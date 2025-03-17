https://crimea.ria.ru/20250317/simferopol-v-ozhidanii-snezhnogo-shtorma-na-dorogi-vyvedut-spetstekhniku--1144982254.html

Симферополь в ожидании снежного шторма: на дороги выведут спецтехнику

Симферополь в ожидании снежного шторма: на дороги выведут спецтехнику - РИА Новости Крым, 17.03.2025

Симферополь в ожидании снежного шторма: на дороги выведут спецтехнику

На улицы крымской столицы выведут дежурную спецтехнику в связи с ожидаемым понижением температуры и сильными осадками. Об этом сообщают городские власти. РИА Новости Крым, 17.03.2025

2025-03-17T10:53

2025-03-17T10:53

2025-03-17T10:53

симферополь

мбу "город"

крымская погода

погода в крыму

гололед

дороги крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. На улицы крымской столицы выведут дежурную спецтехнику в связи с ожидаемым понижением температуры и сильными осадками. Об этом сообщают городские власти.Уточняется, что спецтехника будет дежурить на основных магистралях Симферополя. Городские службы готовы оперативно реагировать на возможные изменения погоды и обеспечивать безопасность дорожного движения, заверил в мэрии.В Крыму действует штормовое предупреждение, в ближайшее время погода начнет портиться. В понедельник пройдут дожди, которые во вторник перейдут в мокрый снег, снег с усилением северо-восточного ветра до 15-20 м/с, температура воздуха понизится на 10-15 градусов и составит ночью от -2 до +3, днем 0...+5. В среду температура упадет до +1…-6.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из лета в зиму: Крым накроет снежный циклон – недельный прогноз от ФОБОСКак контрастный атмосферный фронт изменит погоду в КрымуВ Крым идет сильный шторм со снегопадами - предупреждение МЧС

симферополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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