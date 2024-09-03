https://crimea.ria.ru/20240903/vsu-udarili-po-khramu-svyatitelya-nikolaya-v-belgorodskoy-oblasti-1140078401.html

ВСУ ударили по храму Святителя Николая в Белгородской области

ВСУ ударили по храму Святителя Николая в Белгородской области - РИА Новости Крым, 03.09.2024

ВСУ ударили по храму Святителя Николая в Белгородской области

ВСУ нанесли удар по храму Святителя Николая в селе Грузское Борисовского района Белгородской области. Об этом во вторник утром сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 03.09.2024

2024-09-03T09:17

2024-09-03T09:17

2024-09-03T12:12

россия

новости

обстрелы белгородской области

белгородская область

вячеслав гладков

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/03/1140077791_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_25a90aebb75cdfae07f73a41415394e1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. ВСУ нанесли удар по храму Святителя Николая в селе Грузское Борисовского района Белгородской области. Об этом во вторник утром сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В этом же селе боевики ВСУ атаковали при помощи дрона социальный объект, он получил повреждения кровли."В Шебекино БПЛА ударил по коммерческому предприятию. В результате атаки второго беспилотника в одном частном доме повреждена кровля и выбиты окна. В селе Ржевка дрон нанес удар по территории предприятия — повреждены два автомобиля, еще одна машина полностью сгорела", - перечислил губернатор.На местах работают оперативные службы. Информации о пострадавших к этому часу нет.Накануне мирный житель был ранен при атаке БПЛА на Шебекино в Белгородской области. Ранее Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородском районе в поселке Дубовое ранена мирная жительница. Женщина получила минно-взрывную травму и сотрясение головного мозга.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: ВС РФ делают все для восстановления нормальной жизни в приграничьеАтака на Белгородский район: ранена женщинаЧисло раненых в Белгороде увеличилось – двое детей в тяжелом состоянии

россия

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины)