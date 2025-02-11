https://crimea.ria.ru/20250211/v-sevastopole-sotrudnik-mvd-postavila-na-uchet-500-nelegalnykh-migrantov-1144096182.html

В Севастополе сотрудник МВД поставила на учет 500 нелегальных мигрантов

В Севастополе сотрудник МВД поставила на учет 500 нелегальных мигрантов - РИА Новости Крым, 11.02.2025

В Севастополе сотрудник МВД поставила на учет 500 нелегальных мигрантов

В Севастополе четыре человека, в том числе сотрудник МВД, стали фигурантами уголовного дела по фиктивной постановке на учет более 500 нелегальных мигрантов. Об... РИА Новости Крым, 11.02.2025

2025-02-11T15:28

2025-02-11T15:28

2025-02-11T15:36

уфсб россии по республике крым и городу севастополю

гсу ск россии по крыму и севастополю

нелегальные мигранты

миграционная политика

новости севастополя

севастополь

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0b/1144095907_3:0:1733:973_1920x0_80_0_0_4f294fa8092f68d7bb66f205ef6f9401.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе четыре человека, в том числе сотрудник МВД, стали фигурантами уголовного дела по фиктивной постановке на учет более 500 нелегальных мигрантов. Об этом сообщают Управление ФСБ по Крыму и Севастополю и региональный главк Следственного комитета РФ.По данным УФСБ, гендиректор фирмы-подрядчика, выполняющей строительные работы на объекте Севастопольского государственного университета, поручил своему водителю подобрать бригаду работников из числа граждан среднеазиатских республик. Подчиненный подыскал работников и обратился к своей знакомой – юристу частной фирмы – с предложением за денежное вознаграждение помочь с фиктивной постановкой работников на миграционный учет и оформлением незаконных трудовых патентов.Юрист через подставную фирму подготовила необходимые документы для легализации иностранцев и через свою знакомую – специалиста-эксперта отдела внутренней миграции ОМВД России по Гагаринскому району Севастополя – подала их в органы полиции.Как сообщили в Главном следственном управлении СК России по Крыму и Севастополю, по представленным коллегами из ФСБ материалам возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ – "Организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенная группой лиц по предварительному сговору".Следователи провели обыски по месту жительства и месту трудовой деятельности мигрантов. Изъяты электронные устройства и документы. Фигурантам предъявлены обвинения, двоих из них суд заключил под стражу.Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мигранты в России должны работать вахтовым методом – глава СПЧУщемление русского языка надо учесть в миграционной политике РФ – мнениеСотрудники МВД получат право выдворять мигрантов

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уфсб россии по республике крым и городу севастополю, гсу ск россии по крыму и севастополю, нелегальные мигранты, миграционная политика, новости севастополя, севастополь, крым