Мошенники месяц "обрабатывали" жителя Севастополя и украли 6,5 миллионов
Житель Севастополя отдал аферистам деньги родителей и набрал кредитов на 6,5 млн рублей
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Житель Севастополя перечислил дистанционным мошенникам 6,5 миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба полиции города, телефонные аферисты использовали многоходовую схему в течение целого месяца.
По данным правоохранителей, первый звонок от "медицинских работников" 23-летнему сотруднику госорганизации поступил в феврале. Ему предложили пройти плановую вакцинацию и попросили продиктовать код из СМС для регистрации. Вслед за этим поступил юноше звонок от "сотрудников Центробанка" с сообщением о взломе аккаунта на Госуслугах и настойчивой рекомендацией срочно перечислять все деньги на "безопасные счета".
"Когда были перечислены не только свои, но и родительские сбережения в общей сумме более 4,6 млн рублей, мошенники убедили спонсора, что ему нужно взять во всех региональных банках кредиты, чтобы этого не сделали преступники. Выполнив в точности все, что ему сказали, севастополец добавил в копилку мошенников еще 1,8 млн рублей", - сообщили в полиции.
Только когда все поручения, поступившие по телефону, были выполнены потерпевший догадался, что его обманули, и отправился в полицию.
В Крыму мошенники чаще всего представляются силовиками и сотрудниками банков, предупреждала ранее оперуполномоченный по особо важным делам отдела по борьбе с киберпреступностью МВД по Республике Крым Алина Торбина. За прошлый год на полуострове зарегистрировано более 4,5 тысяч мошеннических действий. В этом году, за первые два месяца, более 500.
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