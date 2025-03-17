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Симферополь в ожидании снежного шторма: на дороги выведут спецтехнику - РИА Новости Крым, 17.03.2025
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Симферополь в ожидании снежного шторма: на дороги выведут спецтехнику
Симферополь в ожидании снежного шторма: на дороги выведут спецтехнику - РИА Новости Крым, 17.03.2025
Симферополь в ожидании снежного шторма: на дороги выведут спецтехнику
На улицы крымской столицы выведут дежурную спецтехнику в связи с ожидаемым понижением температуры и сильными осадками. Об этом сообщают городские власти. РИА Новости Крым, 17.03.2025
2025-03-17T10:53
2025-03-17T10:53
симферополь
мбу "город"
крымская погода
погода в крыму
гололед
дороги крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. На улицы крымской столицы выведут дежурную спецтехнику в связи с ожидаемым понижением температуры и сильными осадками. Об этом сообщают городские власти.Уточняется, что спецтехника будет дежурить на основных магистралях Симферополя. Городские службы готовы оперативно реагировать на возможные изменения погоды и обеспечивать безопасность дорожного движения, заверил в мэрии.В Крыму действует штормовое предупреждение, в ближайшее время погода начнет портиться. В понедельник пройдут дожди, которые во вторник перейдут в мокрый снег, снег с усилением северо-восточного ветра до 15-20 м/с, температура воздуха понизится на 10-15 градусов и составит ночью от -2 до +3, днем 0...+5. В среду температура упадет до +1…-6.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из лета в зиму: Крым накроет снежный циклон – недельный прогноз от ФОБОСКак контрастный атмосферный фронт изменит погоду в КрымуВ Крым идет сильный шторм со снегопадами - предупреждение МЧС
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РИА Новости Крым
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симферополь, мбу "город", крымская погода, погода в крыму, гололед, дороги крыма
Симферополь в ожидании снежного шторма: на дороги выведут спецтехнику

В Симферополе на случай гололеда будут дежурить бригады коммунальщиков

10:53 17.03.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМуниципальная дорожная техника
Муниципальная дорожная техника - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. На улицы крымской столицы выведут дежурную спецтехнику в связи с ожидаемым понижением температуры и сильными осадками. Об этом сообщают городские власти.
"Мы готовы в полном объеме, будет задействовано семь единиц комбинированных дорожных машин, весь противогололедный дорожный материал заготовлен. Мониторим ситуацию", - сообщил исполняющий обязанности директора муниципального учреждения "Город" Роман Гусынин.
Уточняется, что спецтехника будет дежурить на основных магистралях Симферополя. Городские службы готовы оперативно реагировать на возможные изменения погоды и обеспечивать безопасность дорожного движения, заверил в мэрии.
В Крыму действует штормовое предупреждение, в ближайшее время погода начнет портиться. В понедельник пройдут дожди, которые во вторник перейдут в мокрый снег, снег с усилением северо-восточного ветра до 15-20 м/с, температура воздуха понизится на 10-15 градусов и составит ночью от -2 до +3, днем 0...+5. В среду температура упадет до +1…-6.
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