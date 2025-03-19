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Путин на закрытой встрече раскрыл позицию РФ по Крыму и новым регионам - РИА Новости Крым, 19.03.2025
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Путин на закрытой встрече раскрыл позицию РФ по Крыму и новым регионам
Путин на закрытой встрече раскрыл позицию РФ по Крыму и новым регионам - РИА Новости Крым, 19.03.2025
Путин на закрытой встрече раскрыл позицию РФ по Крыму и новым регионам
Если бы украинские власти признали российский Крым и автономию Донецкой и Луганской народных республик, специальная военная операция могла бы и не начаться. Об... РИА Новости Крым, 19.03.2025
2025-03-19T08:28
2025-03-19T08:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Если бы украинские власти признали российский Крым и автономию Донецкой и Луганской народных республик, специальная военная операция могла бы и не начаться. Об этом заявил президент России Владимир Путин на закрытой встрече с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей, пишет специальный корреспондент "Коммерсанта" Андрей Колесников со ссылкой на участников встречи.Как рассказали Колесникову участники встречи, если признание произойдет в ближайшее время, Россия "не станет претендовать на Одессу и другие территории, на данный момент принадлежащие Украине".Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября 2022 года. В ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%.30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, новости крыма, крым, новые регионы россии, владимир путин (политик), переговоры путина и трампа, россия, политика, украина
Путин на закрытой встрече раскрыл позицию РФ по Крыму и новым регионам

Россия будет требовать на переговорах признания Крыма и новых регионов – Путин

08:28 19.03.2025 (обновлено: 08:34 19.03.2025)
 
© Коллаж РИА НовостиФлаг России и США. Архивное фото
Флаг России и США. Архивное фото
© Коллаж РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Если бы украинские власти признали российский Крым и автономию Донецкой и Луганской народных республик, специальная военная операция могла бы и не начаться. Об этом заявил президент России Владимир Путин на закрытой встрече с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей, пишет специальный корреспондент "Коммерсанта" Андрей Колесников со ссылкой на участников встречи.
"Теперь, по словам моих собеседников, речь на переговорах идет о том, что достигнутое у России не отнять и что следует признать в составе России Крым, Севастополь и четыре известных территории: Луганскую, Донецкую республики, Херсонскую и Запорожскую области", – пишет журналист.
Как рассказали Колесникову участники встречи, если признание произойдет в ближайшее время, Россия "не станет претендовать на Одессу и другие территории, на данный момент принадлежащие Украине".
"Но и эта точка может сдвинуться, ведь "они не успевают окапываться", – добавил корреспондент.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября 2022 года. В ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%.
30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.
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