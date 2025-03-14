https://crimea.ria.ru/20250314/dvoynaya-igra-zachem-tramp-daet-kievu-bomby-glsdb-vo-vremya-peregovorov-1144936022.html

GLSDB для Киева: зачем Трамп дает Украине бомбы во время переговоров

GLSDB для Киева: зачем Трамп дает Украине бомбы во время переговоров - РИА Новости Крым, 14.03.2025

GLSDB для Киева: зачем Трамп дает Украине бомбы во время переговоров

Поставки американских дальнобойных бомб GLSDB Киеву на фоне "миротворческих" заявлений американского президента Дональда Трампа можно расценивать как попытку... РИА Новости Крым, 14.03.2025

2025-03-14T14:31

2025-03-14T14:31

2025-03-14T14:43

снаряды glsdb

сша

дональд трамп

россия

поставки западного оружия украине

мнения

андрей кошкин

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Поставки американских дальнобойных бомб GLSDB Киеву на фоне "миротворческих" заявлений американского президента Дональда Трампа можно расценивать как попытку давления на Москву, но это не приведет Вашингтон к желаемым результатам. Такое мнение РИА Новости Крым выразил эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.США готовы возобновить поставки на Украину дальнобойных бомб наземного базирования GLSDB с улучшенной защитой от средств противовоздушной обороны, сообщалось ранее в пятницу. Киев получит эти боеприпасы на фоне сообщений о том, что запасы баллистических ракет ATACMS на Украине истощились."Прежде всего, мы отмечаем, что никакие поставки фактически и не останавливались. Короткая пауза - это всего лишь элемент давления на Киев, который должен был пойти на условия США. Если говорить в стратегическом плане, в общем- то ничего не менялось. Мы не видим никаких изменений стратегической концепции той войны, которую США ведут против России прокси-войсками ВСУ", - констатирует Кошкин.В этой связи новый эпизод с поставками модернизированных бомб GLSDB на переговорном треке принципиально ничего не меняет, считает эксперт. Москва, не отступит от своих условий по мирному урегулированию, хотя Трамп рассчитывает на обратное и пытается давить.При этом "миротворческий" образ Трампа, который он использует в своих политических целях, Москва должна использовать в своих, убежден Кошкин. Задача - обеспечить выполнение условий РФ, хотя это, по мнению политолога, будет не легко, и потребует еще много времени."Что касается бомб наземного базирования GLSDB - на этот раз это модернизированный вариант. Но у нас есть силы и средства для того, чтобы противодействовать этим дальнобойным ракетам и любым другим системам, которые используют США для поставок Украине", - подытожил военный эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Реактивные снаряды GLSDB – характеристики и дальностьУправляемый снаряд GLSDB: что такое "умная" бомба и чем она опасна"Киев все время врал": Лавров оценил предложение о перемирии на Украине

сша

россия

украина

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снаряды glsdb, сша, дональд трамп, россия, поставки западного оружия украине, мнения, андрей кошкин, украина