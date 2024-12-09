https://crimea.ria.ru/20241209/putin-vazhno-obespechit-tekhnologicheskoe-liderstvo-odkb-v-oboronnoy-sfere-1142499322.html

Путин: важно обеспечить технологическое лидерство ОДКБ в оборонной сфере

Путин: важно обеспечить технологическое лидерство ОДКБ в оборонной сфере - РИА Новости Крым, 09.12.2024

Путин: важно обеспечить технологическое лидерство ОДКБ в оборонной сфере

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить технологическое лидерство государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в РИА Новости Крым, 09.12.2024

2024-12-09T18:53

2024-12-09T18:53

2024-12-09T18:53

владимир путин (политик)

новости

организация договора о коллективной безопасности (одкб)

сотрудничество

политика

в мире

россия

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить технологическое лидерство государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в оборонной сфере.Российский лидер также призвал руководителей парламентариев обратить внимание на поддержку военно-технического и военно-экономического сотрудничества.Путин также выразил надежду, что законодатели стран ОДКБ внесут свою лепту и в решение такой насущной задачи, как противодействие распространению недостоверной информации и навязыванию извне деструктивных идеологических установок.Кроме того, российский лидер подчеркнул важность понимания происходящего в иностранных биолабораториях на территории стран ОДКБ.ОДКБ была создана на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года странами-членами СНГ. Участниками ОДКБ являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. ОДКБ осуществляет свою деятельность в сотрудничестве с различными международными и региональными организациями. По мере развития Организации укрепляется ее договорно-правовая база. Основополагающее значение имеют комплекс решений о создании коллективных сил, внешнеполитической координации, Стратегия коллективной безопасности, Антинаркотическая стратегия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Володин избран председателем Парламентской Ассамблеи ОДКБ"Орешник" сможет защитить все страны ОДКБ в случае агрессии – мнениеГероизация нацистов и их приспешников недопустима – заявление ОДКБ

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2024

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владимир путин (политик), новости, организация договора о коллективной безопасности (одкб), сотрудничество, политика, в мире, россия, безопасность