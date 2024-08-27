https://crimea.ria.ru/20240827/situatsiya-slozhnaya-gladkov-ob-obstanovke-na-belgorodskom-prigraniche-1139902841.html

"Ситуация сложная": Гладков об обстановке на белгородском приграничье

"Ситуация сложная": Гладков об обстановке на белгородском приграничье - РИА Новости Крым, 27.08.2024

"Ситуация сложная": Гладков об обстановке на белгородском приграничье

Ситуация на границе Белгородской области с Украиной остается сложной, но контролируемой, российские военные проводят плановые работы. Так губернатор региона... РИА Новости Крым, 27.08.2024

2024-08-27T11:26

2024-08-27T11:26

2024-08-27T11:33

вячеслав гладков

белгородская область

всу (вооруженные силы украины)

новости

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Ситуация на границе Белгородской области с Украиной остается сложной, но контролируемой, российские военные проводят плановые работы. Так губернатор региона Вячеслав Гладков прокомментировал информацию о попытках ВСУ прорваться через границу. Гладков также призвал жителей области сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Утром во вторник Гладков сообщал, что в Белгородской области ограничат въезд в еще одно село Краснояружского района – Вязовое. Кроме того, на заседании оперативного штаба в среду планируют рассмотреть возможность отселения еще двух сел в Грайворонском и одного села в Валуйском городских округах.Читайте также на РИА Новости Крым:Число раненых после удара ВСУ по поселку на Белгородчине выросло до 13Дети из приграничья Белгородской области будут учиться в других регионахПутин поручил профинансировать из бюджета тероборону в приграничье

белгородская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, белгородская область, всу (вооруженные силы украины), новости, вооруженные силы россии