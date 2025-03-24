https://crimea.ria.ru/20250324/tret-bolnykh-tuberkulezom-v-krymu--zhiteli-novykh-regionov-1145183313.html

Треть больных туберкулезом в Крыму – жители новых регионов

Треть больных туберкулезом в Крыму – жители новых регионов - РИА Новости Крым, 24.03.2025

Треть больных туберкулезом в Крыму – жители новых регионов

За десять лет в Крыму более чем в два раза снизилась заболеваемость туберкулезом. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил директор Крымского... РИА Новости Крым, 24.03.2025

2025-03-24T17:18

2025-03-24T17:18

2025-03-24T17:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. За десять лет в Крыму более чем в два раза снизилась заболеваемость туберкулезом. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил директор Крымского республиканского клинического центра фтизиатрии и пульмонологии Наиль Аухадиев.Туберкулез у взрослых"За последние 10 лет заболеваемость туберкулезом в Крыму снизилась более чем в два раза", – сообщил Аухадиев в ходе круглого стола, приуроченного ко Всемирному дню борьбы с болезнью.В то же время, по его словам, сейчас в Крыму немало пациентов с туберкулезом с исторических российских регионов, большая часть – из Херсонской области.На учет эти люди уже становятся по месту жительства, уточнил Аухадиев.В прошлом году, согласно статистике, на каждые сто тысяч населения выявляли 34 больных туберкулезом, рассказала в свою очередь и.о. заведующего амбулаторным отделением № 1 ОСП "Симферопольский противотуберкулезный диспансер" Крымского республиканского клинического центра фтизиатрии и пульмонологии Ирина Ткаченко.Говоря о запущенных случаях болезни, врач отметила, что каждый такой эпизод разбирается на комиссии."В этой группе больных - те, кто без определенного места жительства, злоупотребляет алкоголем, наркотиками, и их просто трудно привлечь к обследованию. Это где-то 20-25 процентов", - сказала Ткаченко.Кроме того, сейчас в Крыму большой процент людей, которые мало внимания уделяют своему здоровью ввиду своей занятости, у них просто не хватает времени на обследование.При этом мужчины болеют туберкулезом чаще женщин, говорит специалист. Возможно, это связано с тем, что они меньше внимания уделяют своему здоровью. Если же говорить о возрасте, то чаще всего болеют люди работоспособного возраста от 20 до 50 лет, добавила врач.Туберкулез у детейЗа последние 10-11 лет наметилось снижение показателей заболеваемости в Крыму туберкулезом и среди детей, рассказала в ходе круглого стола главный внештатный детский специалист, фтизиатр минздрава республики Нина Яворская.С активным туберкулезным процессом в прошлом году выявлено 38 детей и подростков, а детей из группы риска, состоящих на диспансерном учете, сегодня около пяти тысяч человек. Прежде всего, речь идет о несовершеннолетних, которые контактировали с больными взрослыми, добавила специалист.Ранее в комментарии РИА Новости Крым Яворская опровергла информацию о росте заболеваемости туберкулезом среди детей. По ее словам, если проанализировать период нахождения Крыма в составе России, за прошедшие 11 лет наметилась положительная динамика – снижение показателя заболеваемости туберкулезом. Врач констатировала, что на Украине ситуация с туберкулезом очень сложная в связи со снижением объемов вакцинации и профилактических осмотров детей с помощью иммунодиагностики.Яворская отметила, что больные туберкулезом дети из новых регионов помещаются в стационар в противотуберкулезный диспансер и там проходят лечение. Как только курс заканчивается, дети уезжают к себе домой с клиническим излечением, поэтому они не могут быть источником заражения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Плюсы и минусы БЦЖ: медики рассказали о свойствах вакциныКак решаются кадровые проблемы в противотуберкулезной службе КрымВ Крыму на 50% снизился уровень заболеваемости туберкулезом

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туберкулез, крым, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье