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Армия России освобождает Курскую область: потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 24.03.2025
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Армия России освобождает Курскую область: потери ВСУ за сутки
Армия России освобождает Курскую область: потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 24.03.2025
Армия России освобождает Курскую область: потери ВСУ за сутки
Российские войска в Курской области за прошедшие сутки нанесли поражение формированиям семи бригад ВСУ, потери украинской армии составили почти 200 боевиков. Об РИА Новости Крым, 24.03.2025
2025-03-24T15:39
2025-03-24T15:39
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
министерство обороны рф
новости
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Российские войска в Курской области за прошедшие сутки нанесли поражение формированиям семи бригад ВСУ, потери украинской армии составили почти 200 боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах 22 населенных пунктов Курской и Сумской областей.За сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих. Также уничтожены три боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, три артиллерийских орудия, три миномета, станция РЭБ и три пункта управления БПЛА.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял около 70 тысяч военных, 400 танков, 326 боевых машин пехоты, 289 бронетранспортеров и другую технику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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курская область, ситуация в курской области после нападения всу, министерство обороны рф, новости, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Армия России освобождает Курскую область: потери ВСУ за сутки

В Курской области российская армия уничтожила еще почти 200 боевиков за сутки – Минобороны

15:39 24.03.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Российские войска в Курской области за прошедшие сутки нанесли поражение формированиям семи бригад ВСУ, потери украинской армии составили почти 200 боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня. Отражена одна контратака противника", – сказано в сообщении.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах 22 населенных пунктов Курской и Сумской областей.
За сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих. Также уничтожены три боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, три артиллерийских орудия, три миномета, станция РЭБ и три пункта управления БПЛА.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял около 70 тысяч военных, 400 танков, 326 боевых машин пехоты, 289 бронетранспортеров и другую технику.
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Курская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУМинистерство обороны РФНовостиВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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