https://crimea.ria.ru/20250212/drony-nad-krymom-i-okhrana-perimetra----yarkie-kadry-ucheniy-barsov-1144119514.html

Дроны над Крымом и охрана периметра - яркие кадры учений "Барсов"

Дроны над Крымом и охрана периметра - яркие кадры учений "Барсов" - РИА Новости Крым, 12.02.2025

Дроны над Крымом и охрана периметра - яркие кадры учений "Барсов"

Несмотря на мороз и пронизывающий ветер, добровольцы отряда теробороны "Барс-Крым" во всеоружии - они в очередной раз собрались, чтобы отработать вместе с... РИА Новости Крым, 12.02.2025

2025-02-12T13:29

2025-02-12T13:29

2025-02-12T13:29

видео

"барс - крым"

учения

безопасность республики крым и севастополя

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Несмотря на мороз и пронизывающий ветер, добровольцы отряда теробороны "Барс-Крым" во всеоружии - они в очередной раз собрались, чтобы отработать вместе с военными и силовиками алгоритм действий на случай проникновения в Крым диверсантов.Сегодня учения идут в Раздольненском и Красноперекопском районах полуострова. На всех дорогах и перекрестках установлены блок-посты. Весь транспорт досматривается. Контроль ведется и с воздуха - в тренировках используют дроны собственной сборки.Подробнее - в видео РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму во время учений теробороны сбили "украинский" БПЛА - АксеновКак тренируются бойцы отряда "Барс-Крым"Отряды "Барс" в Крыму получили гаубицы и огнеметы

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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