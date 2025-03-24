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Строил "Тавриду" и защищал крымчан – полуостров простился с героем СВО - РИА Новости Крым, 24.03.2025
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Строил "Тавриду" и защищал крымчан – полуостров простился с героем СВО
Строил "Тавриду" и защищал крымчан – полуостров простился с героем СВО - РИА Новости Крым, 24.03.2025
Строил "Тавриду" и защищал крымчан – полуостров простился с героем СВО
В Нижнегорском районе Крыма проводили в последний путь героя спецоперации Александра Цапко. Об этом сообщил глава администрации района Антон Кравец. РИА Новости Крым, 24.03.2025
2025-03-24T18:43
2025-03-24T18:03
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антон кравец
новости крыма
новости сво
герои сво
память
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе Крыма проводили в последний путь героя спецоперации Александра Цапко. Об этом сообщил глава администрации района Антон Кравец.Александр Цапко родился и вырос в селе Емельяновка. Много лет проработал машинистом-бульдозеристом. Также работал на строительстве трассы "Таврида", рассказал глава администрации.Александр Анатольевич был активным участником событий Крымской весны, одним из инициаторов создания отряда Народного ополчения Крыма в селе Емельяновка, участник подразделения "Барс-Крым".Наш земляк, добавил глава района, всегда действовал смело и решительно, в самых сложных ситуациях проявлял стойкость и бесстрашие. Погиб при выполнении боевой задачи на Курском направлении.
нижнегорский район
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РИА Новости Крым
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нижнегорский район, антон кравец, новости крыма, новости сво, герои сво, память, утраты
Строил "Тавриду" и защищал крымчан – полуостров простился с героем СВО

В Нижнегорском районе Крыма простились с героем спецоперации Александром Цапко

18:43 24.03.2025
 
© Официальный Telegram-канал главы администрации Нижнегорского района Республики КрымАлександр Цапко
Александр Цапко
© Официальный Telegram-канал главы администрации Нижнегорского района Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе Крыма проводили в последний путь героя спецоперации Александра Цапко. Об этом сообщил глава администрации района Антон Кравец.
Александр Цапко родился и вырос в селе Емельяновка. Много лет проработал машинистом-бульдозеристом. Также работал на строительстве трассы "Таврида", рассказал глава администрации.
"Когда пришло время и долг позвал его, он, не задумываясь, стал на защиту Родины. В должности заместителя командира взвода, командира отделения, в составе штурмового подразделения 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ЧФ РФ выполнял задачи спецоперации", – написал глава района.
Александр Анатольевич был активным участником событий Крымской весны, одним из инициаторов создания отряда Народного ополчения Крыма в селе Емельяновка, участник подразделения "Барс-Крым".
Наш земляк, добавил глава района, всегда действовал смело и решительно, в самых сложных ситуациях проявлял стойкость и бесстрашие. Погиб при выполнении боевой задачи на Курском направлении.
Нижнегорский районАнтон КравецНовости КрымаНовости СВОГерои СВОПамятьУтраты
 
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