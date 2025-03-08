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В Крыму мошенники орудуют от имени главы Раздольненского района - РИА Новости Крым, 08.03.2025
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В Крыму мошенники орудуют от имени главы Раздольненского района
В Крыму мошенники орудуют от имени главы Раздольненского района - РИА Новости Крым, 08.03.2025
В Крыму мошенники орудуют от имени главы Раздольненского района
Мошенники создали в Telegram поддельный канал главы администрации Раздольненского района Дениса Олейника и рассылают сообщения жителям. Об этом предупредил сам... РИА Новости Крым, 08.03.2025
2025-03-08T19:39
2025-03-08T19:39
крым
денис олейник
раздольненский район крыма
мошенничество
фейк
цифровая безопасность
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Мошенники создали в Telegram поддельный канал главы администрации Раздольненского района Дениса Олейника и рассылают сообщения жителям. Об этом предупредил сам Олейник в своем официальном Telegram-канале.Олейник призвал крымчан быть бдительными и не передавать личные данные неизвестным.В последнее время мошенники создают аккаунты от имени крымских властей и распространяют через них ложную информацию. Ранее аферисты создали фейковый Telegram-канал главы МЧС Крыма Алексея Еременко и рассылали сообщения от его имени. Также мошенники создали фейковые Telegram-каналы главы администрации Черноморского района Крыма Александра Дудинова, главы администрации Джанкоя Игоря Ивина, мэра Армянска Василия Телиженко, главы администрации Алушты Галины Огневой, мэра Феодосии Игоря Ткаченко и министра внутренней политики, информации и связи Крыма Альберта Куршутова. От имени замминистра транспорта крымчанам писали "сотрудники ФСБ". В списке фейковых каналов также Telegram-канал председателя Совета министров Крыма Юрия Гоцанюка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, денис олейник, раздольненский район крыма, мошенничество, фейк, цифровая безопасность, общество, новости крыма
В Крыму мошенники орудуют от имени главы Раздольненского района

Мошенники рассылают сообщения с фейкового аккаунта главы Раздольненского района в Telegram

19:39 08.03.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЖенщина с мобильным телефоном
Женщина с мобильным телефоном - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Мошенники создали в Telegram поддельный канал главы администрации Раздольненского района Дениса Олейника и рассылают сообщения жителям. Об этом предупредил сам Олейник в своем официальном Telegram-канале.
"Сегодня узнал от коллег и друзей, что от моего имени поступают сообщения в Telegram. Это мошенники, которые в последнее время действуют от имени должностных лиц и рассылают сообщения, не соответствующие действительности", - отметил он.
Олейник призвал крымчан быть бдительными и не передавать личные данные неизвестным.

"Убедительная просьба: не открывайте подозрительные файлы и ссылки, не пересылайте ничего, не разглашайте свои личные данные, включая данные банковских карт. И ни в коем случае не отправляйте деньги", - подчеркнул глава района.

В последнее время мошенники создают аккаунты от имени крымских властей и распространяют через них ложную информацию. Ранее аферисты создали фейковый Telegram-канал главы МЧС Крыма Алексея Еременко и рассылали сообщения от его имени. Также мошенники создали фейковые Telegram-каналы главы администрации Черноморского района Крыма Александра Дудинова, главы администрации Джанкоя Игоря Ивина, мэра Армянска Василия Телиженко, главы администрации Алушты Галины Огневой, мэра Феодосии Игоря Ткаченко и министра внутренней политики, информации и связи Крыма Альберта Куршутова. От имени замминистра транспорта крымчанам писали "сотрудники ФСБ". В списке фейковых каналов также Telegram-канал председателя Совета министров Крыма Юрия Гоцанюка.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымДенис ОлейникРаздольненский район КрымаМошенничествоФейкЦифровая безопасностьОбществоНовости Крыма
 
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