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"Январские" клещи в Крыму: где они обитают и чем опасны - РИА Новости Крым, 24.01.2025
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"Январские" клещи в Крыму: где они обитают и чем опасны
"Январские" клещи в Крыму: где они обитают и чем опасны - РИА Новости Крым, 24.01.2025
"Январские" клещи в Крыму: где они обитают и чем опасны
Укусы клещей в Крыму этой зимой чаще всего фиксируются в пяти районах в центральной части полуострова, а также на южном и восточном побережье. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 24.01.2025
2025-01-24T22:16
2025-01-24T22:16
радио "спутник в крыму"
крым
клещи
симферополь
симферопольский район
севастополь
бахчисарайский район
ялта
феодосия
климат
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Укусы клещей в Крыму этой зимой чаще всего фиксируются в пяти районах в центральной части полуострова, а также на южном и восточном побережье. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал профессор кафедры экологии и зоологии КФУ им. В.И. Вернадского Сергей Иванов.Он пояснил, что эти районы Крыма самые густонаселенные. Причем основные жертвы клещей – животные, в том числе домашние, питание же кровью человека скорее исключение, чем правило, заметил он.По словам профессора, этой зимой клещи не впали в анабиоз из-за теплой погоды. Стартом для их активности является температура +10 градусов. Пик наступает, когда столбики термометров переваливают за отметку 20 градусов выше нуля. Но сильную жару клещи тоже не любят. Поэтому основными периодами нашествия этих кровососущих становятся промежутки года с марта по июнь и с августа по сентябрь включительно."Конец марта – вот примерный срок появления клещей в крымской природе. И наибольшая активность особенно на майские праздники, когда мы любим отдыхать, их больше всего", – отметил Иванов.При этом есть в Крыму и своя особенность, связанная с климатическими условиями, – так называемые февральские окна, когда наступают несколько дней довольно теплой погоды, добавил эксперт.А учитывая, что процессы глобального потепления не обошли и Крым, местным жителям и гостям полуострова следует быть осторожными уже сейчас, считает Иванов.В Крыму, по словам Иванова, обитает более 20 видов клещей. Все они являются переносчиками довольно опасных заболеваний, поэтому к вопросу защиты от них нужно подходить со всей серьезностью, предупредил эксперт."Лучше перестраховаться. Это касается прежде всего одежды: чтобы открытого тела было поменьше. Ходить по тропинкам, дорогам, а по густой траве если прошел – надо себя осмотреть тщательно", – советует Иванов.Если вы заметили на теле клеща – как правило в этом месте появляется зуд, – снять его можно легко в течение часа – двух после того, как он предположительно мог присосаться, отметил он. Для этого можно воспользоваться пинцетом или ниткой, заключил Иванов.Ранее руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская предупредила, что в Крыму из-за аномальной зимы раньше срока активизировались клещи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Клещевой энцефалит в Крыму: как не заразитьсяЧем опасны клещи: какие болезни они переносят и как выжить после укусаВ Крыму активизируются клещи из-за аномально теплой зимы
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симферополь
симферопольский район
севастополь
бахчисарайский район
ялта
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"Январские" клещи в Крыму: где они обитают и чем опасны

В Крыму этой зимой клещи наиболее активны в центральных районах и на побережье

22:16 24.01.2025
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСотрудница вирусологической лаборатории в Калининграде
Сотрудница вирусологической лаборатории в Калининграде - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Укусы клещей в Крыму этой зимой чаще всего фиксируются в пяти районах в центральной части полуострова, а также на южном и восточном побережье. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал профессор кафедры экологии и зоологии КФУ им. В.И. Вернадского Сергей Иванов.

"Это Симферопольский район и сам Симферополь, Севастополь, Бахчисарайский район, Большая Ялта, Феодосия", – рассказал Иванов.

Он пояснил, что эти районы Крыма самые густонаселенные. Причем основные жертвы клещей – животные, в том числе домашние, питание же кровью человека скорее исключение, чем правило, заметил он.
По словам профессора, этой зимой клещи не впали в анабиоз из-за теплой погоды. Стартом для их активности является температура +10 градусов. Пик наступает, когда столбики термометров переваливают за отметку 20 градусов выше нуля. Но сильную жару клещи тоже не любят. Поэтому основными периодами нашествия этих кровососущих становятся промежутки года с марта по июнь и с августа по сентябрь включительно.
"Конец марта – вот примерный срок появления клещей в крымской природе. И наибольшая активность особенно на майские праздники, когда мы любим отдыхать, их больше всего", – отметил Иванов.
При этом есть в Крыму и своя особенность, связанная с климатическими условиями, – так называемые февральские окна, когда наступают несколько дней довольно теплой погоды, добавил эксперт.
А учитывая, что процессы глобального потепления не обошли и Крым, местным жителям и гостям полуострова следует быть осторожными уже сейчас, считает Иванов.
"В последние годы мы наблюдаем очевидное потепление. В течение декабря 2024 года семнадцать дней у нас были с температурой выше 10 градусов. В январе таких дней было десять. И ближайшая неделя тоже теплая. Так что это, конечно, аномальная температура, и клещи на нее реагируют", – сказал он.
В Крыму, по словам Иванова, обитает более 20 видов клещей. Все они являются переносчиками довольно опасных заболеваний, поэтому к вопросу защиты от них нужно подходить со всей серьезностью, предупредил эксперт.
"Лучше перестраховаться. Это касается прежде всего одежды: чтобы открытого тела было поменьше. Ходить по тропинкам, дорогам, а по густой траве если прошел – надо себя осмотреть тщательно", – советует Иванов.
Если вы заметили на теле клеща – как правило в этом месте появляется зуд, – снять его можно легко в течение часа – двух после того, как он предположительно мог присосаться, отметил он. Для этого можно воспользоваться пинцетом или ниткой, заключил Иванов.
Ранее руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская предупредила, что в Крыму из-за аномальной зимы раньше срока активизировались клещи.
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