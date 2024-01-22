https://crimea.ria.ru/20240122/konsultatsii-psikhologa-po-oms-v-2024-godu-ekspert-otsenil-novovvedeniya--1134209098.html

Консультации психолога по ОМС в 2024 году: эксперт оценил нововведения

Консультации психолога по ОМС в 2024 году: эксперт оценил нововведения - РИА Новости Крым, 22.01.2024

Консультации психолога по ОМС в 2024 году: эксперт оценил нововведения

Включение консультаций психологов в базовую программу обязательного медицинского страхования (ОМС) является очень нужным и важным нововведением, которое... РИА Новости Крым, 22.01.2024

2024-01-22T08:15

2024-01-22T08:15

2024-01-22T08:15

радио "спутник в крыму"

омс

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Юлия Богатырева о консультациях психолога по полису ОМС Юлия Богатырева о консультациях психолога по полису ОМС audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Включение консультаций психологов в базовую программу обязательного медицинского страхования (ОМС) является очень нужным и важным нововведением, которое благотворно скажется на психическом здоровье россиян. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказала психолог, член Европейской конфедерации психоаналитической психотерапии Юлия Богатырева.С 2024 года в России включают консультации медицинских психологов в базовую программу обязательного медицинского страхования (ОМС). Воспользоваться услугой смогут по направлению лечащего врача некоторые категории граждан: ветераны боевых действий, женщины в период беременности и после родов, а также состоящие на диспансерном учете граждане. Это следует из утвержденной правительством РФ программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи в 2024–2026 годах.Она также выразила надежду на то, что если такая возможность уже введена в программу ОМС, то авторы инициативы "подумали о том, кто будет все обслуживать", и психологов хватит всем из указанных категорий. Это важно, поскольку один специалист не может охватывать все проблемы, подчеркнула Богатырева."Есть семейная психология и детская, есть оказание психологической помощи при работе с травмами, перинатальная психология – это все разные направленности. Кто-то углубляется в определенное русло и с этими гражданами ведет прием. Но не может человек, который специализируется на общей психологии просто взять и начать, например, вести прием ребенка: есть определенная специфика, которую нужно учитывать, психолог должен быть подготовлен", – пояснила эксперт.По ее мнению, помочь организовать приемы в некоторой степени смогли бы онлайн-консультации, но это будет работа не на долгосрочную перспективу."Таким способом можно снять напряжение, купировать резкие вспышки беспокойства, нарастающую тревожность или упадочное депрессивное состояние. То есть оказать поддержку онлайн действительно можно, но временно – снять симптом. Но если речь идет о психоанализе, нужно видеть человека, потому что идет анализ не только того, что он говорит, но и как он говорит. Играет роль язык тела и жестов: в какой момент отвернулся, кашлянул и так далее. Тело задействовано в коммуникации, как и речевой аппарат, и когда человек что-то рассказывает, оно очень часто выдает его бессознательные мотивы. Поэтому не получится полноценной работы с клиентом, если это будет онлайн", – пояснила Богатырева.Она также отметила, что "квалифицированный психолог в состоянии за один сеанс улучшить состояние пациента". Однако для того, чтобы окончательно избавить человека от того, что его тревожит, необходим курс из нескольких сеансов."Чтобы разобраться, докопаться до истины, до корня проблем, конечно, нужны несколько сеансов. Если по ОМС будет предусмотрен только один сеанс, то, надеюсь, осознанная категория граждан все-таки продолжит лечение уже самостоятельно, конечно, за собственные деньги, но лучше так, чем никак. Даже один сеанс – это уже какое-то начало изменений, путь к улучшению психологического состояния", – заключила она.Читайте также на РИА Новости Крым:Не нужно гонки: психолог о начале рабочей недели после каникул

https://crimea.ria.ru/20240109/v-rossii-rasshiren-spisok-meditsinskikh-uslug-po-polisu-oms-1134063867.html

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омс, юлия богатырева, психология, здравоохранение в крыму и севастополе, совет эксперта, крым, новости, общество