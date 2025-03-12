https://crimea.ria.ru/20250312/v-krymu-zamenyat-okolo-240-liftov-v-etom-godu-1144862838.html

В Крыму заменят около 240 лифтов в этом году

В Крыму заменят около 240 лифтов в этом году - РИА Новости Крым, 12.03.2025

В Крыму заменят около 240 лифтов в этом году

В Крыму в этом году планируется заменить 239 лифтов на общую сумму 785 миллионов рублей, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 12.03.2025

2025-03-12T15:00

2025-03-12T15:00

2025-03-12T15:00

сергей аксенов

крым

новости крыма

лифт

жкх крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. В Крыму в этом году планируется заменить 239 лифтов на общую сумму 785 миллионов рублей, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Аксенов добавил, что у некоторых лифтов, которые работают сегодня, продлен срок службы. Но при аварийных ситуациях и неисправностях крымчане могут обращаться на официальные страницы главы республики в социальных сетях.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Причиной падения лифта в Севастополе стала турецкая детальМожно ли отказаться от уплаты взносов за капремонт в КрымуС видеокамерами и зеркалами: в Крыму старые лифты меняют на новые

крым

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, новости крыма, лифт, жкх крыма и севастополя