Рейтинг@Mail.ru
Трамп оценил слова Путина о прекращении огня на Украине - РИА Новости Крым, 13.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250313/tramp-otsenil-slova-putina-o-prekraschenii-ognya-na-ukraine-1144916296.html
Трамп оценил слова Путина о прекращении огня на Украине
Трамп оценил слова Путина о прекращении огня на Украине - РИА Новости Крым, 13.03.2025
Трамп оценил слова Путина о прекращении огня на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает "многообещающими" слова президента России Владимира Путина о возможности прекращения огня на Украине. РИА Новости Крым, 13.03.2025
2025-03-13T21:05
2025-03-13T21:05
дональд трамп
сша
владимир путин (политик)
россия
украина
политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/07/1144742701_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_b8702531c7718b6b25dc7bedbd631649.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает "многообещающими" слова президента России Владимира Путина о возможности прекращения огня на Украине.Американский лидер добавил, что с удовольствием встретится с Путиным и поговорит, но подчеркнул, что прекращения огня на Украине необходимо достичь быстро.Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса.По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле.При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с Трампом идеи перемирия на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У США нет плана по урегулированию конфликта на Украине – ЛукашенкоБелоруссия делает пусковые установки для "Орешника" – ЛукашенкоПереговоры по Украине: чего ждет Россия от США
сша
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/07/1144742701_93:0:1004:683_1920x0_80_0_0_c0edbe65e880f60ef332fe597013be55.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, сша, владимир путин (политик), россия, украина, политика, новости
Трамп оценил слова Путина о прекращении огня на Украине

Трамп назвал "многообещающими" слова Путина о прекращении огня на Украине

21:05 13.03.2025
 
© AP Photo Win McNameeПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© AP Photo Win McNamee
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает "многообещающими" слова президента России Владимира Путина о возможности прекращения огня на Украине.
"То, что он сказал сегодня, - это многообещающее заявление", - сказал Трамп журналистам в Белом доме перед началом встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, комментируя слова российского лидера.
Американский лидер добавил, что с удовольствием встретится с Путиным и поговорит, но подчеркнул, что прекращения огня на Украине необходимо достичь быстро.
Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса.
По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле.
При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с Трампом идеи перемирия на Украине.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
У США нет плана по урегулированию конфликта на Украине – Лукашенко
Белоруссия делает пусковые установки для "Орешника" – Лукашенко
Переговоры по Украине: чего ждет Россия от США
 
Дональд ТрампСШАВладимир Путин (политик)РоссияУкраинаПолитикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:21Трамп допустил остановку работы правительства США на этой неделе
21:05Трамп оценил слова Путина о прекращении огня на Украине
20:55Аксенов: залог развития Крыма – единство и межнациональное согласие
20:41Дорога в объезд "Артека": как ведутся работы
20:05Российско-белорусские переговоры: главные заявления Путина и Лукашенко
19:46"Шторм века" не грозит: у марины в Балаклаве сейсмостойкость 9 баллов
19:27Европа может получить дешевый газ после договоренностей РФ и США – Путин
19:20Западные рубежи Союзного государства надежно прикрыты – Путин
19:14Группировка ВСУ в Курской области полностью изолирована – Путин
18:45Путин согласен прекратить боевые действия на Украине
18:41Путин поблагодарил Трампа за внимание к урегулированию на Украине
18:33Путин и Лукашенко подписали заявления по итогам переговоров
18:26Россия и Белоруссия продолжат сообща строить Союзное государство – Путин
18:07Три человека пострадали в результате ударов ВСУ по Белгородской области
17:57"Орешник", перемирие и 9 мая – о чем говорили лидеры РФ и Белоруссии
17:44В Крыму провели 15 инклюзивных экскурсий
17:15Новый Херсонес посетили более 1,7 миллиона туристов
17:02В Симферополе наградили победителей конкурса "ZOV Родины"
16:51"Киев все время врал": Лавров оценил предложение о перемирии на Украине
16:41Уиткофф в Москве - будет ли встреча с представителями России
Лента новостейМолния