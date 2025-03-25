https://crimea.ria.ru/20250325/polmira-mechtaet-o-diktature-po-primeru-belorussii--lukashenko-1145211052.html

Полмира мечтает о "диктатуре" по примеру Белоруссии – Лукашенко

Полмира мечтает о "диктатуре" по примеру Белоруссии – Лукашенко - РИА Новости Крым, 25.03.2025

Полмира мечтает о "диктатуре" по примеру Белоруссии – Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сегодня полмира мечтает о такой "диктатуре", как в Белоруссии, где приоритетами являются реальные дела и... РИА Новости Крым, 25.03.2025

2025-03-25T13:06

2025-03-25T13:06

2025-03-25T12:54

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сегодня полмира мечтает о такой "диктатуре", как в Белоруссии, где приоритетами являются реальные дела и соблюдение интересов людей. Об этом президент республики заявил на церемонии своей инаугурации во Дворце Независимости.Победу на президентских выборах Лукашенко назвал не только своей, но и "миллионов граждан страны"."26 января мы преодолели очередной исторический перекресток, прошли его уверенно и мудро, не свернув с дороги, по которой идем треть века. Это путь мира и созидания, национального единства и патриотизма, справедливости и широких возможностей для каждого", - отметил он.По словам Лукашенко, сегодня Белоруссия "зазвучала на весь мир", поэтому к ней приковано внимание."Далеко не всем по душе наша независимость, особенно наша честная и открытая позиция на международной арене… Эскалация вокруг нас только усиливается. На пороге нашего дома стоят натовские войска и делают все, чтобы втянуть Беларусь в конфликт", - указал политик.Однако за годы своей независимости республика стала "участником большой политики", и у власти и народа Белоруссии "достаточно опыта, чтобы выстоять на любых ветрах истории", подчеркнул Лукашенко.Церемония инаугурации президента Белоруссии состоялась во вторник. Александр Лукашенко официально вступил в должность главы государства в седьмой раз подряд.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, политика, новости, в мире