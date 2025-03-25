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Госдума приняла закон о защите россиян от кибермошенников - РИА Новости Крым, 25.03.2025
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Госдума приняла закон о защите россиян от кибермошенников
Госдума приняла закон о защите россиян от кибермошенников - РИА Новости Крым, 25.03.2025
Госдума приняла закон о защите россиян от кибермошенников
Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект о противодействии телефонному мошенничеству, предусматривающий комплекс мер по борьбе с аферистами и... РИА Новости Крым, 25.03.2025
2025-03-25T14:00
2025-03-25T14:00
государственная дума рф
вячеслав володин
мошенничество
киберпреступность
кибербезопасность
закон и право
новости
общество
цифровая безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект о противодействии телефонному мошенничеству, предусматривающий комплекс мер по борьбе с аферистами и сохранности денежных средств россиян.Как сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, документ закрепляет возможности онлайн-обмена информацией между государственными органами, банками и операторами связи.Кроме того, при снятии денег через банкомат кредитная организация будет обязана осуществить проверку на наличие признаков выдачи средств без добровольного согласия. В случае выявления этого банк должен на 48 часов ограничить выдачу наличных в сумме не более 50 тысяч рублей в сутки и незамедлительно уведомить клиента о причинах.Также, согласно закону, россияне могут наделить родного или близкого человека статусом уполномоченного лица для получения подтверждения совершения операции по переводу денежных средств.Новыми нормами вводится обязательная маркировка звонков. На экране телефона оператор связи будет отображать наименование организации, откуда звонят, что позволит выявить мошенников.Кроме того, массовые вызовы и спам-звонки будут осуществляться только при условии получения предварительного согласия абонента, а при направлении отказа оператору связи — прекращены.Россияне смогут установить через госуслуги или МФЦ самозапрет на заключение договоров об оказании услуг связи.Законом также вводится запрет на передачу права пользования номером телефона третьим лицам, за исключением членов семьи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости КрымКаждый 10-й крымчанин "клюет" на удочки мошенников – как не стать жертвойУтечка персональных данных: как защитить себя и минимизировать рискиВ WhatsApp распространяется опасный троян Graphite
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60
Новости
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РИА Новости Крым
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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государственная дума рф, вячеслав володин, мошенничество, киберпреступность, кибербезопасность, закон и право, новости, общество, цифровая безопасность
Госдума приняла закон о защите россиян от кибермошенников

Госдума приняла закон о противодействии телефонному мошенничеству

14:00 25.03.2025
 
© РИА Новости . Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ.
Здание Государственной Думы РФ. - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект о противодействии телефонному мошенничеству, предусматривающий комплекс мер по борьбе с аферистами и сохранности денежных средств россиян.
Как сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, документ закрепляет возможности онлайн-обмена информацией между государственными органами, банками и операторами связи.
Кроме того, при снятии денег через банкомат кредитная организация будет обязана осуществить проверку на наличие признаков выдачи средств без добровольного согласия. В случае выявления этого банк должен на 48 часов ограничить выдачу наличных в сумме не более 50 тысяч рублей в сутки и незамедлительно уведомить клиента о причинах.
Также, согласно закону, россияне могут наделить родного или близкого человека статусом уполномоченного лица для получения подтверждения совершения операции по переводу денежных средств.
Новыми нормами вводится обязательная маркировка звонков. На экране телефона оператор связи будет отображать наименование организации, откуда звонят, что позволит выявить мошенников.
"Для сотрудников государственных органов, банков, операторов связи, маркетплейсов, сервисов по поиску работы и размещения объявлений устанавливается запрет на информирование граждан через мессенджеры", - добавил Володин.
Кроме того, массовые вызовы и спам-звонки будут осуществляться только при условии получения предварительного согласия абонента, а при направлении отказа оператору связи — прекращены.
Россияне смогут установить через госуслуги или МФЦ самозапрет на заключение договоров об оказании услуг связи.
Законом также вводится запрет на передачу права пользования номером телефона третьим лицам, за исключением членов семьи.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Государственная Дума РФВячеслав ВолодинМошенничествоКиберпреступностьКибербезопасностьЗакон и правоНовостиОбществоЦифровая безопасность
 
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