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Мирный житель ранен в ходе атаки беспилотников на Шебекино - РИА Новости Крым, 02.09.2024
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Мирный житель ранен в ходе атаки беспилотников на Шебекино
Мирный житель ранен в ходе атаки беспилотников на Шебекино - РИА Новости Крым, 02.09.2024
Мирный житель ранен в ходе атаки беспилотников на Шебекино
Мирный житель ранен при атаке БПЛА на Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 02.09.2024
2024-09-02T11:14
2024-09-02T11:14
шебекино (город в белгородской области)
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
обстрелы всу
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Мирный житель ранен при атаке БПЛА на Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По информации губернатора, у пострадавшего баротравма и осколочное ранение мягких тканей спины. Бригада скорой помощи он доставлен в областную клиническую больницу."Второй беспилотник ударил по парковке коммерческого предприятия, вследствие чего три легковых автомобиля получили повреждения", - добавил губернатор.Дополнительная информация о последствиях уточняется. На местах работают оперативные службы.Ранее Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородском районе в поселке Дубовое ранен мирный житель. Женщина получила минно-взрывную травму и сотрясение головного мозга.ВСУ в понедельник утром обстреляли Белгород, попадали по социальному и коммерческому объектам.Читайте также на РИА Новости Крым:9 человек ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область – двое из них детиШебекино обстреляли дважды за утро - ранены два человекаДвенадцать многоэтажек повреждены из-за обстрелов ВСУ в Шебекино
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шебекино (город в белгородской области), обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, обстрелы всу, происшествия
Мирный житель ранен в ходе атаки беспилотников на Шебекино

Мирный житель ранен при атаке БПЛА на Шебекино в Белгородской области

11:14 02.09.2024
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаОбстрелы Шебекино
Обстрелы Шебекино
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Мирный житель ранен при атаке БПЛА на Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Два беспилотника ВСУ атаковали город Шебекино. В результате атаки одного беспилотника ранен мужчина", - написал он в своем Telegram-канале.
По информации губернатора, у пострадавшего баротравма и осколочное ранение мягких тканей спины. Бригада скорой помощи он доставлен в областную клиническую больницу.
"Второй беспилотник ударил по парковке коммерческого предприятия, вследствие чего три легковых автомобиля получили повреждения", - добавил губернатор.
Дополнительная информация о последствиях уточняется. На местах работают оперативные службы.
Ранее Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородском районе в поселке Дубовое ранен мирный житель. Женщина получила минно-взрывную травму и сотрясение головного мозга.
ВСУ в понедельник утром обстреляли Белгород, попадали по социальному и коммерческому объектам.
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Шебекино (город в Белгородской области)Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьВячеслав ГладковОбстрелы ВСУПроисшествия
 
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