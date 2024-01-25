https://crimea.ria.ru/20240125/kakie-vidy-lecheniya-mozhno-oplatit-za-schet-investitsionnogo-scheta--minfin-1134434952.html

Какие виды лечения можно оплатить за счет инвестиционного счета – Минфин

Какие виды лечения можно оплатить за счет инвестиционного счета – Минфин - РИА Новости Крым, 25.01.2024

Какие виды лечения можно оплатить за счет инвестиционного счета – Минфин

Средства долгосрочных инвестиционных счетов (ИИС-3) можно будет направить на оплату дорогостоящего лечения онкологии, заболеваний сердечной системы, сахарного... РИА Новости Крым, 25.01.2024

2024-01-25T07:03

2024-01-25T07:03

2024-01-25T07:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Средства долгосрочных инвестиционных счетов (ИИС-3) можно будет направить на оплату дорогостоящего лечения онкологии, заболеваний сердечной системы, сахарного диабета и ряда других тяжелых заболеваний. Закрывать инвестиционный счет при этом не потребуется, сообщает пресс-служба Минфина РФ.Всего в список включено 18 видов лечения. Это хирургическое, терапевтическое и комбинированное лечение онкологических заболеваний, инсульта, острого инфаркта миокарда, туберкулеза, тяжелых форм заболеваний органов зрения и слухового аппарата, пересадка клапанов сердца, хирургическое лечение заболеваний аорты и доброкачественной опухоли мозга.Кроме того, в перечень включена оплата комбинированного лечения осложненных форм сахарного диабета, терапевтическое лечение орфанных заболеваний, системных поражений соединительной ткани и демиелинизирующих заболеваний нервной системы (нарушение передачи сигналов по пострадавшим нервным окончаниям – ред.).Также за счет средств инвестиционного счета можно будет оплатить лечение терминальной почечной и печеночной недостаточности, комплексное лечение ожогов, трансплантацию органов, тканей и костного мозга, реконструктивные и пластические операции для лечения последствий травм или заболеваний, имплантацию протезов, металлических конструкций, электрокардиостимуляторов и электродов.Индивидуальный инвестиционный счет – это специальный счет, средствами которого управляет брокер, управляющий или управляющая компания открытого паевого инвестиционного фонда. От имени владельца счета они инвестируют средства в ценные бумаги, валюту и другие финансовые инструменты.С 1 января 2024 года граждане могут открывать индивидуальные инвестиционные счета нового типа. ИИС-3 комбинирует преимущества существовавших ранее ИИС-1 и ИИС-2, при этом срок действия такого счета с 2024 до 2026 года составляет пять лет, а к 2031 году достигнет 10 лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Консультации психолога по ОМС в 2024 году: эксперт оценил нововведенияВ России расширен список медицинских услуг по полису ОМСНацпроект "Здравоохранение" в Крыму: что сделано на 1,6 млрд

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минфин россии, новости, россия, здравоохранение в россии, здоровье