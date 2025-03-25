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Крымский мост: актуальные данные по пробкам
Крымский мост: актуальные данные по пробкам - РИА Новости Крым, 25.03.2025
Крымский мост: актуальные данные по пробкам
Пробка у досмотровых пунктов перед Крымским мостом продолжает увеличиваться. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на РИА Новости Крым, 25.03.2025
2025-03-25T14:06
2025-03-25T14:06
2025-03-25T14:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Пробка у досмотровых пунктов перед Крымским мостом продолжает увеличиваться. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом выезд из Крыма остается свободным.Очередь на досмотр начала расти в среду в 9:00 – досмотра ждали 32 автомобиля. Спустя два часа пробка выросла в три раза.С января на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики – специальные службы поводят антитеррористические мероприятия. Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, транспорт, керчь, тамань, логистика, новости крыма
Крымский мост: актуальные данные по пробкам
Проезда по Крымскому мосту ожидают 207 автомобилей