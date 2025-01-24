https://crimea.ria.ru/20250124/yanvarskie-kleschi-v-krymu-gde-oni-obitayut-i-chem-opasny-1143619939.html

"Январские" клещи в Крыму: где они обитают и чем опасны

"Январские" клещи в Крыму: где они обитают и чем опасны - РИА Новости Крым, 24.01.2025

"Январские" клещи в Крыму: где они обитают и чем опасны

Укусы клещей в Крыму этой зимой чаще всего фиксируются в пяти районах в центральной части полуострова, а также на южном и восточном побережье. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 24.01.2025

2025-01-24T22:16

2025-01-24T22:16

2025-01-24T22:16

радио "спутник в крыму"

крым

клещи

симферополь

симферопольский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Укусы клещей в Крыму этой зимой чаще всего фиксируются в пяти районах в центральной части полуострова, а также на южном и восточном побережье. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал профессор кафедры экологии и зоологии КФУ им. В.И. Вернадского Сергей Иванов.Он пояснил, что эти районы Крыма самые густонаселенные. Причем основные жертвы клещей – животные, в том числе домашние, питание же кровью человека скорее исключение, чем правило, заметил он.По словам профессора, этой зимой клещи не впали в анабиоз из-за теплой погоды. Стартом для их активности является температура +10 градусов. Пик наступает, когда столбики термометров переваливают за отметку 20 градусов выше нуля. Но сильную жару клещи тоже не любят. Поэтому основными периодами нашествия этих кровососущих становятся промежутки года с марта по июнь и с августа по сентябрь включительно."Конец марта – вот примерный срок появления клещей в крымской природе. И наибольшая активность особенно на майские праздники, когда мы любим отдыхать, их больше всего", – отметил Иванов.При этом есть в Крыму и своя особенность, связанная с климатическими условиями, – так называемые февральские окна, когда наступают несколько дней довольно теплой погоды, добавил эксперт.А учитывая, что процессы глобального потепления не обошли и Крым, местным жителям и гостям полуострова следует быть осторожными уже сейчас, считает Иванов.В Крыму, по словам Иванова, обитает более 20 видов клещей. Все они являются переносчиками довольно опасных заболеваний, поэтому к вопросу защиты от них нужно подходить со всей серьезностью, предупредил эксперт."Лучше перестраховаться. Это касается прежде всего одежды: чтобы открытого тела было поменьше. Ходить по тропинкам, дорогам, а по густой траве если прошел – надо себя осмотреть тщательно", – советует Иванов.Если вы заметили на теле клеща – как правило в этом месте появляется зуд, – снять его можно легко в течение часа – двух после того, как он предположительно мог присосаться, отметил он. Для этого можно воспользоваться пинцетом или ниткой, заключил Иванов.Ранее руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская предупредила, что в Крыму из-за аномальной зимы раньше срока активизировались клещи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Клещевой энцефалит в Крыму: как не заразитьсяЧем опасны клещи: какие болезни они переносят и как выжить после укусаВ Крыму активизируются клещи из-за аномально теплой зимы

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симферопольский район

севастополь

бахчисарайский район

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