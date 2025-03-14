Рейтинг@Mail.ru
GLSDB для Киева: зачем Трамп дает Украине бомбы во время переговоров - РИА Новости Крым, 14.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250314/dvoynaya-igra-zachem-tramp-daet-kievu-bomby-glsdb-vo-vremya-peregovorov-1144936022.html
GLSDB для Киева: зачем Трамп дает Украине бомбы во время переговоров
GLSDB для Киева: зачем Трамп дает Украине бомбы во время переговоров - РИА Новости Крым, 14.03.2025
GLSDB для Киева: зачем Трамп дает Украине бомбы во время переговоров
Поставки американских дальнобойных бомб GLSDB Киеву на фоне "миротворческих" заявлений американского президента Дональда Трампа можно расценивать как попытку... РИА Новости Крым, 14.03.2025
2025-03-14T14:31
2025-03-14T14:43
снаряды glsdb
сша
дональд трамп
россия
поставки западного оружия украине
мнения
андрей кошкин
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1c/1127818843_0:117:1600:1017_1920x0_80_0_0_76574a516dbb0d77014412d7995613e5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Поставки американских дальнобойных бомб GLSDB Киеву на фоне "миротворческих" заявлений американского президента Дональда Трампа можно расценивать как попытку давления на Москву, но это не приведет Вашингтон к желаемым результатам. Такое мнение РИА Новости Крым выразил эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.США готовы возобновить поставки на Украину дальнобойных бомб наземного базирования GLSDB с улучшенной защитой от средств противовоздушной обороны, сообщалось ранее в пятницу. Киев получит эти боеприпасы на фоне сообщений о том, что запасы баллистических ракет ATACMS на Украине истощились."Прежде всего, мы отмечаем, что никакие поставки фактически и не останавливались. Короткая пауза - это всего лишь элемент давления на Киев, который должен был пойти на условия США. Если говорить в стратегическом плане, в общем- то ничего не менялось. Мы не видим никаких изменений стратегической концепции той войны, которую США ведут против России прокси-войсками ВСУ", - констатирует Кошкин.В этой связи новый эпизод с поставками модернизированных бомб GLSDB на переговорном треке принципиально ничего не меняет, считает эксперт. Москва, не отступит от своих условий по мирному урегулированию, хотя Трамп рассчитывает на обратное и пытается давить.При этом "миротворческий" образ Трампа, который он использует в своих политических целях, Москва должна использовать в своих, убежден Кошкин. Задача - обеспечить выполнение условий РФ, хотя это, по мнению политолога, будет не легко, и потребует еще много времени."Что касается бомб наземного базирования GLSDB - на этот раз это модернизированный вариант. Но у нас есть силы и средства для того, чтобы противодействовать этим дальнобойным ракетам и любым другим системам, которые используют США для поставок Украине", - подытожил военный эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Реактивные снаряды GLSDB – характеристики и дальностьУправляемый снаряд GLSDB: что такое "умная" бомба и чем она опасна"Киев все время врал": Лавров оценил предложение о перемирии на Украине
сша
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1c/1127818843_92:0:1600:1131_1920x0_80_0_0_ef22565922ecbfe442c442534b5cd31a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
снаряды glsdb, сша, дональд трамп, россия, поставки западного оружия украине, мнения, андрей кошкин, украина
GLSDB для Киева: зачем Трамп дает Украине бомбы во время переговоров

GLSDB дают Киеву во время переговоров в попытке надавить на Россию - мнение

14:31 14.03.2025 (обновлено: 14:43 14.03.2025)
 
"Умный" управляемый снаряд GLSDB
Умный управляемый снаряд GLSDB
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Поставки американских дальнобойных бомб GLSDB Киеву на фоне "миротворческих" заявлений американского президента Дональда Трампа можно расценивать как попытку давления на Москву, но это не приведет Вашингтон к желаемым результатам. Такое мнение РИА Новости Крым выразил эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.
США готовы возобновить поставки на Украину дальнобойных бомб наземного базирования GLSDB с улучшенной защитой от средств противовоздушной обороны, сообщалось ранее в пятницу. Киев получит эти боеприпасы на фоне сообщений о том, что запасы баллистических ракет ATACMS на Украине истощились.
"Прежде всего, мы отмечаем, что никакие поставки фактически и не останавливались. Короткая пауза - это всего лишь элемент давления на Киев, который должен был пойти на условия США. Если говорить в стратегическом плане, в общем- то ничего не менялось. Мы не видим никаких изменений стратегической концепции той войны, которую США ведут против России прокси-войсками ВСУ", - констатирует Кошкин.
В этой связи новый эпизод с поставками модернизированных бомб GLSDB на переговорном треке принципиально ничего не меняет, считает эксперт. Москва, не отступит от своих условий по мирному урегулированию, хотя Трамп рассчитывает на обратное и пытается давить.
"Конечно, это элемент давления. Более того, Трамп еще добавил и усилил односторонние санкции против России прямо сейчас, во время переговоров. Но команда Трампа, погружаясь в атмосферу урегулирования, начинает понимать, что здесь для них будет очень много проблем. Москва - не Киев, на Москву так просто не надавишь", - говорит политолог.
При этом "миротворческий" образ Трампа, который он использует в своих политических целях, Москва должна использовать в своих, убежден Кошкин. Задача - обеспечить выполнение условий РФ, хотя это, по мнению политолога, будет не легко, и потребует еще много времени.
"Что касается бомб наземного базирования GLSDB - на этот раз это модернизированный вариант. Но у нас есть силы и средства для того, чтобы противодействовать этим дальнобойным ракетам и любым другим системам, которые используют США для поставок Украине", - подытожил военный эксперт.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Реактивные снаряды GLSDB – характеристики и дальность
Управляемый снаряд GLSDB: что такое "умная" бомба и чем она опасна
"Киев все время врал": Лавров оценил предложение о перемирии на Украине
 
Снаряды GLSDBСШАДональд ТрампРоссияПоставки западного оружия УкраинеМненияАндрей КошкинУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:22"Работаем ударно!": в Крыму восстанавливают выгоревший лес
16:07Вопрос вступления Украины в НАТО больше не рассматривается - Рютте
16:04Стрельба у детского сада в Москве - что известно
15:48Штормовой ветер и дожди со снегом и морозом идут на Крым
15:18В Крыму украинских нацистов назвали ИГИЛом* для Европы
15:05В Туапсе из-за пожара на нефтебазе превышен уровень угарного газа
14:56На поле боя Киев еженедельно теряет до 11 тысяч боевиков и территории
14:43209 человек эвакуированы с освобожденной территории Курской области
14:31GLSDB для Киева: зачем Трамп дает Украине бомбы во время переговоров
14:10Аксенов назвал главное достижение Крыма за 11 лет в составе России
14:05Крым при Украине жил в постоянном стрессе – муфтий мусульман региона
13:56В Курской области освобождено 28 населенных пунктов
13:51Армия России нанесла 15 групповых ударов по Украине – что поражено
13:44В Абхазию – можно: МИД РФ снял рекомендации по непосещению республики
13:30Украинский беспилотник уничтожен над Крымом
13:23Покупали воздух: в Севастополе осудили бухгалтеров за кражу 13 млн рублей
13:12В Одессе убит организатор поджога Дома профсоюзов
13:02Россию и Белоруссию не удастся обвести вокруг пальца - Лукашенко
12:49В Курской области отражена контратака ВСУ – уничтожено 260 боевиков
12:46Путин встретился со спецпосланником Трампа Уиткоффом
Лента новостейМолния