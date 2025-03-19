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Пропавшую 15-летнюю школьницу из красноярского Ачинска нашли - РИА Новости Крым, 19.03.2025
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Пропавшую 15-летнюю школьницу из красноярского Ачинска нашли
Пропавшую 15-летнюю школьницу из красноярского Ачинска нашли - РИА Новости Крым, 19.03.2025
Пропавшую 15-летнюю школьницу из красноярского Ачинска нашли
Пропавшую в городе Ачинске Красноярского края 15-летнюю девушку нашли, сообщает главное следственное управление СК РФ по региону. РИА Новости Крым, 19.03.2025
2025-03-19T11:32
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новости
красноярский край
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
дети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Пропавшую в городе Ачинске Красноярского края 15-летнюю девушку нашли, сообщает главное следственное управление СК РФ по региону.По предварительным данным, угрозы жизни и здоровью несовершеннолетней нет, подчеркнули в Следкоме.В ближайшее время девушка будет доставлена в следственный отдел для производства необходимых следственных действий и установления всех обстоятельств произошедшего, отметили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, красноярский край, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), дети
Пропавшую 15-летнюю школьницу из красноярского Ачинска нашли

Пропавшую 15-летнюю школьницу из красноярского Ачинска нашли в соседнем городе

11:32 19.03.2025 (обновлено: 11:35 19.03.2025)
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРассмотрение вопроса о продлении срока ареста А. Навальному
Рассмотрение вопроса о продлении срока ареста А. Навальному - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Пропавшую в городе Ачинске Красноярского края 15-летнюю девушку нашли, сообщает главное следственное управление СК РФ по региону.

"В рамках расследования уголовного дела о похищении 15-летней девушки в городе Ачинске (п. "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ) установлено местонахождение пропавшей – она находилась в квартире одного из домов в городе Назарово", – сказано в сообщении.

По предварительным данным, угрозы жизни и здоровью несовершеннолетней нет, подчеркнули в Следкоме.
В ближайшее время девушка будет доставлена в следственный отдел для производства необходимых следственных действий и установления всех обстоятельств произошедшего, отметили в ведомстве.
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НовостиКрасноярский крайПроисшествияСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)дети
 
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