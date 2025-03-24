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Треть больных туберкулезом в Крыму – жители новых регионов
Треть больных туберкулезом в Крыму – жители новых регионов - РИА Новости Крым, 24.03.2025
Треть больных туберкулезом в Крыму – жители новых регионов
За десять лет в Крыму более чем в два раза снизилась заболеваемость туберкулезом. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил директор Крымского... РИА Новости Крым, 24.03.2025
2025-03-24T17:18
2025-03-24T17:18
2025-03-24T17:18
туберкулез
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здравоохранение в крыму и севастополе
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. За десять лет в Крыму более чем в два раза снизилась заболеваемость туберкулезом. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил директор Крымского республиканского клинического центра фтизиатрии и пульмонологии Наиль Аухадиев.Туберкулез у взрослых"За последние 10 лет заболеваемость туберкулезом в Крыму снизилась более чем в два раза", – сообщил Аухадиев в ходе круглого стола, приуроченного ко Всемирному дню борьбы с болезнью.В то же время, по его словам, сейчас в Крыму немало пациентов с туберкулезом с исторических российских регионов, большая часть – из Херсонской области.На учет эти люди уже становятся по месту жительства, уточнил Аухадиев.В прошлом году, согласно статистике, на каждые сто тысяч населения выявляли 34 больных туберкулезом, рассказала в свою очередь и.о. заведующего амбулаторным отделением № 1 ОСП "Симферопольский противотуберкулезный диспансер" Крымского республиканского клинического центра фтизиатрии и пульмонологии Ирина Ткаченко.Говоря о запущенных случаях болезни, врач отметила, что каждый такой эпизод разбирается на комиссии."В этой группе больных - те, кто без определенного места жительства, злоупотребляет алкоголем, наркотиками, и их просто трудно привлечь к обследованию. Это где-то 20-25 процентов", - сказала Ткаченко.Кроме того, сейчас в Крыму большой процент людей, которые мало внимания уделяют своему здоровью ввиду своей занятости, у них просто не хватает времени на обследование.При этом мужчины болеют туберкулезом чаще женщин, говорит специалист. Возможно, это связано с тем, что они меньше внимания уделяют своему здоровью. Если же говорить о возрасте, то чаще всего болеют люди работоспособного возраста от 20 до 50 лет, добавила врач.Туберкулез у детейЗа последние 10-11 лет наметилось снижение показателей заболеваемости в Крыму туберкулезом и среди детей, рассказала в ходе круглого стола главный внештатный детский специалист, фтизиатр минздрава республики Нина Яворская.С активным туберкулезным процессом в прошлом году выявлено 38 детей и подростков, а детей из группы риска, состоящих на диспансерном учете, сегодня около пяти тысяч человек. Прежде всего, речь идет о несовершеннолетних, которые контактировали с больными взрослыми, добавила специалист.Ранее в комментарии РИА Новости Крым Яворская опровергла информацию о росте заболеваемости туберкулезом среди детей. По ее словам, если проанализировать период нахождения Крыма в составе России, за прошедшие 11 лет наметилась положительная динамика – снижение показателя заболеваемости туберкулезом. Врач констатировала, что на Украине ситуация с туберкулезом очень сложная в связи со снижением объемов вакцинации и профилактических осмотров детей с помощью иммунодиагностики.Яворская отметила, что больные туберкулезом дети из новых регионов помещаются в стационар в противотуберкулезный диспансер и там проходят лечение. Как только курс заканчивается, дети уезжают к себе домой с клиническим излечением, поэтому они не могут быть источником заражения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Плюсы и минусы БЦЖ: медики рассказали о свойствах вакциныКак решаются кадровые проблемы в противотуберкулезной службе КрымВ Крыму на 50% снизился уровень заболеваемости туберкулезом
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туберкулез, крым, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. За десять лет в Крыму более чем в два раза снизилась заболеваемость туберкулезом. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил директор Крымского республиканского клинического центра фтизиатрии и пульмонологии Наиль Аухадиев.
