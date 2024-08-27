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"Ситуация сложная": Гладков об обстановке на белгородском приграничье
"Ситуация сложная": Гладков об обстановке на белгородском приграничье - РИА Новости Крым, 27.08.2024
"Ситуация сложная": Гладков об обстановке на белгородском приграничье
Ситуация на границе Белгородской области с Украиной остается сложной, но контролируемой, российские военные проводят плановые работы. Так губернатор региона... РИА Новости Крым, 27.08.2024
2024-08-27T11:26
2024-08-27T11:26
2024-08-27T11:33
вячеслав гладков
белгородская область
всу (вооруженные силы украины)
новости
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Ситуация на границе Белгородской области с Украиной остается сложной, но контролируемой, российские военные проводят плановые работы. Так губернатор региона Вячеслав Гладков прокомментировал информацию о попытках ВСУ прорваться через границу. Гладков также призвал жителей области сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Утром во вторник Гладков сообщал, что в Белгородской области ограничат въезд в еще одно село Краснояружского района – Вязовое. Кроме того, на заседании оперативного штаба в среду планируют рассмотреть возможность отселения еще двух сел в Грайворонском и одного села в Валуйском городских округах.Читайте также на РИА Новости Крым:Число раненых после удара ВСУ по поселку на Белгородчине выросло до 13Дети из приграничья Белгородской области будут учиться в других регионахПутин поручил профинансировать из бюджета тероборону в приграничье
белгородская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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вячеслав гладков, белгородская область, всу (вооруженные силы украины), новости, вооруженные силы россии
"Ситуация сложная": Гладков об обстановке на белгородском приграничье
Ситуация на границе Белгородской области остается сложной, но контролируемой – Гладков
11:26 27.08.2024 (обновлено: 11:33 27.08.2024)