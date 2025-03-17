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В ночь на вторник на Севастополь обрушится штормовой ветер со снегом - РИА Новости Крым, 17.03.2025
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В ночь на вторник на Севастополь обрушится штормовой ветер со снегом
В ночь на вторник на Севастополь обрушится штормовой ветер со снегом - РИА Новости Крым, 17.03.2025
В ночь на вторник на Севастополь обрушится штормовой ветер со снегом
В ночь на вторник и в первой половине дня 18 марта в Севастополе ожидается дождь со снегом и порывы ветра до 22 метров в секунду. Об этом предупредили в Главном РИА Новости Крым, 17.03.2025
2025-03-17T16:52
2025-03-17T16:52
новости севастополя
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штормовое предупреждение
мчс севастополя
погода
безопасность
стихия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В ночь на вторник и в первой половине дня 18 марта в Севастополе ожидается дождь со снегом и порывы ветра до 22 метров в секунду. Об этом предупредили в Главном управлении МЧС России по Севастополю.И добавили, что сильный ветер 15-20 м/с прогнозируется и в ночь на 19 марта. Также возможна гололедица.Горожан просят по возможности отказаться от дальних поездок и долгих пеших переходов, быть внимательными к пожилым, маломобильным гражданам и детям.Ранее сообщалось, что днем в понедельник часть Алушты и несколько соседних сел остались без электроснабжения из-за сильного ветра и обрыва ЛЭП.Тем временем крымская столица уже начала готовиться к непогоде. На улицы Симферополя выведут дежурную спецтехнику в связи с ожидаемым понижением температуры и сильными осадками.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из лета в зиму: Крым накроет снежный циклон – недельный прогноз от ФОБОСКак контрастный атмосферный фронт изменит погоду в КрымуВ Крым идет сильный шторм со снегопадами - предупреждение МЧС
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости севастополя, севастополь, штормовое предупреждение, мчс севастополя, погода, безопасность, стихия
В ночь на вторник на Севастополь обрушится штормовой ветер со снегом

Штормовой ветер со снегом обрушится на Севастополь в ночь на вторник

16:52 17.03.2025
 
© Главное управлениеМЧС Россиипо Краснодарскому краюВетер
Ветер
© Главное управлениеМЧС Россиипо Краснодарскому краю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В ночь на вторник и в первой половине дня 18 марта в Севастополе ожидается дождь со снегом и порывы ветра до 22 метров в секунду. Об этом предупредили в Главном управлении МЧС России по Севастополю.
"В регионе ожидаются дождь со снегом и снежная крупа, порывы северного ветра могут достигнуть 17-22 метров в секунду при температуре воздуха ночью от нуля до +2 градусов, днем от +4 до +6 градусов. На дорогах местами возможна гололедица", – сообщили в МЧС.
И добавили, что сильный ветер 15-20 м/с прогнозируется и в ночь на 19 марта. Также возможна гололедица.
Горожан просят по возможности отказаться от дальних поездок и долгих пеших переходов, быть внимательными к пожилым, маломобильным гражданам и детям.
Ранее сообщалось, что днем в понедельник часть Алушты и несколько соседних сел остались без электроснабжения из-за сильного ветра и обрыва ЛЭП.
Тем временем крымская столица уже начала готовиться к непогоде. На улицы Симферополя выведут дежурную спецтехнику в связи с ожидаемым понижением температуры и сильными осадками.
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Новости СевастополяСевастопольШтормовое предупреждениеМЧС СевастополяПогодаБезопасностьСтихия
 
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