https://crimea.ria.ru/20250317/ssha-soobschili-es-o-vykhode-iz-gruppy-rassledovaniy-protiv-rossii-1144980598.html

США сообщили ЕС о выходе из группы расследований против России

США сообщили ЕС о выходе из группы расследований против России - РИА Новости Крым, 17.03.2025

США сообщили ЕС о выходе из группы расследований против России

США приняли решение покинуть международную группу, которая занимается расследованиями, в том числе против России из-за ситуации на Украине. Об этом, ссылаясь на РИА Новости Крым, 17.03.2025

2025-03-17T09:52

2025-03-17T09:52

2025-03-17T09:52

россия

сша

европейский союз (ес)

внешняя политика

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/02/1143860702_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_7934ef298eab340b07024fdda7c7ebdd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. США приняли решение покинуть международную группу, которая занимается расследованиями, в том числе против России из-за ситуации на Украине. Об этом, ссылаясь на свои источники, пишет New York Times.По информации СМИ, эта группа также ведет расследования против руководства Белоруссии, КНДР и Ирана. Вашингтон примкнул к этой группе в 2023 году. Ожидается, что о решении покинуть ее сообщат 17 марта в письме членам Евроюста.Американские власти решили выйти из группы из-за необходимости перераспределить ресурсы, отмечают информаторы издания. Кроме того, администрация президента США Дональда Трампа также сокращает деятельность команды Минюста, которая сотрудничает с украинскими прокурорами и правоохранителями.Ранее в понедельник сообщалось, что президент США Дональд Трамп намерен созвониться с российским лидером Владимиром Путиным и обсудить вопрос территорий и контроля над АЭС. В рамках урегулирования украинского конфликта Москва и Вашингтон обсудят доступ к портам в Черном море, отмечал спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф в интервью телеканалу CBS.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Трамп хочет обсудить с Путиным вопрос территорийБритания планирует разместить миротворцев на Украине – СМИКто остановит Зеленского от территориальных претензий к России – мнение

россия

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сша, европейский союз (ес), внешняя политика, новости