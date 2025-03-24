https://crimea.ria.ru/20250324/armiya-rossii-osvobozhdaet-kurskuyu-oblast-poteri-vsu-za-sutki-1145189098.html

Армия России освобождает Курскую область: потери ВСУ за сутки

Армия России освобождает Курскую область: потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 24.03.2025

Армия России освобождает Курскую область: потери ВСУ за сутки

Российские войска в Курской области за прошедшие сутки нанесли поражение формированиям семи бригад ВСУ, потери украинской армии составили почти 200 боевиков. Об РИА Новости Крым, 24.03.2025

2025-03-24T15:39

2025-03-24T15:39

2025-03-24T15:39

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

министерство обороны рф

новости

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/09/1132691010_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_aa2e5bbc26ebb7817df55c02a7a24610.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Российские войска в Курской области за прошедшие сутки нанесли поражение формированиям семи бригад ВСУ, потери украинской армии составили почти 200 боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах 22 населенных пунктов Курской и Сумской областей.За сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих. Также уничтожены три боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, три артиллерийских орудия, три миномета, станция РЭБ и три пункта управления БПЛА.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял около 70 тысяч военных, 400 танков, 326 боевых машин пехоты, 289 бронетранспортеров и другую технику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

курская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, ситуация в курской области после нападения всу, министерство обороны рф, новости, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу