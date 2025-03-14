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На поле боя Киев еженедельно теряет до 11 тысяч боевиков и территории - РИА Новости Крым, 14.03.2025
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На поле боя Киев еженедельно теряет до 11 тысяч боевиков и территории
На поле боя Киев еженедельно теряет до 11 тысяч боевиков и территории - РИА Новости Крым, 14.03.2025
На поле боя Киев еженедельно теряет до 11 тысяч боевиков и территории
За наделю в зоне СВО Киев потерял больше 10780 боевиков, десятки населенных пунктов, склады вооружения и западную технику. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 14.03.2025
2025-03-14T14:56
2025-03-14T14:49
новости сво
министерство обороны рф
потери всу
вооруженные силы россии
новости
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. За наделю в зоне СВО Киев потерял больше 10780 боевиков, десятки населенных пунктов, склады вооружения и западную технику. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили 2315 военнослужащих, семь танков, 111 боевых бронированных машин. Уничтожены 140 автомобилей, 56 орудий полевой артиллерии, шесть складов с боеприпасами.Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю и разбили 14 боевых бронированных машин, 32 автомобиля, 19 орудий полевой артиллерии, 15 станций РЭБ и восемь полевых складов боеприпасов. Противник потерял свыше 1580 военнослужащих.В зоне ответственности "Южной" группировки ВС РФ освободили населенные пункты Новомарково и Горького ДНР. Разбили три танка, 16 боевых бронированных машин, 24 автомобиля и 25 орудий полевой артиллерии. Уничтожили 15 полевых складов боеприпасов. За неделю ВСУ потеряли 1815 военнослужащих.Продолжили продвижение в глубину обороны противника подразделения "Центра". За неделю они ликвидировали свыше 3540 украинских боевиков, три танка, включая Leopard, 23 боевые бронированные машины. Уничтожены 42 автомобиля и 26 орудий полевой артиллерии.Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Днепроэнергия и Константинополь ДНР. Противник потерял 1085 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, 20 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ.Подразделения группировки войск "Днепр" разбили 43 автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожили шесть станций РЭБ и пять складов с боеприпасами. ВСУ здесь потеряли свыше 440 боевиков.За неделю средства ПВО сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, 27 управляемых авиационных бомб, 17 реактивных снарядов 1135 БПЛА.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250314/v-kurskoy-oblasti-osvobozhdeno-28-naselennykh-punktov-1144934780.html
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новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, новости, новости
На поле боя Киев еженедельно теряет до 11 тысяч боевиков и территории

За наделю ВСУ потеряли почти 11 тысяч боевиков и десятки единиц техники - Минобороны

14:56 14.03.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. За наделю в зоне СВО Киев потерял больше 10780 боевиков, десятки населенных пунктов, склады вооружения и западную технику. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили 2315 военнослужащих, семь танков, 111 боевых бронированных машин. Уничтожены 140 автомобилей, 56 орудий полевой артиллерии, шесть складов с боеприпасами.
Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю и разбили 14 боевых бронированных машин, 32 автомобиля, 19 орудий полевой артиллерии, 15 станций РЭБ и восемь полевых складов боеприпасов. Противник потерял свыше 1580 военнослужащих.
В зоне ответственности "Южной" группировки ВС РФ освободили населенные пункты Новомарково и Горького ДНР. Разбили три танка, 16 боевых бронированных машин, 24 автомобиля и 25 орудий полевой артиллерии. Уничтожили 15 полевых складов боеприпасов. За неделю ВСУ потеряли 1815 военнослужащих.
Сводка Минобороны РФ за неделю с 7 по 14 марта 2025 годаСводка Минобороны РФ за неделю с 7 по 14 марта 2025 года
Продолжили продвижение в глубину обороны противника подразделения "Центра". За неделю они ликвидировали свыше 3540 украинских боевиков, три танка, включая Leopard, 23 боевые бронированные машины. Уничтожены 42 автомобиля и 26 орудий полевой артиллерии.
Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Днепроэнергия и Константинополь ДНР. Противник потерял 1085 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, 20 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ.
Подразделения группировки войск "Днепр" разбили 43 автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожили шесть станций РЭБ и пять складов с боеприпасами. ВСУ здесь потеряли свыше 440 боевиков.
За неделю средства ПВО сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, 27 управляемых авиационных бомб, 17 реактивных снарядов 1135 БПЛА.
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Военнослужащие группировки войск Север в освобожденной Судже - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
13:56
В Курской области освобождено 28 населенных пунктов
 
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