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ВСУ обстреляли Белгород - горят дома и машины - РИА Новости Крым, 02.09.2024
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ВСУ обстреляли Белгород - горят дома и машины
ВСУ обстреляли Белгород - горят дома и машины - РИА Новости Крым, 02.09.2024
ВСУ обстреляли Белгород - горят дома и машины
ВСУ утром в понедельник обстреляли Белгород, есть попадания по социальному и коммерческому объектам. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 02.09.2024
2024-09-02T06:49
2024-09-02T06:49
белгород
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. ВСУ утром в понедельник обстреляли Белгород, есть попадания по социальному и коммерческому объектам. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.Кроме того, по информации Гладкова, в поселке Дубовое загорелись два дома и четыре автомобиля. "Сотрудники МЧС занимаются ликвидацией очагов возгорания. Информация уточняется. Выехал на место", - добавил глава региона.ВСУ в воскресенье нанесли очередной удар по мирным районам Белгорода и Белгородской области. По предварительной информации, ранены девять мирных жителей – двое из них дети.30 августа в результате обстрела Белгорода кассетными боеприпасами по жилым кварталам города пострадали 46 человек, среди них семеро детей. Еще пятеро мирных жителей погибли.Читайте также на РИА Новости Крым:Шебекино обстреляли дважды за утро - ранены два человекаДвенадцать многоэтажек повреждены из-за обстрелов ВСУ в Шебекино"Ситуация сложная": Гладков об обстановке на белгородском приграничье
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РИА Новости Крым
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белгород, обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия
ВСУ обстреляли Белгород - горят дома и машины

В результате обстрела ВСУ в Белгороде повреждены социальный и коммерческий объекты

06:49 02.09.2024
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаВСУ обстреляли Белгород
ВСУ обстреляли Белгород
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. ВСУ утром в понедельник обстреляли Белгород, есть попадания по социальному и коммерческому объектам. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. В городе Белгород есть прямые попадания в один социальный и один коммерческий объекты. Также произошло возгорание автомобиля", - написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, по информации Гладкова, в поселке Дубовое загорелись два дома и четыре автомобиля.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаВСУ обстреляли Белгород
ВСУ обстреляли Белгород
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
ВСУ обстреляли Белгород
"Сотрудники МЧС занимаются ликвидацией очагов возгорания. Информация уточняется. Выехал на место", - добавил глава региона.
ВСУ в воскресенье нанесли очередной удар по мирным районам Белгорода и Белгородской области. По предварительной информации, ранены девять мирных жителей – двое из них дети.
30 августа в результате обстрела Белгорода кассетными боеприпасами по жилым кварталам города пострадали 46 человек, среди них семеро детей. Еще пятеро мирных жителей погибли.
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БелгородОбстрелы Белгородской областиБелгородская областьВячеслав ГладковОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Происшествия
 
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