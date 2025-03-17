https://crimea.ria.ru/20250317/krym-nikogda-iz-rossii-ne-ukhodil-georgiy-muradov-o-krymskoy-vesne-1144992142.html

"Крым никогда из России не уходил": Георгий Мурадов о Крымской весне

"Крым никогда из России не уходил": Георгий Мурадов о Крымской весне - РИА Новости Крым, 17.03.2025

"Крым никогда из России не уходил": Георгий Мурадов о Крымской весне

В 2014 году принятием Крыма в Россию по волеизъявлению подавляющего большинства крымчан президент РФ Владимир Путин фактически формализовал то, что было всегда... РИА Новости Крым, 17.03.2025

2025-03-17T15:17

2025-03-17T15:17

2025-03-17T15:19

крымская весна

общество

георгий мурадов

крым

референдум

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В 2014 году принятием Крыма в Россию по волеизъявлению подавляющего большинства крымчан президент РФ Владимир Путин фактически формализовал то, что было всегда – пребывание полуострова в России. Такое мнение в ходе видеомоста между Москвой и Симферополем в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым высказал представитель Республики Крым при Президенте Российской Федерации Георгий Мурадов.Мурадов также отметил роль тогдашнего главы партии "Русское единство" Сергея Аксенова, спикера крымского парламента Владимира Константинова, главы "Русской общины Крыма" Сергея Цекова, лидера народного ополчения Михаила Шеремета и генерала Олега Белавенцева в событиях Крымской весны. Но крымчане были не одни, подчеркнул Мурадов: президент России, не колеблясь, принял решение о принятии Республики Крым и города Севастополя в российскую семью.Сейчас, спустя 11 лет с той поры, сказал Мурадов, на анализе исторических процессов весны 2014 года можно сделать много правильных выводов.По его словам, Крым – это платформа, с которой Россия начала движение вперед, к победе, к выполнению заявленных российским президентом целей в большом глобальном противостоянии, которое сегодня мы переживаем.На Украине 22 февраля 2014 года произошел государственный переворот. Верховная рада отстранила от власти президента Виктора Януковича, который был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. Исполняющим обязанности президента был назначен спикер парламента Александр Турчинов. Рада также изменила конституцию и назначила новые президентские выборы, которые впоследствии выиграл Петр Порошенко.Реакцией на переворот и приход к власти антироссийски настроенных оппозиционеров стали митинги в городах юга и юго-востока Украины в защиту русскоязычного населения, многие из которых проходили под российскими флагами. В Крыму и Севастополе митинги переросли в мощное пророссийское движение.16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии, более 90% пришедших на участки высказались за вхождение республики в состав России.18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов. Договор впоследствии был одобрен Госдумой и Советом Федерации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов назвал главное достижение Крыма за 11 лет в составе РоссииКрым при Украине жил в постоянном стрессе – муфтий мусульман регионаАксенов заявил об уникальном рекорде Крыма

https://crimea.ria.ru/20250317/kazhdyy-krymchanin-riskoval---konstantinov-o-sobytiyakh-marta-2014-goda-1144990170.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская весна, общество, георгий мурадов, крым, референдум