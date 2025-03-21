Рейтинг@Mail.ru
Трамп хочет превратить Крым в международный курорт - РИА Новости Крым, 21.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250321/tramp-khochet-prevratit-krym-v-mezhdunarodnyy-kurort-1145117000.html
Трамп хочет превратить Крым в международный курорт
Трамп хочет превратить Крым в международный курорт - РИА Новости Крым, 21.03.2025
Трамп хочет превратить Крым в международный курорт
Президент США Дональд Трамп хочет сотрудничать с Россией в сфере развития туристического потенциала Крыма. Об этом в своей колонке на платформе Substack написал РИА Новости Крым, 21.03.2025
2025-03-21T07:21
2025-03-21T07:21
крым
сша
дональд трамп
новости
курорты крыма
туризм в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/05/1144661445_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_59c9cc0e433acd3ced6d8ea6239c8635.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп хочет сотрудничать с Россией в сфере развития туристического потенциала Крыма. Об этом в своей колонке на платформе Substack написал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на источник.Журналист также добавил, что аналогичные планы могут касаться Донбасса.СМИ ранее сообщили, что в США рассматривают возможность признания Крыма российской территорией в рамках урегулирования конфликта на Украине.Глава киевского режима Зеленский ранее на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гара Стере заявил, что без украинцев якобы "Крым умирает", так как вся логистика связана с Украиной. По его словам, в "Крыму 11 лет нет туризма". Глава киевского режима также назвал полуостров украинским и добавил, что сейчас у крымчан "нет заработных плат, умирает вся природа".Крым — одно из самых популярных туристических направлений в России, только в 2024 году в гостиницах республики были размещены 2,4 миллиона туристов, регион активно пользуется мерами господдержки, так в Минэкономразвития отреагировали на слова Зеленского.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ямал построит детский лагерь в КрымуМасштабный курортный кластер появится на западе Крыма
крым
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/05/1144661445_74:0:985:683_1920x0_80_0_0_b76f885e929a1c41c8929024c50ad545.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, сша, дональд трамп, новости, курорты крыма, туризм в крыму
Трамп хочет превратить Крым в международный курорт

Трамп хочет превратить Крым в международный курорт - Херш

07:21 21.03.2025
 
© AP Photo Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп выступает перед обеими палатами Конгресса США
Президент США Дональд Трамп выступает перед обеими палатами Конгресса США - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© AP Photo Alex Brandon
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп хочет сотрудничать с Россией в сфере развития туристического потенциала Крыма. Об этом в своей колонке на платформе Substack написал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на источник.
"Чиновник сказал мне, что главной амбицией Трампа было снятие нынешних экономических санкций с России и формирование партнерства с (президентом Владимиром - ред.) Путиным, направленное на превращение Крыма в крупный международный курорт", - цитирует Херша РИА Новости.
Журналист также добавил, что аналогичные планы могут касаться Донбасса.
СМИ ранее сообщили, что в США рассматривают возможность признания Крыма российской территорией в рамках урегулирования конфликта на Украине.
Глава киевского режима Зеленский ранее на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гара Стере заявил, что без украинцев якобы "Крым умирает", так как вся логистика связана с Украиной. По его словам, в "Крыму 11 лет нет туризма". Глава киевского режима также назвал полуостров украинским и добавил, что сейчас у крымчан "нет заработных плат, умирает вся природа".
Крым — одно из самых популярных туристических направлений в России, только в 2024 году в гостиницах республики были размещены 2,4 миллиона туристов, регион активно пользуется мерами господдержки, так в Минэкономразвития отреагировали на слова Зеленского.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ямал построит детский лагерь в Крыму
Масштабный курортный кластер появится на западе Крыма
 
КрымСШАДональд ТрампНовостиКурорты КрымаТуризм в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:42В Крыму судили черного копателя за разграбление артефактов на Херсонесе
09:26Путин наградил Лаврова орденом
09:15Оружие Победы: знаменитый пулемет Максима в инфографике
09:1411 человек эвакуировали из горящей многоэтажки в Феодосии
09:08На Кубани выявлено загрязнение воздуха из-за пожара на нефтебазе
09:01Франция и Италия заблокировали 5 млрд евро на боеприпасы Украине
08:46Над Крымом сбиты три украинских беспилотника
08:43Площадь пожара на нефтебазе на Кубани уменьшилась в пять раз
08:32Зеленский цинично соврал о жизни в Крыму - Цеков
08:15В Севастополе ко Дню Победы откроют после реставрации два памятника
07:45Леонид Утесов и Георг Отс: заветные песни о Севастополе
07:21Трамп хочет превратить Крым в международный курорт
07:16ПВО за ночь сбила 43 украинских дрона над регионами России
06:55Пожар в Лондонском аэропорту Хитроу: воздушную гавань закрыли до субботы
06:35Зеленский заявил о "смерти туризма в Крыму" - ответ Минэкономразвития РФ
06:12Взрыв на горящей нефтебазе на Кубани: площадь пожара 10000 "квадратов"
06:03Интересы России в Черном море: в чем роль Крыма и Новороссии
00:01Снова потепление: прогноз погоды в Крыму на 21 марта
00:00Какой сегодня праздник: 21 марта
22:54Атака ВСУ на Энгельс и указ Путина об украинцах - главное за день
Лента новостейМолния