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Может ли признание Крыма российским стать частью "сделки" РФ и США - РИА Новости Крым, 24.03.2025
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Может ли признание Крыма российским стать частью "сделки" РФ и США
Может ли признание Крыма российским стать частью "сделки" РФ и США - РИА Новости Крым, 24.03.2025
Может ли признание Крыма российским стать частью "сделки" РФ и США
Международное признание Крыма и исторических регионов России субъектами РФ рассматривается президентом США Дональдом Трампом в качестве одного из компонентов... РИА Новости Крым, 24.03.2025
2025-03-24T19:31
2025-03-24T19:31
переговоры
радио "спутник в крыму"
андрей манойло
мнения
крым
россия
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Международное признание Крыма и исторических регионов России субъектами РФ рассматривается президентом США Дональдом Трампом в качестве одного из компонентов "бизнес-сделки", которую, как заявил американский лидер, он намерен заключить с Российской Федерацией по Украине. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.По словам Манойло, как бы необычно это не выглядело в сфере международных отношений, вопрос о признании Крыма и новых субъектов Российской Федерации не лежит в плоскости компетенций нынешнего руководства Украиной.А потому, считает политолог, вопросы принадлежности Крыма и других регионов, которые вернулись в состав России уже в ходе спецоперации, если и обсуждались в Эр-Рияде на встрече делегаций США и Украины, то "весьма купированно"."Все могло быть ограничено тем, что до украинской стороны в очередной раз довели нашу позицию о том, что это наши регионы по Конституции – субъекты РФ", – сказал эксперт.Вопрос международного признания Крыма и новых территорий РФ, вероятно, будет обсуждаться Россией с США, которые не против, чтобы это произошло поскорее, считает Манойло.Именно по этой причине, уверен он, вопрос принадлежности Крыма так часто поднимается сейчас публично, в том числе в материалах СМИ различного формата.Ранее политический аналитик Павел Шипилин в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что в ходе переговоров Вашингтон признает полуостров территорий России, что доказывают разговоры о том, что президент США Дональд Трамп хотел бы превратить Крым в международный курорт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У Запада есть все основания признать Крым - Госсовет РКПризнание Крыма и новых регионов: как договорятся Путин и ТрампСША ждут от переговоров с РФ прогресса в прекращении огня в Черном море
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переговоры, андрей манойло, мнения, крым, россия, сша
Может ли признание Крыма российским стать частью "сделки" РФ и США

Признание Крыма частью РФ рассматривается Трампом как один из пунктов сделки по Украине

19:31 24.03.2025
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкФлаг России в Крыму
Флаг России в Крыму - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости . Андрей Стенин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Международное признание Крыма и исторических регионов России субъектами РФ рассматривается президентом США Дональдом Трампом в качестве одного из компонентов "бизнес-сделки", которую, как заявил американский лидер, он намерен заключить с Российской Федерацией по Украине. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.
По словам Манойло, как бы необычно это не выглядело в сфере международных отношений, вопрос о признании Крыма и новых субъектов Российской Федерации не лежит в плоскости компетенций нынешнего руководства Украиной.

"Украина свой суверенитет уже практически полностью утратила, а что не утратила – отдала на аутсорсинг Соединенным Штатам и Великобритании. Де-юре это государство на карте мира еще существует, но по факту ни суверенитетом, ни территориями оно не распоряжается", – сказал эксперт.

А потому, считает политолог, вопросы принадлежности Крыма и других регионов, которые вернулись в состав России уже в ходе спецоперации, если и обсуждались в Эр-Рияде на встрече делегаций США и Украины, то "весьма купированно".
"Все могло быть ограничено тем, что до украинской стороны в очередной раз довели нашу позицию о том, что это наши регионы по Конституции – субъекты РФ", – сказал эксперт.
Вопрос международного признания Крыма и новых территорий РФ, вероятно, будет обсуждаться Россией с США, которые не против, чтобы это произошло поскорее, считает Манойло.

"По всей видимости, США не против того, чтобы произошло признание новых субъектов Российской Федерации и Крыма. Трамп, похоже, готов этот пункт рассматривать в качестве одного из компонентов той бизнес-сделки, которую он собирается заключить с Российской Федерацией", – поделился мнением эксперт.

Именно по этой причине, уверен он, вопрос принадлежности Крыма так часто поднимается сейчас публично, в том числе в материалах СМИ различного формата.
Ранее политический аналитик Павел Шипилин в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что в ходе переговоров Вашингтон признает полуостров территорий России, что доказывают разговоры о том, что президент США Дональд Трамп хотел бы превратить Крым в международный курорт.
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