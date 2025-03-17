https://crimea.ria.ru/20250317/krym-i-kuban-k-letu-svyazhut-novye-avtobusnye-marshruty-1144991288.html

Крым и Кубань к лету свяжут новые автобусные маршруты

Крым и Кубань к лету свяжут новые автобусные маршруты - РИА Новости Крым, 17.03.2025

Крым и Кубань к лету свяжут новые автобусные маршруты

К началу курортного сезона увеличится число автобусных маршрутов, которые свяжут степной Крым с побережьем и приморские города республики между собой, а также... РИА Новости Крым, 17.03.2025

2025-03-17T14:47

2025-03-17T14:47

2025-03-17T15:02

радио "спутник в крыму"

"крымавтотранс"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. К началу курортного сезона увеличится число автобусных маршрутов, которые свяжут степной Крым с побережьем и приморские города республики между собой, а также соединят Крым с другими регионами России, в том числе с Краснодарским краем. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил директор ГУП РК "Крымавтотранс" Вячеслав Мартынов.Традиционный ростПо словам Мартынова, летом существенно растет число крымчан, желающих отдохнуть на море, потому значительно увеличивается количество рейсов внутри Крыма, и курортный сезон 2025 года не станет исключением.Транзитный хабПри этом очень важно, что выросло и продолжает увеличиваться число маршрутов, соединяющих Крым с другими регионами России, добавил он."И я хотел бы отметить отдельный вклад исторических регионов, которые являются довольно неплохим транзитным хабом, потому что удобно без объезда через Краснодарский край перемещаться в Крым", – заметил Мартынов.В частности, уже открыто много междугородних маршрутов, таких как Ялта – Каховка, Ялта – Стаханов, Ялта ­– Горловка, Ялта – Ростов-на-Дону, Судак – Луганск, Джанкой – Москва, Евпатория – Ростов, уточнил Мартынов.Крым уже не тупикВсе эти направления, по словам Мартынова, способствуют развитию в целом российской транспортной системы и крымской в частности."Получается, что мы теперь закольцовываем Азовское море. И являемся уже не тупиковым регионом, а регионом, из которого, наоборот, удобно уехать куда тебе необходимо: либо на исторические регионы или через них дальше, на материковую часть России, севернее, либо на юг", – добавил он.Число новых маршрутов на юг продолжает расти. В числе первых таких был запущен маршрут Ялта – Сочи, а буквально в прошлом году это был Черноморское – Анапа, напомнил Мартынов."Это очень удобно. Люди могут отдыхать и выбирать те места, которые понравились, и переезжать. Мы стараемся эти маршруты поддерживать", – заметил он.Крым и Кубань станут ближеЧисло таких маршрутов должно однозначно увеличиться к началу курортного сезона 2025, поскольку "ситуация с мазутом внесла свои коррективы", так что открывшийся на днях новый автобусный маршрут Севастополь – Сочи - только первая ласточка, считает Мартынов.Любимый летний периодЗапуск новых маршрутов будет способствовать увеличению пассажиропотока, что важно и для туристов, и для предприятия, которому необходимо содержать более 50 автостанций, а эта работа ведется за счет бюджета организации, отметил Мартынов.Это особенно важно теперь, когда по итогам января и февраля пассажиропоток "Крымавтотранса", который "зависит от погоды почти так же, как курортный сезон", упал на 5,3%."В январе мы перевезли 523 тысячи пассажиров, то есть на 3,7% больше, чем в прошлом, когда было 505 тысяч. Поспособствовали этому январские шикарные погодные окна, тепло, и люди начали ездить по всему полуострову. Но наступил холодный февраль, и упал пассажиропоток на 13,7%. Так что в 2024 году мы перевезли 539 тысяч пассажиров, а в 2025 году – 465 тысяч. И по итогу двух месяцев у нас такой минус", – поделился Мартынов.В "Крымавтотрансе" очень надеются, что грядущий курортный сезон будет не менее успешным, чем прошлый, рассчитывая в том числе заключить новые контракты с перевозчиками на новых маршрутах на Кубань еще до начала лета.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из каких регионов можно добраться в Крым на автобусе Прямой автобусный рейс свяжет Севастополь и Мариуполь: чем это важно Евпаторию и Волгоград свяжет автобусный маршрут через новые регионы

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"крымавтотранс", вячеслав мартынов, транспорт, логистика, крым, новости крыма, перевозки, новости, краснодарский край