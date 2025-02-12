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Дроны над Крымом и охрана периметра - яркие кадры учений "Барсов" - РИА Новости Крым, 12.02.2025
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Дроны над Крымом и охрана периметра - яркие кадры учений "Барсов"
Дроны над Крымом и охрана периметра - яркие кадры учений "Барсов" - РИА Новости Крым, 12.02.2025
Дроны над Крымом и охрана периметра - яркие кадры учений "Барсов"
Несмотря на мороз и пронизывающий ветер, добровольцы отряда теробороны "Барс-Крым" во всеоружии - они в очередной раз собрались, чтобы отработать вместе с... РИА Новости Крым, 12.02.2025
2025-02-12T13:29
2025-02-12T13:29
видео
"барс - крым"
учения
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Несмотря на мороз и пронизывающий ветер, добровольцы отряда теробороны "Барс-Крым" во всеоружии - они в очередной раз собрались, чтобы отработать вместе с военными и силовиками алгоритм действий на случай проникновения в Крым диверсантов.Сегодня учения идут в Раздольненском и Красноперекопском районах полуострова. На всех дорогах и перекрестках установлены блок-посты. Весь транспорт досматривается. Контроль ведется и с воздуха - в тренировках используют дроны собственной сборки.Подробнее - в видео РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму во время учений теробороны сбили "украинский" БПЛА - АксеновКак тренируются бойцы отряда "Барс-Крым"Отряды "Барс" в Крыму получили гаубицы и огнеметы
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, "барс - крым", учения, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым, видео
Дроны над Крымом и охрана периметра - яркие кадры учений "Барсов"

Над Крымом запустили дроны и выставили посты по периметру в рамках учений - видео

13:29 12.02.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Несмотря на мороз и пронизывающий ветер, добровольцы отряда теробороны "Барс-Крым" во всеоружии - они в очередной раз собрались, чтобы отработать вместе с военными и силовиками алгоритм действий на случай проникновения в Крым диверсантов.
Сегодня учения идут в Раздольненском и Красноперекопском районах полуострова. На всех дорогах и перекрестках установлены блок-посты. Весь транспорт досматривается. Контроль ведется и с воздуха - в тренировках используют дроны собственной сборки.
Подробнее - в видео РИА Новости Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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