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В Крыму теплая зима не дает спать клещам: сколько укусов зарегистрировано

В Крыму теплая зима не дает спать клещам: сколько укусов зарегистрировано - РИА Новости Крым, 27.01.2025

В Крыму теплая зима не дает спать клещам: сколько укусов зарегистрировано

В декабре 2024 года в медицинские учреждения Крыма обратились 17 человек с жалобами на укусы клещей. В январе 2025 года зарегистрировано уже шесть таких... РИА Новости Крым, 27.01.2025

2025-01-27T11:48

2025-01-27T11:48

2025-01-27T11:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. В декабре 2024 года в медицинские учреждения Крыма обратились 17 человек с жалобами на укусы клещей. В январе 2025 года зарегистрировано уже шесть таких обращений. Об этом РИА Новости Крым сообщили в Роспотребнадзоре.При этом случаев заболеваний клещевым энцефалитом (КВЭ) в декабре-январе не зарегистрировано. В декабре 2024 года было пять случаев клещевого боррелиоза (КБ), в январе - один случай иксодового клещевого боррелиоза в Симферополе, сообщили в Роспотребнадзоре.При этом в Роспотребнадзоре отмечают, что хотя в последние годы численность клещей и сроки их сезонной активности немного увеличились, количество обращений граждан по поводу укусов остается "на уровне среднемноголетних показателей". Заболеваемость "клещевыми инфекциями" носит спорадический характер и регистрируется в единичных случаях.Как правило, сезон активности клещей в Крыму начинается весной. Пик приходится на начало мая и заканчивается в июне. Но в случае, если вторая половина зимы на юге России будет такой же теплой, как и первая, в этом году клещи могут активизироваться раньше.Меньше всего вероятность встречи с паразитом в июле, отмечают в Роспотребнадзоре. В августе начинается второй пик активности, который заканчивается в сентябре.Укусы клещей в Крыму этой зимой чаще всего фиксируются в пяти районах в центральной части полуострова, а также на южном и восточном побережье. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал профессор кафедры экологии и зоологии КФУ им. В.И. Вернадского Сергей Иванов. По словам профессора, этой зимой клещи не впали в анабиоз из-за теплой погоды.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму активизируются клещи из-за аномально теплой зимыВ Крыму выявили 69 случаев боррелиоза и 40 случаев марсельской лихорадкиОпасный вирус Марбург - может ли он прийти в Крым и каковы симптомы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роспотребнадзор, клещи, крым, новости крыма, общество, безопасность, здоровье