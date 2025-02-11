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В Севастополе сотрудник МВД поставила на учет 500 нелегальных мигрантов - РИА Новости Крым, 11.02.2025
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В Севастополе сотрудник МВД поставила на учет 500 нелегальных мигрантов
В Севастополе сотрудник МВД поставила на учет 500 нелегальных мигрантов - РИА Новости Крым, 11.02.2025
В Севастополе сотрудник МВД поставила на учет 500 нелегальных мигрантов
В Севастополе четыре человека, в том числе сотрудник МВД, стали фигурантами уголовного дела по фиктивной постановке на учет более 500 нелегальных мигрантов. Об... РИА Новости Крым, 11.02.2025
2025-02-11T15:28
2025-02-11T15:36
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нелегальные мигранты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе четыре человека, в том числе сотрудник МВД, стали фигурантами уголовного дела по фиктивной постановке на учет более 500 нелегальных мигрантов. Об этом сообщают Управление ФСБ по Крыму и Севастополю и региональный главк Следственного комитета РФ.По данным УФСБ, гендиректор фирмы-подрядчика, выполняющей строительные работы на объекте Севастопольского государственного университета, поручил своему водителю подобрать бригаду работников из числа граждан среднеазиатских республик. Подчиненный подыскал работников и обратился к своей знакомой – юристу частной фирмы – с предложением за денежное вознаграждение помочь с фиктивной постановкой работников на миграционный учет и оформлением незаконных трудовых патентов.Юрист через подставную фирму подготовила необходимые документы для легализации иностранцев и через свою знакомую – специалиста-эксперта отдела внутренней миграции ОМВД России по Гагаринскому району Севастополя – подала их в органы полиции.Как сообщили в Главном следственном управлении СК России по Крыму и Севастополю, по представленным коллегами из ФСБ материалам возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ – "Организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенная группой лиц по предварительному сговору".Следователи провели обыски по месту жительства и месту трудовой деятельности мигрантов. Изъяты электронные устройства и документы. Фигурантам предъявлены обвинения, двоих из них суд заключил под стражу.Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мигранты в России должны работать вахтовым методом – глава СПЧУщемление русского языка надо учесть в миграционной политике РФ – мнениеСотрудники МВД получат право выдворять мигрантов
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уфсб россии по республике крым и городу севастополю, гсу ск россии по крыму и севастополю, нелегальные мигранты, миграционная политика, новости севастополя, севастополь, крым
В Севастополе сотрудник МВД поставила на учет 500 нелегальных мигрантов

В Севастополе ФСБ раскрыла фиктивную постановку на учет 500 мигрантов из Средней Азии

15:28 11.02.2025 (обновлено: 15:36 11.02.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе четыре человека, в том числе сотрудник МВД, стали фигурантами уголовного дела по фиктивной постановке на учет более 500 нелегальных мигрантов. Об этом сообщают Управление ФСБ по Крыму и Севастополю и региональный главк Следственного комитета РФ.
По данным УФСБ, гендиректор фирмы-подрядчика, выполняющей строительные работы на объекте Севастопольского государственного университета, поручил своему водителю подобрать бригаду работников из числа граждан среднеазиатских республик. Подчиненный подыскал работников и обратился к своей знакомой – юристу частной фирмы – с предложением за денежное вознаграждение помочь с фиктивной постановкой работников на миграционный учет и оформлением незаконных трудовых патентов.
Юрист через подставную фирму подготовила необходимые документы для легализации иностранцев и через свою знакомую – специалиста-эксперта отдела внутренней миграции ОМВД России по Гагаринскому району Севастополя – подала их в органы полиции.
"В нарушение действующего законодательства сотрудник полиции принимала фиктивные пакеты документов, на основании которых принимала решение о постановке на миграционный учет и выдаче трудовых патентов иностранным гражданам. Таким образом, более 500 выходцев из Средней Азии незаконно находились и вели трудовую деятельность на территории РФ", - говорится в сообщении.
Как сообщили в Главном следственном управлении СК России по Крыму и Севастополю, по представленным коллегами из ФСБ материалам возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ – "Организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенная группой лиц по предварительному сговору".
Следователи провели обыски по месту жительства и месту трудовой деятельности мигрантов. Изъяты электронные устройства и документы. Фигурантам предъявлены обвинения, двоих из них суд заключил под стражу.
Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.
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