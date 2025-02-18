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Автобус упал в пропасть в Боливии – погибли и ранены десятки людей
Автобус упал в пропасть в Боливии – погибли и ранены десятки людей - РИА Новости Крым, 18.02.2025
Автобус упал в пропасть в Боливии – погибли и ранены десятки людей
При падении в пропасть автобуса в департаменте Потоси на юге Боливии погиб 31 человек и 15 ранены. Об этом сообщает издание La Razón. РИА Новости Крым, 18.02.2025
2025-02-18T06:47
2025-02-18T06:47
2025-02-18T06:47
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происшествия
южная америка
автобус
дтп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. При падении в пропасть автобуса в департаменте Потоси на юге Боливии погиб 31 человек и 15 ранены. Об этом сообщает издание La Razón.Автобус упал в пропасть глубиной в 800 метров, уточняет СМИ. Среди раненых двое детей – они в тяжелом состоянии.В начале февраля автобус с туристами рухнул с горной трассы на Пхукете – были ранены два гражданина РФ.17 января в ДТП на Шри-Ланке пострадали 12 россиян. ДТП с участием автобуса, в котором ехали российские туристы, произошло на Южном скоростном шоссе, автобус на высокой скорости врезался в грузовик. Водитель автобуса погиб, около 20 туристов получили ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму легковушка рухнула в 7-метровую балку – есть пострадавшиеПод Феодосией автомобиль перевернулся на крышу - пострадал водительНа Кубани Porsche влетел в дерево – водитель и пассажир погибли на месте
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, происшествия, южная америка, автобус, дтп
Автобус упал в пропасть в Боливии – погибли и ранены десятки людей
31 человек погиб и 15 ранены при падении автобуса в пропасть на юге Боливии