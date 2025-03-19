https://crimea.ria.ru/20250319/priznanie-kryma-i-novykh-regionov-kak-dogovoryatsya-putin-i-tramp-1145054113.html

Признание Крыма и новых регионов: как договорятся Путин и Трамп

Признание Крыма и новых регионов: как договорятся Путин и Трамп - РИА Новости Крым, 19.03.2025

Признание Крыма и новых регионов: как договорятся Путин и Трамп

Для американского президента Дональда Трампа четыре новых региона Российской Федерации, а также Республика Крым – это всего лишь предмет торга. Такое мнение в... РИА Новости Крым, 19.03.2025

2025-03-19T15:37

2025-03-19T15:37

2025-03-19T15:38

эксклюзивы риа новости крым

андрей манойло

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Для американского президента Дональда Трампа четыре новых региона Российской Федерации, а также Республика Крым – это всего лишь предмет торга. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал профессор факультета политологии МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло."Я уверен, что у Трампа нет моральных терзаний по поводу признания Крыма и новых регионов частью Российской Федерации, он не думает о том, будет ли это нарушением целостности Украины, границ и прочего. Единственный мотив, который есть у Трампа — это бизнес, деньги. И для него четыре новых региона Российской Федерации и Крым - это предмет торга", - говорит Манойло.Соответственно, переговоры американская сторона будет строить таким образом, чтобы нам признание этих четырех регионов и Республики Крым продать, считает он.При этом эксперт не исключил, что Одесса также может стать предметом торга, к ней будут "присматриваться".Он напомнил, что во времена, когда Михаил Саакашвили был губернатором Одессы, только теневая контрабанда в месяц достигала одного миллиарда долларов, это помимо "белых" доходов. Все это делает Одессу лакомым куском, указал Меняйло."А это значит, что для Трампа она будет следующим лотом, который он разыграет. А так как там много "покупателей", то он будет называть этот торг дипломатическими переговорами. На самом деле его задача очень простая - сделать деньги, которые не пахнут, как известно", - считает Манойло.При этом, по мнению политолога, вполне возможна ситуация, когда Одесса, которая "всегда держала нос по ветру", подумает, подумает и "отгребет в родную гавань".Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп во вторник провели длительные телефонные переговоры. Они, в том числе, обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины.Российский лидер проинформировал Трампа о том, что Москва и Киев проведут обмен пленными 175 на 175 человек. Путин также обозначил ряд существенных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ.Президент РФ подчеркнул, что отсутствие иностранной военной помощи является главным условием для недопущения эскалации конфликта на Украине. Путин также поддержал инициативу Трампа прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины на 30 дней и дал военным соответствующую команду.Главы государств также говорили о безопасности судоходства в Черном море. Условлено начать переговоры для дополнительной проработки конкретных деталей такой договоренности.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Госдуме оценили возможность признания Крыма российским со стороны СШАСША могут признать Крым российским – СМИКогда Крым признают российским во всем мире – эксперт

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей манойло