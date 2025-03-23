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Путин и Трамп могли беседовать больше двух раз - Кремль - РИА Новости Крым, 23.03.2025
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Путин и Трамп могли беседовать больше двух раз - Кремль
Путин и Трамп могли беседовать больше двух раз - Кремль - РИА Новости Крым, 23.03.2025
Путин и Трамп могли беседовать больше двух раз - Кремль
Встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа должны предшествовать непростые технические контакты, переговорщики в понедельник отправятся РИА Новости Крым, 23.03.2025
2025-03-23T12:40
2025-03-23T13:36
дмитрий песков
владимир путин (политик)
дональд трамп
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа должны предшествовать непростые технические контакты, переговорщики в понедельник отправятся в Эр-Рияд, чтобы начать этот сложный процесс, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину подчеркнул, что будущая встреча Путина и Трампа должна быть "должным образом" подготовлена.Дмитрий Песков не исключил также , что телефонных разговоров российского лидера Владимира Путина и главы США Дональда Трампа было больше двух за последние несколько недель.Так Песков ответил на вопрос, сколько было разговоров лидеров, так как из-за высказываний американского президента за последние несколько недель возникает вывод, что они созванивались с Путиным больше двух раз.Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом, который продолжался около двух часов. Они обсудили урегулирование украинского конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Российский лидер также положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.До этого главы двух стран общались 12 февраля, тогда переговоры продлились почти полтора часа. Среди прочего, они обсудили ситуацию на Украине и договорились продолжить контакты, в том числе по вопросу организации личного саммита.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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дмитрий песков, владимир путин (политик), дональд трамп, новости, политика, россия, сша
Путин и Трамп могли беседовать больше двух раз - Кремль

Путин и Трамп могли беседовать больше двух раз - Кремль

12:40 23.03.2025 (обновлено: 13:36 23.03.2025)
 
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей ДружининДональд Трамп и Владимир Путин
Дональд Трамп и Владимир Путин
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей Дружинин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа должны предшествовать непростые технические контакты, переговорщики в понедельник отправятся в Эр-Рияд, чтобы начать этот сложный процесс, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину подчеркнул, что будущая встреча Путина и Трампа должна быть "должным образом" подготовлена.
"Нужно сначала провести непростые технические переговоры. Вот как раз, собственно, в понедельник наши переговорщики отправятся в Эр-Рияд для того, чтобы начать этот сложный процесс", - сказал Песков в комментарии, опубликованном в Telegram-канале журналиста.
Дмитрий Песков не исключил также , что телефонных разговоров российского лидера Владимира Путина и главы США Дональда Трампа было больше двух за последние несколько недель.
"Мы вам сообщаем о тех разговорах, о которых нам известно, но всего остального мы не можем исключать", — сказал он.
Так Песков ответил на вопрос, сколько было разговоров лидеров, так как из-за высказываний американского президента за последние несколько недель возникает вывод, что они созванивались с Путиным больше двух раз.
Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом, который продолжался около двух часов. Они обсудили урегулирование украинского конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Российский лидер также положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
До этого главы двух стран общались 12 февраля, тогда переговоры продлились почти полтора часа. Среди прочего, они обсудили ситуацию на Украине и договорились продолжить контакты, в том числе по вопросу организации личного саммита.
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Дмитрий ПесковВладимир Путин (политик)Дональд ТрампНовостиПолитикаРоссияСША
 
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