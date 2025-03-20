https://crimea.ria.ru/20250320/pod-sudakom-perekroyut-dorogi-1145081789.html

Под Судаком перекроют дороги

Под Судаком перекроют дороги - РИА Новости Крым, 20.03.2025

Под Судаком перекроют дороги

В поселке Солнечная Долина под Судаком в пятницу пройдут учения. Как сообщил глава администрации города Кирилл Чебышев, в этой связи на подъездах к населенному... РИА Новости Крым, 20.03.2025

2025-03-20T12:47

2025-03-20T12:47

2025-03-20T12:52

судак

кирилл чебышев

новости

учения

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. В поселке Солнечная Долина под Судаком в пятницу пройдут учения. Как сообщил глава администрации города Кирилл Чебышев, в этой связи на подъездах к населенному пункту ограничат движение.Он уточнил, что учения будут проходить с 10 до 18 часов. На время их проведения сотрудниками дорожно-патрульной службы будет ограничено движение автотранспортных средств на въезде и выезде села. Чебышев обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к работе правоохранительных органов.В четверг в Евпатории проходят учения военнослужащих со стрельбой, сообщали ранее власти города. Они продолжатся до 16 часов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны над Крымом и охрана периметра - яркие кадры учений "Барсов"Как тренируются бойцы отряда "Барс-Крым"Аксенов дал честный ответ о безопасности отдыха в Крыму

судак

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

судак, кирилл чебышев, новости, учения, безопасность республики крым и севастополя