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Какие вопросы США обсуждают с Россией и Украиной на переговорах - РИА Новости Крым, 14.03.2025
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Какие вопросы США обсуждают с Россией и Украиной на переговорах
Какие вопросы США обсуждают с Россией и Украиной на переговорах - РИА Новости Крым, 14.03.2025
Какие вопросы США обсуждают с Россией и Украиной на переговорах
В рамках переговоров по урегулированию конфликта обсуждаются территориальные вопросы, разработка украинских недр и возможность присутствия европейских войск на... РИА Новости Крым, 14.03.2025
2025-03-14T07:24
2025-03-14T07:24
сша
майк уолц
россия
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новости сво
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внешняя политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. В рамках переговоров по урегулированию конфликта обсуждаются территориальные вопросы, разработка украинских недр и возможность присутствия европейских войск на Украине. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц в интервью Fox News, сообщает РИА Новости.В ходе эфира ведущий спросил политика, какие темы обсуждаются в рамках переговоров, перечислив сделку с США по разработке полезных ископаемых, присутствие европейских военных на Украине, судьбу регионов с преимущественно русскоговорящим населением, в том числе Донбасса.По словам советника Трампа, США "активно работают над тем, чтобы сблизить позиции сторон".Уолтц также отметил, что в Вашингтоне "испытывают осторожный оптимизм" по поводу перспектив украинского урегулирования.Предложение о перемирии и ответ России11 марта в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса. По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Рассуждая об идее временного перемирия, российский лидер отметил, что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации, беспрепятственных поставок оружия, а также подготовки новых формирований. Путин не исключил обсуждения идеи перемирия на Украине с президентом США Дональдом Трампом.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп оценил слова Путина о прекращении огня на УкраинеУ США нет плана по урегулированию конфликта на Украине – ЛукашенкоПереговоры по Украине: чего ждет Россия от США
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сша, майк уолц, россия, украина, новости сво, в мире, политика, внешняя политика, европейский союз (ес), контингент нато
Какие вопросы США обсуждают с Россией и Украиной на переговорах

США обсуждают с Россией и Украиной территориальные вопросы и присутствие войск ЕС - Уолтц

07:24 14.03.2025
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаг России и трезубец герба Украины. Архивное фото
Флаг России и трезубец герба Украины. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. В рамках переговоров по урегулированию конфликта обсуждаются территориальные вопросы, разработка украинских недр и возможность присутствия европейских войск на Украине. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц в интервью Fox News, сообщает РИА Новости.
В ходе эфира ведущий спросил политика, какие темы обсуждаются в рамках переговоров, перечислив сделку с США по разработке полезных ископаемых, присутствие европейских военных на Украине, судьбу регионов с преимущественно русскоговорящим населением, в том числе Донбасса.
Уолтц ответил на это: "Вы не ошибаетесь ни в чем из этого. Мы обсуждаем все эти вещи с обеими сторонами – с русскими и с украинцами".
По словам советника Трампа, США "активно работают над тем, чтобы сблизить позиции сторон".
Уолтц также отметил, что в Вашингтоне "испытывают осторожный оптимизм" по поводу перспектив украинского урегулирования.
"Конечно, у обеих сторон будут свои требования, и, конечно, обе стороны должны будут пойти на некоторые компромиссы", - добавил он.

Предложение о перемирии и ответ России

11 марта в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса. По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ.
Рассуждая об идее временного перемирия, российский лидер отметил, что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации, беспрепятственных поставок оружия, а также подготовки новых формирований. Путин не исключил обсуждения идеи перемирия на Украине с президентом США Дональдом Трампом.
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