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Крымский мост: актуальные данные по пробкам - РИА Новости Крым, 25.03.2025
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Крымский мост: актуальные данные по пробкам
Крымский мост: актуальные данные по пробкам - РИА Новости Крым, 25.03.2025
Крымский мост: актуальные данные по пробкам
Пробка у досмотровых пунктов перед Крымским мостом продолжает увеличиваться. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на РИА Новости Крым, 25.03.2025
2025-03-25T14:06
2025-03-25T14:06
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
транспорт
керчь
тамань
логистика
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Пробка у досмотровых пунктов перед Крымским мостом продолжает увеличиваться. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом выезд из Крыма остается свободным.Очередь на досмотр начала расти в среду в 9:00 – досмотра ждали 32 автомобиля. Спустя два часа пробка выросла в три раза.С января на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики – специальные службы поводят антитеррористические мероприятия. Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, крымский мост, транспорт, керчь, тамань, логистика, новости крыма
Крымский мост: актуальные данные по пробкам

Проезда по Крымскому мосту ожидают 207 автомобилей

14:06 25.03.2025
 
© РИА Новости КрымОчередь на подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи
Очередь на подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Пробка у досмотровых пунктов перед Крымским мостом продолжает увеличиваться. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В очереди со стороны Тамани находится 207 транспортных средств. Время ожидания около часа", - отмечается в сообщении.
При этом выезд из Крыма остается свободным.
Очередь на досмотр начала расти в среду в 9:00 – досмотра ждали 32 автомобиля. Спустя два часа пробка выросла в три раза.
С января на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики – специальные службы поводят антитеррористические мероприятия. Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостТранспортКерчьТаманьЛогистикаНовости Крыма
 
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