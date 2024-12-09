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Путин: важно обеспечить технологическое лидерство ОДКБ в оборонной сфере - РИА Новости Крым, 09.12.2024
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Путин: важно обеспечить технологическое лидерство ОДКБ в оборонной сфере
Путин: важно обеспечить технологическое лидерство ОДКБ в оборонной сфере - РИА Новости Крым, 09.12.2024
Путин: важно обеспечить технологическое лидерство ОДКБ в оборонной сфере
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить технологическое лидерство государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в РИА Новости Крым, 09.12.2024
2024-12-09T18:53
2024-12-09T18:53
владимир путин (политик)
новости
организация договора о коллективной безопасности (одкб)
сотрудничество
политика
в мире
россия
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить технологическое лидерство государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в оборонной сфере.Российский лидер также призвал руководителей парламентариев обратить внимание на поддержку военно-технического и военно-экономического сотрудничества.Путин также выразил надежду, что законодатели стран ОДКБ внесут свою лепту и в решение такой насущной задачи, как противодействие распространению недостоверной информации и навязыванию извне деструктивных идеологических установок.Кроме того, российский лидер подчеркнул важность понимания происходящего в иностранных биолабораториях на территории стран ОДКБ.ОДКБ была создана на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года странами-членами СНГ. Участниками ОДКБ являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. ОДКБ осуществляет свою деятельность в сотрудничестве с различными международными и региональными организациями. По мере развития Организации укрепляется ее договорно-правовая база. Основополагающее значение имеют комплекс решений о создании коллективных сил, внешнеполитической координации, Стратегия коллективной безопасности, Антинаркотическая стратегия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Володин избран председателем Парламентской Ассамблеи ОДКБ"Орешник" сможет защитить все страны ОДКБ в случае агрессии – мнениеГероизация нацистов и их приспешников недопустима – заявление ОДКБ
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владимир путин (политик), новости, организация договора о коллективной безопасности (одкб), сотрудничество, политика, в мире, россия, безопасность
Путин: важно обеспечить технологическое лидерство ОДКБ в оборонной сфере

Путин заявил о необходимости обеспечить технологическое лидерство ОДКБ в оборонной сфере

18:53 09.12.2024
 
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Президент Владимир Путин принял участие в инвестиционном форуме Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить технологическое лидерство государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в оборонной сфере.

"В нынешней непростой международной обстановке важно обеспечить технологическое лидерство стран в оборонной сфере", – сказал он на встрече с руководителями парламентов стран ОДКБ.

Российский лидер также призвал руководителей парламентариев обратить внимание на поддержку военно-технического и военно-экономического сотрудничества.

"Необходимо вместе работать над вопросами стандартизации вооружения и военной техники, развития многостороннего взаимодействия конкретных предприятий, целых отраслей производства, так или иначе связанных с оборонной сферой", – подчеркнул президент РФ.

Путин также выразил надежду, что законодатели стран ОДКБ внесут свою лепту и в решение такой насущной задачи, как противодействие распространению недостоверной информации и навязыванию извне деструктивных идеологических установок.
Кроме того, российский лидер подчеркнул важность понимания происходящего в иностранных биолабораториях на территории стран ОДКБ.

"Нам с вами хорошо известно, что некоторые страны развивают эту деятельность на территориях иностранных государств, в том числе наших государств. И мы, без всякого сомнения, должны понимать, что происходит в этих лабораториях, есть ли там угрозы, если есть, то какие они и как противодействовать этим угрозам", – указал Путин.

ОДКБ была создана на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года странами-членами СНГ. Участниками ОДКБ являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. ОДКБ осуществляет свою деятельность в сотрудничестве с различными международными и региональными организациями. По мере развития Организации укрепляется ее договорно-правовая база. Основополагающее значение имеют комплекс решений о создании коллективных сил, внешнеполитической координации, Стратегия коллективной безопасности, Антинаркотическая стратегия.
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Владимир Путин (политик)НовостиОрганизация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)СотрудничествоПолитикаВ миреРоссияБезопасность
 
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