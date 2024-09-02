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ВСУ обстреляли Белгород - горят дома и машины

ВСУ обстреляли Белгород - горят дома и машины - РИА Новости Крым, 02.09.2024

ВСУ обстреляли Белгород - горят дома и машины

ВСУ утром в понедельник обстреляли Белгород, есть попадания по социальному и коммерческому объектам. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 02.09.2024

2024-09-02T06:49

2024-09-02T06:49

2024-09-02T06:49

белгород

обстрелы белгородской области

белгородская область

вячеслав гладков

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. ВСУ утром в понедельник обстреляли Белгород, есть попадания по социальному и коммерческому объектам. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.Кроме того, по информации Гладкова, в поселке Дубовое загорелись два дома и четыре автомобиля. "Сотрудники МЧС занимаются ликвидацией очагов возгорания. Информация уточняется. Выехал на место", - добавил глава региона.ВСУ в воскресенье нанесли очередной удар по мирным районам Белгорода и Белгородской области. По предварительной информации, ранены девять мирных жителей – двое из них дети.30 августа в результате обстрела Белгорода кассетными боеприпасами по жилым кварталам города пострадали 46 человек, среди них семеро детей. Еще пятеро мирных жителей погибли.Читайте также на РИА Новости Крым:Шебекино обстреляли дважды за утро - ранены два человекаДвенадцать многоэтажек повреждены из-за обстрелов ВСУ в Шебекино"Ситуация сложная": Гладков об обстановке на белгородском приграничье

белгород

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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