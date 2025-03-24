https://crimea.ria.ru/20250324/stroil-tavridu-i-zaschischal-krymchan--poluostrov-prostilsya-s-geroem-svo-1145190326.html

Строил "Тавриду" и защищал крымчан – полуостров простился с героем СВО

Строил "Тавриду" и защищал крымчан – полуостров простился с героем СВО - РИА Новости Крым, 24.03.2025

Строил "Тавриду" и защищал крымчан – полуостров простился с героем СВО

В Нижнегорском районе Крыма проводили в последний путь героя спецоперации Александра Цапко. Об этом сообщил глава администрации района Антон Кравец. РИА Новости Крым, 24.03.2025

2025-03-24T18:43

2025-03-24T18:43

2025-03-24T18:03

нижнегорский район

антон кравец

новости крыма

новости сво

герои сво

память

утраты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе Крыма проводили в последний путь героя спецоперации Александра Цапко. Об этом сообщил глава администрации района Антон Кравец.Александр Цапко родился и вырос в селе Емельяновка. Много лет проработал машинистом-бульдозеристом. Также работал на строительстве трассы "Таврида", рассказал глава администрации.Александр Анатольевич был активным участником событий Крымской весны, одним из инициаторов создания отряда Народного ополчения Крыма в селе Емельяновка, участник подразделения "Барс-Крым".Наш земляк, добавил глава района, всегда действовал смело и решительно, в самых сложных ситуациях проявлял стойкость и бесстрашие. Погиб при выполнении боевой задачи на Курском направлении.

нижнегорский район

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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