https://crimea.ria.ru/20250314/kakie-voprosy-ssha-obsuzhdayut-s-rossiey-i-ukrainoy-na-peregovorakh-1144918813.html

Какие вопросы США обсуждают с Россией и Украиной на переговорах

Какие вопросы США обсуждают с Россией и Украиной на переговорах - РИА Новости Крым, 14.03.2025

Какие вопросы США обсуждают с Россией и Украиной на переговорах

В рамках переговоров по урегулированию конфликта обсуждаются территориальные вопросы, разработка украинских недр и возможность присутствия европейских войск на... РИА Новости Крым, 14.03.2025

2025-03-14T07:24

2025-03-14T07:24

2025-03-14T07:24

сша

майк уолц

россия

украина

новости сво

в мире

политика

внешняя политика

европейский союз (ес)

контингент нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111697/52/1116975277_0:76:2708:1599_1920x0_80_0_0_063a49617f147f6074649984f03c97c3.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. В рамках переговоров по урегулированию конфликта обсуждаются территориальные вопросы, разработка украинских недр и возможность присутствия европейских войск на Украине. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц в интервью Fox News, сообщает РИА Новости.В ходе эфира ведущий спросил политика, какие темы обсуждаются в рамках переговоров, перечислив сделку с США по разработке полезных ископаемых, присутствие европейских военных на Украине, судьбу регионов с преимущественно русскоговорящим населением, в том числе Донбасса.По словам советника Трампа, США "активно работают над тем, чтобы сблизить позиции сторон".Уолтц также отметил, что в Вашингтоне "испытывают осторожный оптимизм" по поводу перспектив украинского урегулирования.Предложение о перемирии и ответ России11 марта в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса. По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Рассуждая об идее временного перемирия, российский лидер отметил, что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации, беспрепятственных поставок оружия, а также подготовки новых формирований. Путин не исключил обсуждения идеи перемирия на Украине с президентом США Дональдом Трампом.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп оценил слова Путина о прекращении огня на УкраинеУ США нет плана по урегулированию конфликта на Украине – ЛукашенкоПереговоры по Украине: чего ждет Россия от США

сша

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, майк уолц, россия, украина, новости сво, в мире, политика, внешняя политика, европейский союз (ес), контингент нато