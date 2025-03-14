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США готовы возобновить поставки Украине дальнобойных бомб GLSDB

США готовы возобновить поставки Украине дальнобойных бомб GLSDB - РИА Новости Крым, 14.03.2025

США готовы возобновить поставки Украине дальнобойных бомб GLSDB

США готовы возобновить поставки на Украину дальнобойных бомб наземного базирования GLSDB с улучшенной защитой от средств противовоздушной обороны. Об этом... РИА Новости Крым, 14.03.2025

2025-03-14T08:38

2025-03-14T08:38

2025-03-14T08:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. США готовы возобновить поставки на Украину дальнобойных бомб наземного базирования GLSDB с улучшенной защитой от средств противовоздушной обороны. Об этом сообщает агентство Reuters.Киев получит эти боеприпасы на фоне сообщений о том, что запасы баллистических ракет ATACMS на Украине истощились.Планирующие бомбы GLSDB были приобретены при администрации бывшего президента США Джо Байдена. По данным источника агентства, администрация нынешнего американского лидера Дональда Трампа согласилась возобновить военную помощь и обмен разведданными с Украиной после того, как Киев заявил, что готов поддержать предложение Вашингтона о 30-дневном прекращении огня.О решении американского лидера Дональдом Трампа по возобновлению военной и разведывательной помощи Киеву 11 марта заявил советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц по итогам переговоров американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии. До этого сообщалось о временной приостановке всей военной поддержки Киеву после перепалки главы киевского режима Владимира Зеленского с Трампом в Вашингтоне.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Перемирие на 30 дней – Зеленский назвал условия УкраиныГлавное по итогам переговоров США и УкраиныПриказано уйти: встреча Трампа и Зеленского глазами западной прессы

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, украина, дональд трамп, западная помощь украине, в мире, новости, оружие, сми, снаряды glsdb, управляемый снаряд glsdb