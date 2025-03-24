https://crimea.ria.ru/20250324/dtp-pod-simferopolem---reysovyy-avtobus-vrezalsya-v-stoyaschiy-gruzovik-1145176430.html

ДТП под Симферополем - рейсовый автобус врезался в стоящий грузовик

ДТП под Симферополем - рейсовый автобус врезался в стоящий грузовик - РИА Новости Крым, 24.03.2025

ДТП под Симферополем - рейсовый автобус врезался в стоящий грузовик

Сотрудники полиции Симферопольского района устанавливают обстоятельства ДТП с участием рейсового автобуса, в котором погибли пять человек. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 24.03.2025

2025-03-24T09:34

2025-03-24T09:34

2025-03-24T10:14

крым

госавтоинспекция крыма

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

дтп в крыму и севастополе

дтп

происшествия

авария под симферополем с рейсовым автобусом и грузовиком

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/18/1145175500_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_c3b1e3a8c2cf6f4a45e496730a358aa6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Сотрудники полиции Симферопольского района устанавливают обстоятельства ДТП с участием рейсового автобуса, в котором погибли пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма.Авария произошла в понедельник около 07:30 на автодороге Евпатория-Симферополь, вблизи села Укромное.В результате ДТП погибли пять человек, находившиеся в автобусе, 13 человек получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение.На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции Симферопольского района и спецслужбы. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, госавтоинспекция крыма, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, дтп, происшествия, авария под симферополем с рейсовым автобусом и грузовиком