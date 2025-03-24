https://crimea.ria.ru/20250324/mozhet-li-priznanie-kryma-rossiyskim-stat-chastyu-sdelki-rf-i-ssha-1145190915.html

Может ли признание Крыма российским стать частью "сделки" РФ и США

Может ли признание Крыма российским стать частью "сделки" РФ и США - РИА Новости Крым, 24.03.2025

Может ли признание Крыма российским стать частью "сделки" РФ и США

Международное признание Крыма и исторических регионов России субъектами РФ рассматривается президентом США Дональдом Трампом в качестве одного из компонентов... РИА Новости Крым, 24.03.2025

2025-03-24T19:31

2025-03-24T19:31

2025-03-24T19:31

переговоры

радио "спутник в крыму"

андрей манойло

мнения

крым

россия

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Международное признание Крыма и исторических регионов России субъектами РФ рассматривается президентом США Дональдом Трампом в качестве одного из компонентов "бизнес-сделки", которую, как заявил американский лидер, он намерен заключить с Российской Федерацией по Украине. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.По словам Манойло, как бы необычно это не выглядело в сфере международных отношений, вопрос о признании Крыма и новых субъектов Российской Федерации не лежит в плоскости компетенций нынешнего руководства Украиной.А потому, считает политолог, вопросы принадлежности Крыма и других регионов, которые вернулись в состав России уже в ходе спецоперации, если и обсуждались в Эр-Рияде на встрече делегаций США и Украины, то "весьма купированно"."Все могло быть ограничено тем, что до украинской стороны в очередной раз довели нашу позицию о том, что это наши регионы по Конституции – субъекты РФ", – сказал эксперт.Вопрос международного признания Крыма и новых территорий РФ, вероятно, будет обсуждаться Россией с США, которые не против, чтобы это произошло поскорее, считает Манойло.Именно по этой причине, уверен он, вопрос принадлежности Крыма так часто поднимается сейчас публично, в том числе в материалах СМИ различного формата.Ранее политический аналитик Павел Шипилин в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что в ходе переговоров Вашингтон признает полуостров территорий России, что доказывают разговоры о том, что президент США Дональд Трамп хотел бы превратить Крым в международный курорт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У Запада есть все основания признать Крым - Госсовет РКПризнание Крыма и новых регионов: как договорятся Путин и ТрампСША ждут от переговоров с РФ прогресса в прекращении огня в Черном море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

переговоры, андрей манойло, мнения, крым, россия, сша