключевой ставке максимальная величина пени оказалась бы несоразмерной платежам россиян за ЖКУ, поэтому для расчета будет использоваться значение ставки, действовавшее до повышения.
В феврале гендиректор "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Прилипко сообщал, что сумма просроченных задолженностей крымчан за услугу теплоснабжения достигла 837 миллионов рублей.
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Читайте также на РИА Новости Крым:
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РоссияНовостиЖКХПравительство РоссииДолги
 
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