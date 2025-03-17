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Россия и Таджикистан подпишут документы в сфере безопасности - РИА Новости Крым, 17.03.2025
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Россия и Таджикистан подпишут документы в сфере безопасности
Россия и Таджикистан подпишут документы в сфере безопасности - РИА Новости Крым, 17.03.2025
Россия и Таджикистан подпишут документы в сфере безопасности
Президент России Владимир Путин анонсировал подписание совместных с Таджикистаном документов в сфере безопасности. Об этом российский лидер заявил в понедельник РИА Новости Крым, 17.03.2025
2025-03-17T15:35
2025-03-17T16:03
россия
таджикистан
новости
сотрудничество
владимир путин (политик)
эмомали рахмон
безопасность
организация договора о коллективной безопасности (одкб)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин анонсировал подписание совместных с Таджикистаном документов в сфере безопасности. Об этом российский лидер заявил в понедельник в рамках встречи со своим таджикским коллегой Эмомали Рахмоном.В свою очередь Рахмон подчеркнул давние стратегические связи двух стран.В декабре президент России Владимир Путин отмечал рост объема российских инвестиций в Таджикистан в 2024 году и называл страну надежным союзником, с которым Москва сотрудничает, в том числе, в сфере безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: важно обеспечить технологическое лидерство ОДКБ в оборонной сфереПутин, Лукашенко и Рахмон провели телефонный разговор с Алиевым"Орешник" сможет защитить все страны ОДКБ в случае агрессии – мнение
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россия, таджикистан, новости, сотрудничество, владимир путин (политик), эмомали рахмон, безопасность, организация договора о коллективной безопасности (одкб)
Россия и Таджикистан подпишут документы в сфере безопасности

Путин анонсировал подписание совместного документа по безопасности с Таджикистаном

15:35 17.03.2025 (обновлено: 16:03 17.03.2025)
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкВстреча президента Владимира Путина с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном
Встреча президента Владимира Путина с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин анонсировал подписание совместных с Таджикистаном документов в сфере безопасности. Об этом российский лидер заявил в понедельник в рамках встречи со своим таджикским коллегой Эмомали Рахмоном.
"Мы с вами вместе занимаемся и вопросами обеспечения безопасности на нашем пространстве в зоне ответственности ОДКБ. Таджикистан активно работает в организации, и сегодня намечается подписание соответствующих документов, в том числе и по этому направлению", – сказал президент России.
В свою очередь Рахмон подчеркнул давние стратегические связи двух стран.
"Таджикистан и Россия давние стратегические партнеры и союзники. Отрадно, что наши отношения развиваются по нарастающей. Активно продвигается межгосударственный диалог", – сказал президент Таджикистана.
В декабре президент России Владимир Путин отмечал рост объема российских инвестиций в Таджикистан в 2024 году и называл страну надежным союзником, с которым Москва сотрудничает, в том числе, в сфере безопасности.
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РоссияТаджикистанНовостиСотрудничествоВладимир Путин (политик)Эмомали РахмонБезопасностьОрганизация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
 
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