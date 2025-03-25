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Крымский мост сейчас: пробка выросла в три раза - РИА Новости Крым, 25.03.2025
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Крымский мост сейчас: пробка выросла в три раза
Крымский мост сейчас: пробка выросла в три раза - РИА Новости Крым, 25.03.2025
Крымский мост сейчас: пробка выросла в три раза
У досмотровых пунктов перед Крымским мостом в три раза выросла пробка на въезде на полуостров. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о... РИА Новости Крым, 25.03.2025
2025-03-25T11:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом в три раза выросла пробка на въезде на полуостров. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом выезд из Крыма остается свободным - со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.Очередь на досмотр начала расти в среду в 9:00 – досмотра ждали 32 автомобиля.С января на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики – специальные службы поводят антитеррористические мероприятия. Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости, новости крыма
Крымский мост сейчас: пробка выросла в три раза

У Крымского моста в три раза выросла очередь со стороны Тамани

11:14 25.03.2025 (обновлено: 11:15 25.03.2025)
 
© РИА Новости КрымАвтомобили стоящие в очереди на Крымский мост
Автомобили стоящие в очереди на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом в три раза выросла пробка на въезде на полуостров. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"К 11:00 в очереди со стороны Тамани находится 102 транспортных средства", - сказано в сообщении.
При этом выезд из Крыма остается свободным - со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.
Очередь на досмотр начала расти в среду в 9:00 – досмотра ждали 32 автомобиля.
С января на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики – специальные службы поводят антитеррористические мероприятия. Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостТранспортЛогистикаКерчьТаманьКраснодарский крайНовостиНовости Крыма
 
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