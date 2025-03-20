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Под Судаком перекроют дороги - РИА Новости Крым, 20.03.2025
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Под Судаком перекроют дороги
Под Судаком перекроют дороги - РИА Новости Крым, 20.03.2025
Под Судаком перекроют дороги
В поселке Солнечная Долина под Судаком в пятницу пройдут учения. Как сообщил глава администрации города Кирилл Чебышев, в этой связи на подъездах к населенному... РИА Новости Крым, 20.03.2025
2025-03-20T12:47
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судак
кирилл чебышев
новости
учения
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. В поселке Солнечная Долина под Судаком в пятницу пройдут учения. Как сообщил глава администрации города Кирилл Чебышев, в этой связи на подъездах к населенному пункту ограничат движение.Он уточнил, что учения будут проходить с 10 до 18 часов. На время их проведения сотрудниками дорожно-патрульной службы будет ограничено движение автотранспортных средств на въезде и выезде села. Чебышев обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к работе правоохранительных органов.В четверг в Евпатории проходят учения военнослужащих со стрельбой, сообщали ранее власти города. Они продолжатся до 16 часов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны над Крымом и охрана периметра - яркие кадры учений "Барсов"Как тренируются бойцы отряда "Барс-Крым"Аксенов дал честный ответ о безопасности отдыха в Крыму
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судак, кирилл чебышев, новости, учения, безопасность республики крым и севастополя
Под Судаком перекроют дороги

Под Судаком перекроют дороги в Солнечной Долине из-за учений

12:47 20.03.2025 (обновлено: 12:52 20.03.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПатруль ДПС
Патруль ДПС - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. В поселке Солнечная Долина под Судаком в пятницу пройдут учения. Как сообщил глава администрации города Кирилл Чебышев, в этой связи на подъездах к населенному пункту ограничат движение.
"21 марта на территории села Солнечная Долина пройдут учения", – сообщил мэр в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что учения будут проходить с 10 до 18 часов. На время их проведения сотрудниками дорожно-патрульной службы будет ограничено движение автотранспортных средств на въезде и выезде села. Чебышев обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к работе правоохранительных органов.
В четверг в Евпатории проходят учения военнослужащих со стрельбой, сообщали ранее власти города. Они продолжатся до 16 часов.
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СудакКирилл ЧебышевНовостиУченияБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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