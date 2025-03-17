https://crimea.ria.ru/20250317/rossiya-i-tadzhikistan-podpishut-dokumenty-v-sfere-bezopasnosti-1144993121.html

Россия и Таджикистан подпишут документы в сфере безопасности

Россия и Таджикистан подпишут документы в сфере безопасности - РИА Новости Крым, 17.03.2025

Россия и Таджикистан подпишут документы в сфере безопасности

Президент России Владимир Путин анонсировал подписание совместных с Таджикистаном документов в сфере безопасности. Об этом российский лидер заявил в понедельник РИА Новости Крым, 17.03.2025

2025-03-17T15:35

2025-03-17T15:35

2025-03-17T16:03

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новости

сотрудничество

владимир путин (политик)

эмомали рахмон

безопасность

организация договора о коллективной безопасности (одкб)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин анонсировал подписание совместных с Таджикистаном документов в сфере безопасности. Об этом российский лидер заявил в понедельник в рамках встречи со своим таджикским коллегой Эмомали Рахмоном.В свою очередь Рахмон подчеркнул давние стратегические связи двух стран.В декабре президент России Владимир Путин отмечал рост объема российских инвестиций в Таджикистан в 2024 году и называл страну надежным союзником, с которым Москва сотрудничает, в том числе, в сфере безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: важно обеспечить технологическое лидерство ОДКБ в оборонной сфереПутин, Лукашенко и Рахмон провели телефонный разговор с Алиевым"Орешник" сможет защитить все страны ОДКБ в случае агрессии – мнение

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таджикистан

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, таджикистан, новости, сотрудничество, владимир путин (политик), эмомали рахмон, безопасность, организация договора о коллективной безопасности (одкб)