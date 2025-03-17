Рейтинг@Mail.ru
США сообщили ЕС о выходе из группы расследований против России - РИА Новости Крым, 17.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250317/ssha-soobschili-es-o-vykhode-iz-gruppy-rassledovaniy-protiv-rossii-1144980598.html
США сообщили ЕС о выходе из группы расследований против России
США сообщили ЕС о выходе из группы расследований против России - РИА Новости Крым, 17.03.2025
США сообщили ЕС о выходе из группы расследований против России
США приняли решение покинуть международную группу, которая занимается расследованиями, в том числе против России из-за ситуации на Украине. Об этом, ссылаясь на РИА Новости Крым, 17.03.2025
2025-03-17T09:52
2025-03-17T09:52
россия
сша
европейский союз (ес)
внешняя политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/02/1143860702_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_7934ef298eab340b07024fdda7c7ebdd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. США приняли решение покинуть международную группу, которая занимается расследованиями, в том числе против России из-за ситуации на Украине. Об этом, ссылаясь на свои источники, пишет New York Times.По информации СМИ, эта группа также ведет расследования против руководства Белоруссии, КНДР и Ирана. Вашингтон примкнул к этой группе в 2023 году. Ожидается, что о решении покинуть ее сообщат 17 марта в письме членам Евроюста.Американские власти решили выйти из группы из-за необходимости перераспределить ресурсы, отмечают информаторы издания. Кроме того, администрация президента США Дональда Трампа также сокращает деятельность команды Минюста, которая сотрудничает с украинскими прокурорами и правоохранителями.Ранее в понедельник сообщалось, что президент США Дональд Трамп намерен созвониться с российским лидером Владимиром Путиным и обсудить вопрос территорий и контроля над АЭС. В рамках урегулирования украинского конфликта Москва и Вашингтон обсудят доступ к портам в Черном море, отмечал спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф в интервью телеканалу CBS.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Трамп хочет обсудить с Путиным вопрос территорийБритания планирует разместить миротворцев на Украине – СМИКто остановит Зеленского от территориальных претензий к России – мнение
россия
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/02/1143860702_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c205819605a5f18f5b3050d85bf08e92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, сша, европейский союз (ес), внешняя политика, новости
США сообщили ЕС о выходе из группы расследований против России

США уведомили ЕС о выходе из группы, ведущей расследования против России - СМИ

09:52 17.03.2025
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. США приняли решение покинуть международную группу, которая занимается расследованиями, в том числе против России из-за ситуации на Украине. Об этом, ссылаясь на свои источники, пишет New York Times.
"Минюст (США. — ред.) тайно проинформировал европейских чиновников о том, что США выходят из многонациональной группы, созданной, чтобы вести расследования в отношении лидеров (в контексте конфликта на Украине — ред.)", — сказано в тексте.
По информации СМИ, эта группа также ведет расследования против руководства Белоруссии, КНДР и Ирана. Вашингтон примкнул к этой группе в 2023 году. Ожидается, что о решении покинуть ее сообщат 17 марта в письме членам Евроюста.
Американские власти решили выйти из группы из-за необходимости перераспределить ресурсы, отмечают информаторы издания. Кроме того, администрация президента США Дональда Трампа также сокращает деятельность команды Минюста, которая сотрудничает с украинскими прокурорами и правоохранителями.
Ранее в понедельник сообщалось, что президент США Дональд Трамп намерен созвониться с российским лидером Владимиром Путиным и обсудить вопрос территорий и контроля над АЭС. В рамках урегулирования украинского конфликта Москва и Вашингтон обсудят доступ к портам в Черном море, отмечал спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф в интервью телеканалу CBS.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым:
Трамп хочет обсудить с Путиным вопрос территорий
Британия планирует разместить миротворцев на Украине – СМИ
Кто остановит Зеленского от территориальных претензий к России – мнение
 
РоссияСШАЕвропейский Союз (ЕС)Внешняя политикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:14Адвокат из Симферополя пойдет в колонию за пятимиллионную аферу
12:08Армия России взяла под контроль Степовое в Запорожской области
12:06Не уступил дорогу: два человека погибли в серьезном ДТП на Кубани
11:57ВСУ ударили по грузовику на Белгородчине - ранен водитель
11:38Магнитные бури обрушатся на Землю в марте и апреле - прогноз
11:20Очередь на Крымский мост выросла вдвое
11:09Жителю Херсонщины грозит до 20 лет за госизмену
10:53Симферополь в ожидании снежного шторма: на дороги выведут спецтехнику
10:4418 марта - выходной день в Крыму
10:36В Ялте водитель иномарки "накопил" 73 штрафа
10:27Крымский мост сейчас - со стороны Кубани растет очередь
10:20Отбросило под встречное авто: в ГАИ рассказали о жутком ДТП в Симферополе
10:15В Крыму спасатели 15 часов несли по горам раненую туристку
09:52США сообщили ЕС о выходе из группы расследований против России
09:40В центре Симферополе сбили двоих девушек: одна погибла
09:30Чем весна вредит здоровью глаз
09:23ТЭК в Астрахани, Кубань и Калмыкия: силы ПВО отразили атаку ВСУ на Россию
09:16Названы самые высокооплачиваемые отрасли в Крыму и Севастополе
09:01Россия и США обсудят доступ к портам в Черном море - Уиткофф
08:36Сильный ветер повредил ЛЭП на юге Крыма: без света Алушта и несколько сел
Лента новостейМолния