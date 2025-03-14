https://crimea.ria.ru/20250314/na-pole-boya-kiev-ezhenedelno-teryaet-do-11-tysyach-boevikov-i-territorii-1144936629.html

На поле боя Киев еженедельно теряет до 11 тысяч боевиков и территории

На поле боя Киев еженедельно теряет до 11 тысяч боевиков и территории - РИА Новости Крым, 14.03.2025

На поле боя Киев еженедельно теряет до 11 тысяч боевиков и территории

За наделю в зоне СВО Киев потерял больше 10780 боевиков, десятки населенных пунктов, склады вооружения и западную технику. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 14.03.2025

2025-03-14T14:56

2025-03-14T14:56

2025-03-14T14:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. За наделю в зоне СВО Киев потерял больше 10780 боевиков, десятки населенных пунктов, склады вооружения и западную технику. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили 2315 военнослужащих, семь танков, 111 боевых бронированных машин. Уничтожены 140 автомобилей, 56 орудий полевой артиллерии, шесть складов с боеприпасами.Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю и разбили 14 боевых бронированных машин, 32 автомобиля, 19 орудий полевой артиллерии, 15 станций РЭБ и восемь полевых складов боеприпасов. Противник потерял свыше 1580 военнослужащих.В зоне ответственности "Южной" группировки ВС РФ освободили населенные пункты Новомарково и Горького ДНР. Разбили три танка, 16 боевых бронированных машин, 24 автомобиля и 25 орудий полевой артиллерии. Уничтожили 15 полевых складов боеприпасов. За неделю ВСУ потеряли 1815 военнослужащих.Продолжили продвижение в глубину обороны противника подразделения "Центра". За неделю они ликвидировали свыше 3540 украинских боевиков, три танка, включая Leopard, 23 боевые бронированные машины. Уничтожены 42 автомобиля и 26 орудий полевой артиллерии.Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Днепроэнергия и Константинополь ДНР. Противник потерял 1085 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, 20 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ.Подразделения группировки войск "Днепр" разбили 43 автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожили шесть станций РЭБ и пять складов с боеприпасами. ВСУ здесь потеряли свыше 440 боевиков.За неделю средства ПВО сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, 27 управляемых авиационных бомб, 17 реактивных снарядов 1135 БПЛА.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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