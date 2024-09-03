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ВСУ ударили по храму Святителя Николая в Белгородской области - РИА Новости Крым, 03.09.2024
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ВСУ ударили по храму Святителя Николая в Белгородской области
ВСУ ударили по храму Святителя Николая в Белгородской области - РИА Новости Крым, 03.09.2024
ВСУ ударили по храму Святителя Николая в Белгородской области
ВСУ нанесли удар по храму Святителя Николая в селе Грузское Борисовского района Белгородской области. Об этом во вторник утром сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 03.09.2024
2024-09-03T09:17
2024-09-03T12:12
россия
новости
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. ВСУ нанесли удар по храму Святителя Николая в селе Грузское Борисовского района Белгородской области. Об этом во вторник утром сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В этом же селе боевики ВСУ атаковали при помощи дрона социальный объект, он получил повреждения кровли."В Шебекино БПЛА ударил по коммерческому предприятию. В результате атаки второго беспилотника в одном частном доме повреждена кровля и выбиты окна. В селе Ржевка дрон нанес удар по территории предприятия — повреждены два автомобиля, еще одна машина полностью сгорела", - перечислил губернатор.На местах работают оперативные службы. Информации о пострадавших к этому часу нет.Накануне мирный житель был ранен при атаке БПЛА на Шебекино в Белгородской области. Ранее Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородском районе в поселке Дубовое ранена мирная жительница. Женщина получила минно-взрывную травму и сотрясение головного мозга.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: ВС РФ делают все для восстановления нормальной жизни в приграничьеАтака на Белгородский район: ранена женщинаЧисло раненых в Белгороде увеличилось – двое детей в тяжелом состоянии
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россия, новости, обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ ударили по храму Святителя Николая в Белгородской области

Храм Святителя Николая в Белгородской области загорелся после атаки дрона ВСУ

09:17 03.09.2024 (обновлено: 12:12 03.09.2024)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаДрон ВСУ атаковал храм Святителя Николая в селе Грузское Борисовского района Белгородской области
Дрон ВСУ атаковал храм Святителя Николая в селе Грузское Борисовского района Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. ВСУ нанесли удар по храму Святителя Николая в селе Грузское Борисовского района Белгородской области. Об этом во вторник утром сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"FPV-дрон нанес удар по зданию храма Святителя Николая в селе Грузское Борисовского района. В результате взрыва загорелся купол храма. Пожарные расчеты, оперативно прибывшие на место, потушили очаг возгорания", - написал он в своем Telegram-канале.
В этом же селе боевики ВСУ атаковали при помощи дрона социальный объект, он получил повреждения кровли.
"В Шебекино БПЛА ударил по коммерческому предприятию. В результате атаки второго беспилотника в одном частном доме повреждена кровля и выбиты окна. В селе Ржевка дрон нанес удар по территории предприятия — повреждены два автомобиля, еще одна машина полностью сгорела", - перечислил губернатор.
На местах работают оперативные службы. Информации о пострадавших к этому часу нет.
Накануне мирный житель был ранен при атаке БПЛА на Шебекино в Белгородской области. Ранее Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородском районе в поселке Дубовое ранена мирная жительница. Женщина получила минно-взрывную травму и сотрясение головного мозга.
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