https://crimea.ria.ru/20250319/propavshuyu-15-letnyuyu-shkolnitsu-iz-krasnoyarskogo-achinska-nashli-1145045652.html

Пропавшую 15-летнюю школьницу из красноярского Ачинска нашли

Пропавшую 15-летнюю школьницу из красноярского Ачинска нашли - РИА Новости Крым, 19.03.2025

Пропавшую 15-летнюю школьницу из красноярского Ачинска нашли

Пропавшую в городе Ачинске Красноярского края 15-летнюю девушку нашли, сообщает главное следственное управление СК РФ по региону. РИА Новости Крым, 19.03.2025

2025-03-19T11:32

2025-03-19T11:32

2025-03-19T11:35

новости

красноярский край

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

дети

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Пропавшую в городе Ачинске Красноярского края 15-летнюю девушку нашли, сообщает главное следственное управление СК РФ по региону.По предварительным данным, угрозы жизни и здоровью несовершеннолетней нет, подчеркнули в Следкоме.В ближайшее время девушка будет доставлена в следственный отдел для производства необходимых следственных действий и установления всех обстоятельств произошедшего, отметили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

красноярский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, красноярский край, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), дети