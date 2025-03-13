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Трамп оценил слова Путина о прекращении огня на Украине
Трамп оценил слова Путина о прекращении огня на Украине - РИА Новости Крым, 13.03.2025
Трамп оценил слова Путина о прекращении огня на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает "многообещающими" слова президента России Владимира Путина о возможности прекращения огня на Украине. РИА Новости Крым, 13.03.2025
2025-03-13T21:05
2025-03-13T21:05
2025-03-13T21:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает "многообещающими" слова президента России Владимира Путина о возможности прекращения огня на Украине.Американский лидер добавил, что с удовольствием встретится с Путиным и поговорит, но подчеркнул, что прекращения огня на Украине необходимо достичь быстро.Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса.По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле.При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с Трампом идеи перемирия на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У США нет плана по урегулированию конфликта на Украине – ЛукашенкоБелоруссия делает пусковые установки для "Орешника" – ЛукашенкоПереговоры по Украине: чего ждет Россия от США
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дональд трамп, сша, владимир путин (политик), россия, украина, политика, новости
Трамп оценил слова Путина о прекращении огня на Украине
Трамп назвал "многообещающими" слова Путина о прекращении огня на Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает "многообещающими" слова президента России Владимира Путина о возможности прекращения огня на Украине.
"То, что он сказал сегодня, - это многообещающее заявление", - сказал Трамп журналистам в Белом доме перед началом встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, комментируя слова российского лидера.
Американский лидер добавил, что с удовольствием встретится с Путиным и поговорит, но подчеркнул, что прекращения огня на Украине необходимо достичь быстро.
Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса.
По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле.
При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с Трампом идеи перемирия на Украине.
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