Россия и Таджикистан подпишут документы в сфере безопасности
Путин анонсировал подписание совместного документа по безопасности с Таджикистаном
15:35 17.03.2025 (обновлено: 16:03 17.03.2025)
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкВстреча президента Владимира Путина с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин анонсировал подписание совместных с Таджикистаном документов в сфере безопасности. Об этом российский лидер заявил в понедельник в рамках встречи со своим таджикским коллегой Эмомали Рахмоном.
"Мы с вами вместе занимаемся и вопросами обеспечения безопасности на нашем пространстве в зоне ответственности ОДКБ. Таджикистан активно работает в организации, и сегодня намечается подписание соответствующих документов, в том числе и по этому направлению", – сказал президент России.
В свою очередь Рахмон подчеркнул давние стратегические связи двух стран.
"Таджикистан и Россия давние стратегические партнеры и союзники. Отрадно, что наши отношения развиваются по нарастающей. Активно продвигается межгосударственный диалог", – сказал президент Таджикистана.
В декабре президент России Владимир Путин отмечал рост объема российских инвестиций в Таджикистан в 2024 году и называл страну надежным союзником, с которым Москва сотрудничает, в том числе, в сфере безопасности.
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