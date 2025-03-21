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Трамп хочет превратить Крым в международный курорт
Трамп хочет превратить Крым в международный курорт - РИА Новости Крым, 21.03.2025
Трамп хочет превратить Крым в международный курорт
Президент США Дональд Трамп хочет сотрудничать с Россией в сфере развития туристического потенциала Крыма. Об этом в своей колонке на платформе Substack написал РИА Новости Крым, 21.03.2025
2025-03-21T07:21
2025-03-21T07:21
2025-03-21T07:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп хочет сотрудничать с Россией в сфере развития туристического потенциала Крыма. Об этом в своей колонке на платформе Substack написал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на источник.Журналист также добавил, что аналогичные планы могут касаться Донбасса.СМИ ранее сообщили, что в США рассматривают возможность признания Крыма российской территорией в рамках урегулирования конфликта на Украине.Глава киевского режима Зеленский ранее на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гара Стере заявил, что без украинцев якобы "Крым умирает", так как вся логистика связана с Украиной. По его словам, в "Крыму 11 лет нет туризма". Глава киевского режима также назвал полуостров украинским и добавил, что сейчас у крымчан "нет заработных плат, умирает вся природа".Крым — одно из самых популярных туристических направлений в России, только в 2024 году в гостиницах республики были размещены 2,4 миллиона туристов, регион активно пользуется мерами господдержки, так в Минэкономразвития отреагировали на слова Зеленского.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ямал построит детский лагерь в КрымуМасштабный курортный кластер появится на западе Крыма
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крым, сша, дональд трамп, новости, курорты крыма, туризм в крыму
Трамп хочет превратить Крым в международный курорт
Трамп хочет превратить Крым в международный курорт - Херш
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп хочет сотрудничать с Россией в сфере развития туристического потенциала Крыма. Об этом в своей колонке на платформе Substack написал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на источник.
"Чиновник сказал мне, что главной амбицией Трампа было снятие нынешних экономических санкций с России и формирование партнерства с (президентом Владимиром - ред.) Путиным, направленное на превращение Крыма в крупный международный курорт", - цитирует Херша РИА Новости.
Журналист также добавил, что аналогичные планы могут касаться Донбасса.
СМИ ранее сообщили, что в США рассматривают возможность признания Крыма
российской территорией в рамках урегулирования конфликта на Украине.
Глава киевского режима Зеленский ранее на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гара Стере заявил, что без украинцев якобы "Крым умирает", так как вся логистика связана с Украиной. По его словам, в "Крыму 11 лет нет туризма". Глава киевского режима также назвал полуостров украинским и добавил, что сейчас у крымчан "нет заработных плат, умирает вся природа".
Крым — одно из самых популярных туристических направлений в России, только в 2024 году в гостиницах республики были размещены 2,4 миллиона туристов
, регион активно пользуется мерами господдержки, так в Минэкономразвития отреагировали на слова Зеленского.
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