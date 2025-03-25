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Лукашенко принес присягу президента Белоруссии
Лукашенко принес присягу президента Белоруссии - РИА Новости Крым, 25.03.2025
Лукашенко принес присягу президента Белоруссии
Александр Лукашенко принес присягу президента Республики Беларусь, став главой государства в седьмой раз. Торжественная церемония инаугурации состоялась во... РИА Новости Крым, 25.03.2025
2025-03-25T12:17
2025-03-25T12:17
2025-03-25T12:18
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Александр Лукашенко принес присягу президента Республики Беларусь, став главой государства в седьмой раз. Торжественная церемония инаугурации состоялась во вторник во Дворце Независимости в Минске. В ходе церемонии Лукашенко зачитал текст президентской присяги и подписал соответствующий специальный акт в присутствии членов Президиума Всебелорусского народного собрания, депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики, судей Конституционного и Верховного судов.Глава Центризбиркома Белоруссии Игорь Карпенко вручил Лукашенко удостоверение президента республики. Выборы президента Белоруссии состоялись 26 января. За действующего главу государства проголосовали 86,82% избирателей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Белоруссия всегда будет на стороне России - ЛукашенкоРоссия и Белоруссия продолжат сообща строить Союзное государство – ПутинЛукашенко ратифицировал договор с Россией о гарантиях безопасности
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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, выборы, политика, новости, новости, инаугурация
Лукашенко принес присягу президента Белоруссии
Александр Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента Белоруссии
12:17 25.03.2025 (обновлено: 12:18 25.03.2025)