https://crimea.ria.ru/20250315/moshenniki-mesyats-obrabatyvali-zhitelya-sevastopolya-i-ukrali-65-millionov-1144953161.html

Мошенники месяц "обрабатывали" жителя Севастополя и украли 6,5 миллионов

Мошенники месяц "обрабатывали" жителя Севастополя и украли 6,5 миллионов - РИА Новости Крым, 15.03.2025

Мошенники месяц "обрабатывали" жителя Севастополя и украли 6,5 миллионов

Житель Севастополя перечислил дистанционным мошенникам 6,5 миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба полиции города, телефонные аферисты использовали... РИА Новости Крым, 15.03.2025

2025-03-15T10:59

2025-03-15T10:59

2025-03-15T10:59

севастополь

полиция севастополя

мошенничество

общество

цифровая безопасность

новости севастополя

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Житель Севастополя перечислил дистанционным мошенникам 6,5 миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба полиции города, телефонные аферисты использовали многоходовую схему в течение целого месяца.По данным правоохранителей, первый звонок от "медицинских работников" 23-летнему сотруднику госорганизации поступил в феврале. Ему предложили пройти плановую вакцинацию и попросили продиктовать код из СМС для регистрации. Вслед за этим поступил юноше звонок от "сотрудников Центробанка" с сообщением о взломе аккаунта на Госуслугах и настойчивой рекомендацией срочно перечислять все деньги на "безопасные счета".Только когда все поручения, поступившие по телефону, были выполнены потерпевший догадался, что его обманули, и отправился в полицию.В Крыму мошенники чаще всего представляются силовиками и сотрудниками банков, предупреждала ранее оперуполномоченный по особо важным делам отдела по борьбе с киберпреступностью МВД по Республике Крым Алина Торбина. За прошлый год на полуострове зарегистрировано более 4,5 тысяч мошеннических действий. В этом году, за первые два месяца, более 500.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая схема обмана: в Севастополе клиенты автосервиса платили мошенникамВ Крыму мошенники орудуют от имени главы Раздольненского районаНа Кубани врачи-аферисты "заработали" 152 млн на псевдолечении сосудов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, полиция севастополя, мошенничество, общество, цифровая безопасность, новости севастополя, происшествия