https://crimea.ria.ru/20250325/krymskiy-most-seychas-probka-vyrosla-v-tri-raza-1145207251.html

Крымский мост сейчас: пробка выросла в три раза

Крымский мост сейчас: пробка выросла в три раза - РИА Новости Крым, 25.03.2025

Крымский мост сейчас: пробка выросла в три раза

У досмотровых пунктов перед Крымским мостом в три раза выросла пробка на въезде на полуостров. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о... РИА Новости Крым, 25.03.2025

2025-03-25T11:14

2025-03-25T11:14

2025-03-25T11:15

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом в три раза выросла пробка на въезде на полуостров. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом выезд из Крыма остается свободным - со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.Очередь на досмотр начала расти в среду в 9:00 – досмотра ждали 32 автомобиля.С января на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики – специальные службы поводят антитеррористические мероприятия. Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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тамань

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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