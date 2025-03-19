https://crimea.ria.ru/20250319/propavshuyu-15-letnyuyu-shkolnitsu-iz-krasnoyarskogo-achinska-nashli-1145045652.html
Пропавшую 15-летнюю школьницу из красноярского Ачинска нашли
Пропавшую 15-летнюю школьницу из красноярского Ачинска нашли - РИА Новости Крым, 19.03.2025
Пропавшую 15-летнюю школьницу из красноярского Ачинска нашли
Пропавшую в городе Ачинске Красноярского края 15-летнюю девушку нашли, сообщает главное следственное управление СК РФ по региону. РИА Новости Крым, 19.03.2025
2025-03-19T11:32
2025-03-19T11:32
2025-03-19T11:35
новости
красноярский край
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
дети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Пропавшую в городе Ачинске Красноярского края 15-летнюю девушку нашли, сообщает главное следственное управление СК РФ по региону.По предварительным данным, угрозы жизни и здоровью несовершеннолетней нет, подчеркнули в Следкоме.В ближайшее время девушка будет доставлена в следственный отдел для производства необходимых следственных действий и установления всех обстоятельств произошедшего, отметили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости, красноярский край, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), дети
Пропавшую 15-летнюю школьницу из красноярского Ачинска нашли
Пропавшую 15-летнюю школьницу из красноярского Ачинска нашли в соседнем городе
11:32 19.03.2025 (обновлено: 11:35 19.03.2025)