https://crimea.ria.ru/20240902/mirnyy-zhitel-ranen-v-khode-ataki-bespilotnikov-na-shebekino-1140055581.html

Мирный житель ранен в ходе атаки беспилотников на Шебекино

Мирный житель ранен в ходе атаки беспилотников на Шебекино - РИА Новости Крым, 02.09.2024

Мирный житель ранен в ходе атаки беспилотников на Шебекино

Мирный житель ранен при атаке БПЛА на Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 02.09.2024

2024-09-02T11:14

2024-09-02T11:14

2024-09-02T11:14

шебекино (город в белгородской области)

обстрелы белгородской области

белгородская область

вячеслав гладков

обстрелы всу

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Мирный житель ранен при атаке БПЛА на Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По информации губернатора, у пострадавшего баротравма и осколочное ранение мягких тканей спины. Бригада скорой помощи он доставлен в областную клиническую больницу."Второй беспилотник ударил по парковке коммерческого предприятия, вследствие чего три легковых автомобиля получили повреждения", - добавил губернатор.Дополнительная информация о последствиях уточняется. На местах работают оперативные службы.Ранее Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородском районе в поселке Дубовое ранен мирный житель. Женщина получила минно-взрывную травму и сотрясение головного мозга.ВСУ в понедельник утром обстреляли Белгород, попадали по социальному и коммерческому объектам.Читайте также на РИА Новости Крым:9 человек ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область – двое из них детиШебекино обстреляли дважды за утро - ранены два человекаДвенадцать многоэтажек повреждены из-за обстрелов ВСУ в Шебекино

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

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