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"Ситуация сложная": Гладков об обстановке на белгородском приграничье - РИА Новости Крым, 27.08.2024
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"Ситуация сложная": Гладков об обстановке на белгородском приграничье
"Ситуация сложная": Гладков об обстановке на белгородском приграничье - РИА Новости Крым, 27.08.2024
"Ситуация сложная": Гладков об обстановке на белгородском приграничье
Ситуация на границе Белгородской области с Украиной остается сложной, но контролируемой, российские военные проводят плановые работы. Так губернатор региона... РИА Новости Крым, 27.08.2024
2024-08-27T11:26
2024-08-27T11:33
вячеслав гладков
белгородская область
всу (вооруженные силы украины)
новости
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Ситуация на границе Белгородской области с Украиной остается сложной, но контролируемой, российские военные проводят плановые работы. Так губернатор региона Вячеслав Гладков прокомментировал информацию о попытках ВСУ прорваться через границу. Гладков также призвал жителей области сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Утром во вторник Гладков сообщал, что в Белгородской области ограничат въезд в еще одно село Краснояружского района – Вязовое. Кроме того, на заседании оперативного штаба в среду планируют рассмотреть возможность отселения еще двух сел в Грайворонском и одного села в Валуйском городских округах.Читайте также на РИА Новости Крым:Число раненых после удара ВСУ по поселку на Белгородчине выросло до 13Дети из приграничья Белгородской области будут учиться в других регионахПутин поручил профинансировать из бюджета тероборону в приграничье
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вячеслав гладков, белгородская область, всу (вооруженные силы украины), новости, вооруженные силы россии
"Ситуация сложная": Гладков об обстановке на белгородском приграничье

Ситуация на границе Белгородской области остается сложной, но контролируемой – Гладков

11:26 27.08.2024 (обновлено: 11:33 27.08.2024)
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоПограничный пост
Пограничный пост - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Ситуация на границе Белгородской области с Украиной остается сложной, но контролируемой, российские военные проводят плановые работы. Так губернатор региона Вячеслав Гладков прокомментировал информацию о попытках ВСУ прорваться через границу.
"Появилась информация о том, что враг пытается прорваться через границу Белгородской области. По данным Министерства обороны РФ, ситуация на границе остается сложной, но контролируемой. Нашими военными проводятся плановые работы", - написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
Гладков также призвал жителей области сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Утром во вторник Гладков сообщал, что в Белгородской области ограничат въезд в еще одно село Краснояружского района – Вязовое. Кроме того, на заседании оперативного штаба в среду планируют рассмотреть возможность отселения еще двух сел в Грайворонском и одного села в Валуйском городских округах.
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