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Путин и Трамп могли беседовать больше двух раз - Кремль

Путин и Трамп могли беседовать больше двух раз - Кремль - РИА Новости Крым, 23.03.2025

Путин и Трамп могли беседовать больше двух раз - Кремль

Встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа должны предшествовать непростые технические контакты, переговорщики в понедельник отправятся РИА Новости Крым, 23.03.2025

2025-03-23T12:40

2025-03-23T12:40

2025-03-23T13:36

дмитрий песков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа должны предшествовать непростые технические контакты, переговорщики в понедельник отправятся в Эр-Рияд, чтобы начать этот сложный процесс, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину подчеркнул, что будущая встреча Путина и Трампа должна быть "должным образом" подготовлена.Дмитрий Песков не исключил также , что телефонных разговоров российского лидера Владимира Путина и главы США Дональда Трампа было больше двух за последние несколько недель.Так Песков ответил на вопрос, сколько было разговоров лидеров, так как из-за высказываний американского президента за последние несколько недель возникает вывод, что они созванивались с Путиным больше двух раз.Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом, который продолжался около двух часов. Они обсудили урегулирование украинского конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Российский лидер также положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.До этого главы двух стран общались 12 февраля, тогда переговоры продлились почти полтора часа. Среди прочего, они обсудили ситуацию на Украине и договорились продолжить контакты, в том числе по вопросу организации личного саммита.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, владимир путин (политик), дональд трамп, новости, политика, россия, сша