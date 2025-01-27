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В Крыму теплая зима не дает спать клещам: сколько укусов зарегистрировано - РИА Новости Крым, 27.01.2025
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В Крыму теплая зима не дает спать клещам: сколько укусов зарегистрировано
В Крыму теплая зима не дает спать клещам: сколько укусов зарегистрировано - РИА Новости Крым, 27.01.2025
В Крыму теплая зима не дает спать клещам: сколько укусов зарегистрировано
В декабре 2024 года в медицинские учреждения Крыма обратились 17 человек с жалобами на укусы клещей. В январе 2025 года зарегистрировано уже шесть таких... РИА Новости Крым, 27.01.2025
2025-01-27T11:48
2025-01-27T11:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. В декабре 2024 года в медицинские учреждения Крыма обратились 17 человек с жалобами на укусы клещей. В январе 2025 года зарегистрировано уже шесть таких обращений. Об этом РИА Новости Крым сообщили в Роспотребнадзоре.При этом случаев заболеваний клещевым энцефалитом (КВЭ) в декабре-январе не зарегистрировано. В декабре 2024 года было пять случаев клещевого боррелиоза (КБ), в январе - один случай иксодового клещевого боррелиоза в Симферополе, сообщили в Роспотребнадзоре.При этом в Роспотребнадзоре отмечают, что хотя в последние годы численность клещей и сроки их сезонной активности немного увеличились, количество обращений граждан по поводу укусов остается "на уровне среднемноголетних показателей". Заболеваемость "клещевыми инфекциями" носит спорадический характер и регистрируется в единичных случаях.Как правило, сезон активности клещей в Крыму начинается весной. Пик приходится на начало мая и заканчивается в июне. Но в случае, если вторая половина зимы на юге России будет такой же теплой, как и первая, в этом году клещи могут активизироваться раньше.Меньше всего вероятность встречи с паразитом в июле, отмечают в Роспотребнадзоре. В августе начинается второй пик активности, который заканчивается в сентябре.Укусы клещей в Крыму этой зимой чаще всего фиксируются в пяти районах в центральной части полуострова, а также на южном и восточном побережье. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал профессор кафедры экологии и зоологии КФУ им. В.И. Вернадского Сергей Иванов. По словам профессора, этой зимой клещи не впали в анабиоз из-за теплой погоды.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму активизируются клещи из-за аномально теплой зимыВ Крыму выявили 69 случаев боррелиоза и 40 случаев марсельской лихорадкиОпасный вирус Марбург - может ли он прийти в Крым и каковы симптомы
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роспотребнадзор, клещи, крым, новости крыма, общество, безопасность, здоровье
В Крыму теплая зима не дает спать клещам: сколько укусов зарегистрировано

В Крыму с начала зимы зарегистрировано шесть случаев клещевого боррелиоза

11:48 27.01.2025 (обновлено: 11:58 27.01.2025)
 
© РИА Новости . Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкИсследование клещей на наличие антигена вируса клещевого энцефалита
Исследование клещей на наличие антигена вируса клещевого энцефалита - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости . Михаил Мордасов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. В декабре 2024 года в медицинские учреждения Крыма обратились 17 человек с жалобами на укусы клещей. В январе 2025 года зарегистрировано уже шесть таких обращений. Об этом РИА Новости Крым сообщили в Роспотребнадзоре.
"Зарегистрировано 17 укусов клещей в декабре 2024 года, шесть укусов клещей - по состоянию на 24 января 2025 года (для сравнения, в январе 2024 г. -14 укусов)", - говорится в ответе на запрос РИА Новости Крым.
При этом случаев заболеваний клещевым энцефалитом (КВЭ) в декабре-январе не зарегистрировано. В декабре 2024 года было пять случаев клещевого боррелиоза (КБ), в январе - один случай иксодового клещевого боррелиоза в Симферополе, сообщили в Роспотребнадзоре.
При этом в Роспотребнадзоре отмечают, что хотя в последние годы численность клещей и сроки их сезонной активности немного увеличились, количество обращений граждан по поводу укусов остается "на уровне среднемноголетних показателей". Заболеваемость "клещевыми инфекциями" носит спорадический характер и регистрируется в единичных случаях.
Как правило, сезон активности клещей в Крыму начинается весной. Пик приходится на начало мая и заканчивается в июне. Но в случае, если вторая половина зимы на юге России будет такой же теплой, как и первая, в этом году клещи могут активизироваться раньше.
"В случае теплой второй половины зимы и ранней весны 2025 года в южных регионах России возможна активизация природных очагов примерно на месяц раньше среднемноголетних сроков. В связи с этим ожидается увеличение численности клещей", - отметили в ведомстве.
Меньше всего вероятность встречи с паразитом в июле, отмечают в Роспотребнадзоре. В августе начинается второй пик активности, который заканчивается в сентябре.
Укусы клещей в Крыму этой зимой чаще всего фиксируются в пяти районах в центральной части полуострова, а также на южном и восточном побережье. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал профессор кафедры экологии и зоологии КФУ им. В.И. Вернадского Сергей Иванов. По словам профессора, этой зимой клещи не впали в анабиоз из-за теплой погоды.
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