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В Крыму на 50% снизился уровень заболеваемости туберкулезом

В Крыму на 50% снизился уровень заболеваемости туберкулезом - РИА Новости Крым, 22.03.2024

В Крыму на 50% снизился уровень заболеваемости туберкулезом

В Крыму за последние десять лет уровень заболеваемости туберкулезом снизился на 50%. Такие данные в пресс-центре РИА Новости Крым озвучил директор... РИА Новости Крым, 22.03.2024

2024-03-22T15:16

2024-03-22T15:16

2024-03-22T15:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. В Крыму за последние десять лет уровень заболеваемости туберкулезом снизился на 50%. Такие данные в пресс-центре РИА Новости Крым озвучил директор республиканского клинического центра фтизиатрии и пульмонологии Наиль Аухадиев.Такая же тенденция наблюдается и среди детей, дополнила главный внештатный детский специалист-фтизиатр крымского минздрава Нина Яворская. При этом за последние два года цифры статистики несколько подросли для всех категорий граждан, поскольку в крымские диспансеры стали обращаться пациенты с новых территорий России. Это отразилось на том, что сегодня крымские показатели по заболеваемости немного выше, чем по ЮФО и в среднем по России.Такие перемены специалисты связывают с реструктуризацией противотуберкулезной службы, которая произошла в 2014 году, а также с улучшением профилактической работы."У нас с 2014 года произошла реструктуризация противотуберкулезной службы. Раньше она осуществлялась многими диспансерами в Крыму, а с 2015 года была разработана программа, согласно которой все противотуберкулезные учреждения объединились в единый центр", - объяснил Наиль Аухадиев.Дорогостоящее лечение некоторых видов заболеваний, включая сложные формы туберкулеза, теперь можно будет оплатить за счет средств долгосрочных инвестиционных счетов. Такое постановление было принято в Минфине РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Лечат язвы на теле и исцеляют душу: истории дома милосердия в СевастополеПри каких диагнозах запрещена служба по контракту при мобилизацииНовые современные санатории могут сделать Крым лидером туротрасли России

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