Севастополь простился с тремя героями
В Севастополе простились с погибшими в зоне СВО героями
© Официальный канал главы администрации города КерчиСвеча
© Официальный канал главы администрации города Керчи
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе простились с погибшими в зоне спецоперации гвардии младшим лейтенантом, командиром взвода Вячеславом Чунихиным, рядовым, старшим стрелком штурмового отделения Никитой Лапаткиным и гвардии рядовым, стрелком мотострелкового отделения Эдуардом Фахретдиновым. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Вячеслав Чунихин родился и вырос в городе Красный Лиман Донецкой области. В 2014 году записался в ополчение Донбасса, несколько лет прослужил в Народной милиции ДНР. После воссоединения Донецкой народной республики с Россией заключил контракт с Минобороны. По его просьбе Вячеслава Чунихина направили в одно из подразделений бригады морской пехоты Черноморского флота.
© Telegram Михаил РазвожаевВячеслав Чунихин
© Telegram Михаил Развожаев
Вячеслав Чунихин
"В боях он проявил отвагу и мужество, воевал умело и инициативно, используя свой немалый боевой опыт, приобретенный за годы противостояния ВСУ. За умелое руководство личным составом, способность в критический момент сплотить и повести за собой боевых товарищей получил офицерское звание, был награжден государственными и ведомственными наградами", - написал Развожаев в своем Telegram.
Геройски погиб в одном из боев при освобождении Курской области.
Никита Лапаткин родился и вырос в Светлогорске Калининградской области. В 2016 году с семьей переехал в Севастополь, где окончил школу, затем многопрофильный колледж имени Маршала инженерных войск А.В. Геловани и получил специальность повара-кондитера.
© Telegram Михаил РазвожаевНикита Лапаткин
© Telegram Михаил Развожаев
Никита Лапаткин
"Так сложилось, что в 2020 году Никита Сергеевич был осужден за совершенное преступление и направлен в места отбывания наказания. В 2023 году он принял решение заключить контракт с Минобороны России, прошел подготовку и был направлен в одно из мотострелковых подразделений, выполнявших задачи на Артемовском направлении. В боях проявил смелость и отвагу, старался в первых рядах выполнять все поставленные командованием задачи", - говорится в сообщении.
Никита Лапаткин геройски погиб в бою на Артемовском направлении.
Эдуард Фахретдинов родился и вырос в Челябинске. В раннем возрасте он остался без попечения родителей, поэтому рос и воспитывался в детском доме. После окончания школы-интерната работал в родном городе в сфере строительства. В 2024 году Эдуард Евгеньевич принял решение заключить контракт с Минобороны России и после подготовки был направлен в одно из подразделений морской пехоты Черноморского флота.
© Telegram Михаил РазвожаевЭдуард Фахретдинов
© Telegram Михаил Развожаев
Эдуард Фахретдинов
"В боях проявил отвагу и мастерство, старался с честью выполнить все поставленные командованием задачи. Был ранен, но возвращался в строй — ради победы над врагом. Эдуард Евгеньевич Фахретдинов геройски погиб в бою при освобождении Курской области от укронацистских захватчиков", - написал Развожаев.
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