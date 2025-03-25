https://crimea.ria.ru/20250325/lukashenko-prines-prisyagu-prezidenta-belorussii-1145210267.html

Лукашенко принес присягу президента Белоруссии

Лукашенко принес присягу президента Белоруссии - РИА Новости Крым, 25.03.2025

Лукашенко принес присягу президента Белоруссии

Александр Лукашенко принес присягу президента Республики Беларусь, став главой государства в седьмой раз. Торжественная церемония инаугурации состоялась во... РИА Новости Крым, 25.03.2025

2025-03-25T12:17

2025-03-25T12:17

2025-03-25T12:18

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Александр Лукашенко принес присягу президента Республики Беларусь, став главой государства в седьмой раз. Торжественная церемония инаугурации состоялась во вторник во Дворце Независимости в Минске. В ходе церемонии Лукашенко зачитал текст президентской присяги и подписал соответствующий специальный акт в присутствии членов Президиума Всебелорусского народного собрания, депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики, судей Конституционного и Верховного судов.Глава Центризбиркома Белоруссии Игорь Карпенко вручил Лукашенко удостоверение президента республики. Выборы президента Белоруссии состоялись 26 января. За действующего главу государства проголосовали 86,82% избирателей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Белоруссия всегда будет на стороне России - ЛукашенкоРоссия и Белоруссия продолжат сообща строить Союзное государство – ПутинЛукашенко ратифицировал договор с Россией о гарантиях безопасности

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, выборы, политика, новости, новости, инаугурация