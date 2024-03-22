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В Крыму на 50% снизился уровень заболеваемости туберкулезом
В Крыму на 50% снизился уровень заболеваемости туберкулезом - РИА Новости Крым, 22.03.2024
В Крыму на 50% снизился уровень заболеваемости туберкулезом
В Крыму за последние десять лет уровень заболеваемости туберкулезом снизился на 50%. Такие данные в пресс-центре РИА Новости Крым озвучил директор... РИА Новости Крым, 22.03.2024
2024-03-22T15:16
2024-03-22T15:16
2024-03-22T15:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. В Крыму за последние десять лет уровень заболеваемости туберкулезом снизился на 50%. Такие данные в пресс-центре РИА Новости Крым озвучил директор республиканского клинического центра фтизиатрии и пульмонологии Наиль Аухадиев.Такая же тенденция наблюдается и среди детей, дополнила главный внештатный детский специалист-фтизиатр крымского минздрава Нина Яворская. При этом за последние два года цифры статистики несколько подросли для всех категорий граждан, поскольку в крымские диспансеры стали обращаться пациенты с новых территорий России. Это отразилось на том, что сегодня крымские показатели по заболеваемости немного выше, чем по ЮФО и в среднем по России.Такие перемены специалисты связывают с реструктуризацией противотуберкулезной службы, которая произошла в 2014 году, а также с улучшением профилактической работы."У нас с 2014 года произошла реструктуризация противотуберкулезной службы. Раньше она осуществлялась многими диспансерами в Крыму, а с 2015 года была разработана программа, согласно которой все противотуберкулезные учреждения объединились в единый центр", - объяснил Наиль Аухадиев.Дорогостоящее лечение некоторых видов заболеваний, включая сложные формы туберкулеза, теперь можно будет оплатить за счет средств долгосрочных инвестиционных счетов. Такое постановление было принято в Минфине РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Лечат язвы на теле и исцеляют душу: истории дома милосердия в СевастополеПри каких диагнозах запрещена служба по контракту при мобилизацииНовые современные санатории могут сделать Крым лидером туротрасли России
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В Крыму на 50% снизился уровень заболеваемости туберкулезом
За десять лет заболеваемость туберкулезом в Крыму снизилась наполовину
15:16 22.03.2024 (обновлено: 15:17 22.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. В Крыму за последние десять лет уровень заболеваемости туберкулезом снизился на 50%. Такие данные в пресс-центре РИА Новости Крым озвучил директор республиканского клинического центра фтизиатрии и пульмонологии Наиль Аухадиев.
"Если мы будем брать показатели по населению, постоянно проживающему в Крыму, то заболеваемость снижается, и с 2014 года они упали более, чем на 50%", - сказал он.
Такая же тенденция наблюдается и среди детей, дополнила главный внештатный детский специалист-фтизиатр крымского минздрава Нина Яворская.
При этом за последние два года цифры статистики несколько подросли для всех категорий граждан, поскольку в крымские диспансеры стали обращаться пациенты с новых территорий России. Это отразилось на том, что сегодня крымские показатели по заболеваемости немного выше, чем по ЮФО и в среднем по России.
"Среди взрослого населения у нас заболеваемость 41,1 на 100 тысяч населения за 2023 год, это вместе с новыми территориями. А так заболеваемость постоянного населения Крыма за 2023 год в сравнении с 2022-м снизилась на 2,5%. У детей заболеваемость с учетом пациентов с новых территорий – 11,6, заболеваемость среди постоянных жителей Крыма – 8,5", - озвучила статистику Нина Яворская.
Такие перемены специалисты связывают с реструктуризацией противотуберкулезной службы, которая произошла в 2014 году, а также с улучшением профилактической работы.
"У нас с 2014 года произошла реструктуризация противотуберкулезной службы. Раньше она осуществлялась многими диспансерами в Крыму, а с 2015 года была разработана программа, согласно которой все противотуберкулезные учреждения объединились в единый центр", - объяснил Наиль Аухадиев.
Дорогостоящее лечение некоторых видов заболеваний, включая сложные формы туберкулеза, теперь можно будет оплатить
за счет средств долгосрочных инвестиционных счетов. Такое постановление было принято в Минфине РФ.
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