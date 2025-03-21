https://crimea.ria.ru/20250321/tramp-khochet-prevratit-krym-v-mezhdunarodnyy-kurort-1145117000.html

Трамп хочет превратить Крым в международный курорт

Трамп хочет превратить Крым в международный курорт - РИА Новости Крым, 21.03.2025

Трамп хочет превратить Крым в международный курорт

Президент США Дональд Трамп хочет сотрудничать с Россией в сфере развития туристического потенциала Крыма. Об этом в своей колонке на платформе Substack написал РИА Новости Крым, 21.03.2025

2025-03-21T07:21

2025-03-21T07:21

2025-03-21T07:21

крым

сша

дональд трамп

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп хочет сотрудничать с Россией в сфере развития туристического потенциала Крыма. Об этом в своей колонке на платформе Substack написал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на источник.Журналист также добавил, что аналогичные планы могут касаться Донбасса.СМИ ранее сообщили, что в США рассматривают возможность признания Крыма российской территорией в рамках урегулирования конфликта на Украине.Глава киевского режима Зеленский ранее на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гара Стере заявил, что без украинцев якобы "Крым умирает", так как вся логистика связана с Украиной. По его словам, в "Крыму 11 лет нет туризма". Глава киевского режима также назвал полуостров украинским и добавил, что сейчас у крымчан "нет заработных плат, умирает вся природа".Крым — одно из самых популярных туристических направлений в России, только в 2024 году в гостиницах республики были размещены 2,4 миллиона туристов, регион активно пользуется мерами господдержки, так в Минэкономразвития отреагировали на слова Зеленского.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ямал построит детский лагерь в КрымуМасштабный курортный кластер появится на западе Крыма

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сша, дональд трамп, новости, курорты крыма, туризм в крыму