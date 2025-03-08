https://crimea.ria.ru/20250308/v-krymu-moshenniki-oruduyut-ot-imeni-glavy-razdolnenskogo-rayona-1144766681.html

В Крыму мошенники орудуют от имени главы Раздольненского района

В Крыму мошенники орудуют от имени главы Раздольненского района - РИА Новости Крым, 08.03.2025

В Крыму мошенники орудуют от имени главы Раздольненского района

Мошенники создали в Telegram поддельный канал главы администрации Раздольненского района Дениса Олейника и рассылают сообщения жителям. Об этом предупредил сам... РИА Новости Крым, 08.03.2025

2025-03-08T19:39

2025-03-08T19:39

2025-03-08T19:39

крым

денис олейник

раздольненский район крыма

мошенничество

фейк

цифровая безопасность

общество

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Мошенники создали в Telegram поддельный канал главы администрации Раздольненского района Дениса Олейника и рассылают сообщения жителям. Об этом предупредил сам Олейник в своем официальном Telegram-канале.Олейник призвал крымчан быть бдительными и не передавать личные данные неизвестным.В последнее время мошенники создают аккаунты от имени крымских властей и распространяют через них ложную информацию. Ранее аферисты создали фейковый Telegram-канал главы МЧС Крыма Алексея Еременко и рассылали сообщения от его имени. Также мошенники создали фейковые Telegram-каналы главы администрации Черноморского района Крыма Александра Дудинова, главы администрации Джанкоя Игоря Ивина, мэра Армянска Василия Телиженко, главы администрации Алушты Галины Огневой, мэра Феодосии Игоря Ткаченко и министра внутренней политики, информации и связи Крыма Альберта Куршутова. От имени замминистра транспорта крымчанам писали "сотрудники ФСБ". В списке фейковых каналов также Telegram-канал председателя Совета министров Крыма Юрия Гоцанюка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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раздольненский район крыма

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, денис олейник, раздольненский район крыма, мошенничество, фейк, цифровая безопасность, общество, новости крыма