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Полмира мечтает о "диктатуре" по примеру Белоруссии – Лукашенко - РИА Новости Крым, 25.03.2025
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Полмира мечтает о "диктатуре" по примеру Белоруссии – Лукашенко
Полмира мечтает о "диктатуре" по примеру Белоруссии – Лукашенко - РИА Новости Крым, 25.03.2025
Полмира мечтает о "диктатуре" по примеру Белоруссии – Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сегодня полмира мечтает о такой "диктатуре", как в Белоруссии, где приоритетами являются реальные дела и... РИА Новости Крым, 25.03.2025
2025-03-25T13:06
2025-03-25T12:54
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
белоруссия
политика
новости
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сегодня полмира мечтает о такой "диктатуре", как в Белоруссии, где приоритетами являются реальные дела и соблюдение интересов людей. Об этом президент республики заявил на церемонии своей инаугурации во Дворце Независимости.Победу на президентских выборах Лукашенко назвал не только своей, но и "миллионов граждан страны"."26 января мы преодолели очередной исторический перекресток, прошли его уверенно и мудро, не свернув с дороги, по которой идем треть века. Это путь мира и созидания, национального единства и патриотизма, справедливости и широких возможностей для каждого", - отметил он.По словам Лукашенко, сегодня Белоруссия "зазвучала на весь мир", поэтому к ней приковано внимание."Далеко не всем по душе наша независимость, особенно наша честная и открытая позиция на международной арене… Эскалация вокруг нас только усиливается. На пороге нашего дома стоят натовские войска и делают все, чтобы втянуть Беларусь в конфликт", - указал политик.Однако за годы своей независимости республика стала "участником большой политики", и у власти и народа Белоруссии "достаточно опыта, чтобы выстоять на любых ветрах истории", подчеркнул Лукашенко.Церемония инаугурации президента Белоруссии состоялась во вторник. Александр Лукашенко официально вступил в должность главы государства в седьмой раз подряд.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, политика, новости, в мире
Полмира мечтает о "диктатуре" по примеру Белоруссии – Лукашенко

Полмира мечтает о белорусской "диктатуре" реальных дел и интересов людей – Лукашенко

13:06 25.03.2025
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сегодня полмира мечтает о такой "диктатуре", как в Белоруссии, где приоритетами являются реальные дела и соблюдение интересов людей. Об этом президент республики заявил на церемонии своей инаугурации во Дворце Независимости.
"Полмира мечтает о нашей "диктатуре" - диктатуре реальных дел и интересов наших людей. И со свободой слова у нас все в порядке. Демократии у нас побольше, чем у тех, кто называет себя ее эталоном", - сказал белорусский лидер.
Победу на президентских выборах Лукашенко назвал не только своей, но и "миллионов граждан страны".
"26 января мы преодолели очередной исторический перекресток, прошли его уверенно и мудро, не свернув с дороги, по которой идем треть века. Это путь мира и созидания, национального единства и патриотизма, справедливости и широких возможностей для каждого", - отметил он.
По словам Лукашенко, сегодня Белоруссия "зазвучала на весь мир", поэтому к ней приковано внимание.
"Далеко не всем по душе наша независимость, особенно наша честная и открытая позиция на международной арене… Эскалация вокруг нас только усиливается. На пороге нашего дома стоят натовские войска и делают все, чтобы втянуть Беларусь в конфликт", - указал политик.
Однако за годы своей независимости республика стала "участником большой политики", и у власти и народа Белоруссии "достаточно опыта, чтобы выстоять на любых ветрах истории", подчеркнул Лукашенко.
Церемония инаугурации президента Белоруссии состоялась во вторник. Александр Лукашенко официально вступил в должность главы государства в седьмой раз подряд.
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Президент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоБелоруссияПолитикаНовостиВ мире
 
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