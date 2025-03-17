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США сообщили ЕС о выходе из группы расследований против России
США сообщили ЕС о выходе из группы расследований против России - РИА Новости Крым, 17.03.2025
США сообщили ЕС о выходе из группы расследований против России
США приняли решение покинуть международную группу, которая занимается расследованиями, в том числе против России из-за ситуации на Украине. Об этом, ссылаясь на РИА Новости Крым, 17.03.2025
2025-03-17T09:52
2025-03-17T09:52
2025-03-17T09:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. США приняли решение покинуть международную группу, которая занимается расследованиями, в том числе против России из-за ситуации на Украине. Об этом, ссылаясь на свои источники, пишет New York Times.По информации СМИ, эта группа также ведет расследования против руководства Белоруссии, КНДР и Ирана. Вашингтон примкнул к этой группе в 2023 году. Ожидается, что о решении покинуть ее сообщат 17 марта в письме членам Евроюста.Американские власти решили выйти из группы из-за необходимости перераспределить ресурсы, отмечают информаторы издания. Кроме того, администрация президента США Дональда Трампа также сокращает деятельность команды Минюста, которая сотрудничает с украинскими прокурорами и правоохранителями.Ранее в понедельник сообщалось, что президент США Дональд Трамп намерен созвониться с российским лидером Владимиром Путиным и обсудить вопрос территорий и контроля над АЭС. В рамках урегулирования украинского конфликта Москва и Вашингтон обсудят доступ к портам в Черном море, отмечал спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф в интервью телеканалу CBS.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Трамп хочет обсудить с Путиным вопрос территорийБритания планирует разместить миротворцев на Украине – СМИКто остановит Зеленского от территориальных претензий к России – мнение
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РИА Новости Крым
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россия, сша, европейский союз (ес), внешняя политика, новости
США сообщили ЕС о выходе из группы расследований против России
США уведомили ЕС о выходе из группы, ведущей расследования против России - СМИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. США приняли решение покинуть международную группу, которая занимается расследованиями, в том числе против России из-за ситуации на Украине. Об этом, ссылаясь на свои источники, пишет New York Times.
"Минюст (США. — ред.) тайно проинформировал европейских чиновников о том, что США выходят из многонациональной группы, созданной, чтобы вести расследования в отношении лидеров (в контексте конфликта на Украине — ред.)", — сказано в тексте.
По информации СМИ, эта группа также ведет расследования против руководства Белоруссии, КНДР и Ирана. Вашингтон примкнул к этой группе в 2023 году. Ожидается, что о решении покинуть ее сообщат 17 марта в письме членам Евроюста.
Американские власти решили выйти из группы из-за необходимости перераспределить ресурсы, отмечают информаторы издания. Кроме того, администрация президента США Дональда Трампа также сокращает деятельность команды Минюста, которая сотрудничает с украинскими прокурорами и правоохранителями.
Ранее в понедельник сообщалось
, что президент США Дональд Трамп намерен созвониться с российским лидером Владимиром Путиным и обсудить вопрос территорий и контроля над АЭС. В рамках урегулирования украинского конфликта Москва и Вашингтон обсудят доступ к портам в Черном море, отмечал
спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф в интервью телеканалу CBS.
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