Туберкулез у взрослых
"За последние 10 лет заболеваемость туберкулезом в Крыму снизилась более чем в два раза", – сообщил Аухадиев в ходе круглого стола, приуроченного ко Всемирному дню борьбы с болезнью.
В то же время, по его словам, сейчас в Крыму немало пациентов с туберкулезом с исторических российских регионов, большая часть – из Херсонской области.
"В настоящее время до 30 процентов пациентов с туберкулезом в Крыму – это жители Херсонской области. Есть небольшой процент из Запорожской области. Ввиду того, что там до конца не организована противотуберкулезная служба, мы оказываем помощь данной категории пациентов здесь, мы их принимаем, помогаем с диагностикой, лечим. И когда можем отправить на амбулаторное долечивание - отправляем по месту проживания", – рассказал он.
На учет эти люди уже становятся по месту жительства, уточнил Аухадиев.
В прошлом году, согласно статистике, на каждые сто тысяч населения выявляли 34 больных туберкулезом, рассказала в свою очередь и.о. заведующего амбулаторным отделением № 1 ОСП "Симферопольский противотуберкулезный диспансер" Крымского республиканского клинического центра фтизиатрии и пульмонологии Ирина Ткаченко.
"В прошлом году заболеваемость среди взрослых была на уровне 34 человека на сто тысяч населения. Также есть больные, которые продолжают лечение и остаются больными с активной формой туберкулеза – это около 80 человек. В последнее время у нас очень большая группа контактных по туберкулезу, с которыми мы активно работаем для того, чтобы предотвратить у них заболеваемость", – сказала Ткаченко.
Говоря о запущенных случаях болезни, врач отметила, что каждый такой эпизод разбирается на комиссии.
"В этой группе больных - те, кто без определенного места жительства, злоупотребляет алкоголем, наркотиками, и их просто трудно привлечь к обследованию. Это где-то 20-25 процентов", - сказала Ткаченко.
Кроме того, сейчас в Крыму большой процент людей, которые мало внимания уделяют своему здоровью ввиду своей занятости, у них просто не хватает времени на обследование.
По словам Ткаченко, риск заболеть туберкулезом есть у каждого, "довольно часто сейчас заболевают люди социально сохранные", но поскольку они довольно быстро обращаются за медицинской помощью, у них выявляют малые формы туберкулеза, которые полностью излечимы.
При этом мужчины болеют туберкулезом чаще женщин, говорит специалист. Возможно, это связано с тем, что они меньше внимания уделяют своему здоровью. Если же говорить о возрасте, то чаще всего болеют люди работоспособного возраста от 20 до 50 лет, добавила врач.
Туберкулез у детей
За последние 10-11 лет наметилось снижение показателей заболеваемости в Крыму туберкулезом и среди детей, рассказала в ходе круглого стола главный внештатный детский специалист, фтизиатр минздрава республики Нина Яворская.
"С 2014 года заболеваемость среди детей снизилась более чем на 30%, а среди детей подросткового возраста – более чем на 70 процентов. В первую очередь это связано со снижением заболеваемости среди взрослых. То есть, очаг туберкулезной инфекции уменьшился", – сказала она.
С активным туберкулезным процессом в прошлом году выявлено 38 детей и подростков, а детей из группы риска, состоящих на диспансерном учете, сегодня около пяти тысяч человек. Прежде всего, речь идет о несовершеннолетних, которые контактировали с больными взрослыми, добавила специалист.
Ранее в комментарии РИА Новости Крым
Яворская опровергла информацию о росте заболеваемости туберкулезом
среди детей. По ее словам, если проанализировать период нахождения Крыма в составе России, за прошедшие 11 лет наметилась положительная динамика – снижение показателя заболеваемости туберкулезом. Врач констатировала, что на Украине ситуация с туберкулезом очень сложная в связи со снижением объемов вакцинации и профилактических осмотров детей с помощью иммунодиагностики.
Яворская отметила, что больные туберкулезом дети из новых регионов помещаются в стационар в противотуберкулезный диспансер и там проходят лечение. Как только курс заканчивается, дети уезжают к себе домой с клиническим излечением, поэтому они не могут быть источником заражения.
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