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Мошенники месяц "обрабатывали" жителя Севастополя и украли 6,5 миллионов - РИА Новости Крым, 15.03.2025
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Мошенники месяц "обрабатывали" жителя Севастополя и украли 6,5 миллионов
Мошенники месяц "обрабатывали" жителя Севастополя и украли 6,5 миллионов - РИА Новости Крым, 15.03.2025
Мошенники месяц "обрабатывали" жителя Севастополя и украли 6,5 миллионов
Житель Севастополя перечислил дистанционным мошенникам 6,5 миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба полиции города, телефонные аферисты использовали... РИА Новости Крым, 15.03.2025
2025-03-15T10:59
2025-03-15T10:59
севастополь
полиция севастополя
мошенничество
общество
цифровая безопасность
новости севастополя
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Житель Севастополя перечислил дистанционным мошенникам 6,5 миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба полиции города, телефонные аферисты использовали многоходовую схему в течение целого месяца.По данным правоохранителей, первый звонок от "медицинских работников" 23-летнему сотруднику госорганизации поступил в феврале. Ему предложили пройти плановую вакцинацию и попросили продиктовать код из СМС для регистрации. Вслед за этим поступил юноше звонок от "сотрудников Центробанка" с сообщением о взломе аккаунта на Госуслугах и настойчивой рекомендацией срочно перечислять все деньги на "безопасные счета".Только когда все поручения, поступившие по телефону, были выполнены потерпевший догадался, что его обманули, и отправился в полицию.В Крыму мошенники чаще всего представляются силовиками и сотрудниками банков, предупреждала ранее оперуполномоченный по особо важным делам отдела по борьбе с киберпреступностью МВД по Республике Крым Алина Торбина. За прошлый год на полуострове зарегистрировано более 4,5 тысяч мошеннических действий. В этом году, за первые два месяца, более 500.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая схема обмана: в Севастополе клиенты автосервиса платили мошенникамВ Крыму мошенники орудуют от имени главы Раздольненского районаНа Кубани врачи-аферисты "заработали" 152 млн на псевдолечении сосудов
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60
Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
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севастополь, полиция севастополя, мошенничество, общество, цифровая безопасность, новости севастополя, происшествия
Мошенники месяц "обрабатывали" жителя Севастополя и украли 6,5 миллионов

Житель Севастополя отдал аферистам деньги родителей и набрал кредитов на 6,5 млн рублей

10:59 15.03.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Житель Севастополя перечислил дистанционным мошенникам 6,5 миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба полиции города, телефонные аферисты использовали многоходовую схему в течение целого месяца.
По данным правоохранителей, первый звонок от "медицинских работников" 23-летнему сотруднику госорганизации поступил в феврале. Ему предложили пройти плановую вакцинацию и попросили продиктовать код из СМС для регистрации. Вслед за этим поступил юноше звонок от "сотрудников Центробанка" с сообщением о взломе аккаунта на Госуслугах и настойчивой рекомендацией срочно перечислять все деньги на "безопасные счета".
"Когда были перечислены не только свои, но и родительские сбережения в общей сумме более 4,6 млн рублей, мошенники убедили спонсора, что ему нужно взять во всех региональных банках кредиты, чтобы этого не сделали преступники. Выполнив в точности все, что ему сказали, севастополец добавил в копилку мошенников еще 1,8 млн рублей", - сообщили в полиции.
Только когда все поручения, поступившие по телефону, были выполнены потерпевший догадался, что его обманули, и отправился в полицию.
В Крыму мошенники чаще всего представляются силовиками и сотрудниками банков, предупреждала ранее оперуполномоченный по особо важным делам отдела по борьбе с киберпреступностью МВД по Республике Крым Алина Торбина. За прошлый год на полуострове зарегистрировано более 4,5 тысяч мошеннических действий. В этом году, за первые два месяца, более 500.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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СевастопольПолиция СевастополяМошенничествоОбществоЦифровая безопасностьНовости СевастополяПроисшествия
 
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