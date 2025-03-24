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ДТП под Симферополем - рейсовый автобус врезался в стоящий грузовик
ДТП под Симферополем - рейсовый автобус врезался в стоящий грузовик - РИА Новости Крым, 24.03.2025
ДТП под Симферополем - рейсовый автобус врезался в стоящий грузовик
Сотрудники полиции Симферопольского района устанавливают обстоятельства ДТП с участием рейсового автобуса, в котором погибли пять человек. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 24.03.2025
2025-03-24T09:34
2025-03-24T09:34
2025-03-24T10:14
крым
госавтоинспекция крыма
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дтп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Сотрудники полиции Симферопольского района устанавливают обстоятельства ДТП с участием рейсового автобуса, в котором погибли пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма.Авария произошла в понедельник около 07:30 на автодороге Евпатория-Симферополь, вблизи села Укромное.В результате ДТП погибли пять человек, находившиеся в автобусе, 13 человек получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение.На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции Симферопольского района и спецслужбы. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, госавтоинспекция крыма, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, дтп, происшествия, авария под симферополем с рейсовым автобусом и грузовиком
ДТП под Симферополем - рейсовый автобус врезался в стоящий грузовик
ДТП под Симферополем - водитель рейсового автобуса врезался в стоящий грузовик
09:34 24.03.2025 (обновлено: 10:14 24.03.2025)