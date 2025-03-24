https://crimea.ria.ru/20250324/sevastopol-prostilsya-s-tremya-geroyami-1145197132.html

Севастополь простился с тремя героями

Севастополь простился с тремя героями - РИА Новости Крым, 24.03.2025

Севастополь простился с тремя героями

В Севастополе простились с погибшими в зоне спецоперации гвардии младшим лейтенантом, командиром взвода Вячеславом Чунихиным, рядовым, старшим стрелком... РИА Новости Крым, 24.03.2025

2025-03-24T19:44

2025-03-24T19:44

2025-03-24T19:44

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севастополь

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новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе простились с погибшими в зоне спецоперации гвардии младшим лейтенантом, командиром взвода Вячеславом Чунихиным, рядовым, старшим стрелком штурмового отделения Никитой Лапаткиным и гвардии рядовым, стрелком мотострелкового отделения Эдуардом Фахретдиновым. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Вячеслав Чунихин родился и вырос в городе Красный Лиман Донецкой области. В 2014 году записался в ополчение Донбасса, несколько лет прослужил в Народной милиции ДНР. После воссоединения Донецкой народной республики с Россией заключил контракт с Минобороны. По его просьбе Вячеслава Чунихина направили в одно из подразделений бригады морской пехоты Черноморского флота.Геройски погиб в одном из боев при освобождении Курской области. Никита Лапаткин родился и вырос в Светлогорске Калининградской области. В 2016 году с семьей переехал в Севастополь, где окончил школу, затем многопрофильный колледж имени Маршала инженерных войск А.В. Геловани и получил специальность повара-кондитера. Никита Лапаткин геройски погиб в бою на Артемовском направлении. Эдуард Фахретдинов родился и вырос в Челябинске. В раннем возрасте он остался без попечения родителей, поэтому рос и воспитывался в детском доме. После окончания школы-интерната работал в родном городе в сфере строительства. В 2024 году Эдуард Евгеньевич принял решение заключить контракт с Минобороны России и после подготовки был направлен в одно из подразделений морской пехоты Черноморского флота. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, севастополь, михаил развожаев, герои сво, новости севастополя