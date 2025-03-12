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В Крыму заменят около 240 лифтов в этом году
В Крыму заменят около 240 лифтов в этом году - РИА Новости Крым, 12.03.2025
В Крыму заменят около 240 лифтов в этом году
В Крыму в этом году планируется заменить 239 лифтов на общую сумму 785 миллионов рублей, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 12.03.2025
2025-03-12T15:00
2025-03-12T15:00
2025-03-12T15:00
сергей аксенов
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новости крыма
лифт
жкх крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. В Крыму в этом году планируется заменить 239 лифтов на общую сумму 785 миллионов рублей, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Аксенов добавил, что у некоторых лифтов, которые работают сегодня, продлен срок службы. Но при аварийных ситуациях и неисправностях крымчане могут обращаться на официальные страницы главы республики в социальных сетях.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Причиной падения лифта в Севастополе стала турецкая детальМожно ли отказаться от уплаты взносов за капремонт в КрымуС видеокамерами и зеркалами: в Крыму старые лифты меняют на новые
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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сергей аксенов, крым, новости крыма, лифт, жкх крыма и севастополя
В Крыму заменят около 240 лифтов в этом году
В Крыму в этом году заменят 239 лифтов на сумму 785 миллионов рублей – Аксенов