Рейтинг@Mail.ru
После атаки дронов повреждены объекты в Саратове и Тамбовской области - РИА Новости Крым, 13.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250313/posle-ataki-dronov-povrezhdeny-obekty-v-saratove-i-tambovskoy-oblasti-1144886536.html
После атаки дронов повреждены объекты в Саратове и Тамбовской области
После атаки дронов повреждены объекты в Саратове и Тамбовской области - РИА Новости Крым, 13.03.2025
После атаки дронов повреждены объекты в Саратове и Тамбовской области
В Саратове и Тамбовской области из-за атаки беспилотников зафиксированы повреждения нежилых объектов и предприятия. Об этом сообщают главы регионов. РИА Новости Крым, 13.03.2025
2025-03-13T09:02
2025-03-13T09:04
новости
саратов
роман бусаргин
тамбовская область
евгений первышов
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/02/1129763222_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_0aa40d2da4c6634c57223686d7554cac.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. В Саратове и Тамбовской области из-за атаки беспилотников зафиксированы повреждения нежилых объектов и предприятия. Об этом сообщают главы регионов."В результате атаки БПЛА есть повреждения нежилых объектов в Петровском районе. Работает система оповещения", – сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.Предварительно, пострадавших нет, подчеркнул глава региона."Сегодня утром украинские БПЛА упали на территории Моршанского муниципального округа вне населенных пунктов. В результате была частично повреждена инфраструктура одного из предприятий", – сообщил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов.Информация о погибших и пострадавших не поступала. Для ликвидации последствий теракта задействованы все необходимые силы и средства, подчеркнул губернатор региона.В Калужской области при падении вражеского беспилотника повреждена вышка связи и линия электроснабжения, на одном из промышленных предприятий начался пожар, пострадал один сотрудник.В ночь на четверг силы российской ПВО отразили атаку украинских беспилотников на регионы России – сбиты 77 дронов ВСУ, сообщили ранее в Минобороны РФ. Из-за падения обломков сбитых вражеских дронов пожары вспыхнули также на территории промышленного объекта в Ростовской области и на инфраструктурном объекте в Воронежской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть беспилотников сбиты над Крымом и Черным моремГенштаб Украины признал атаку по нефтепроводу "Дружба"Домодедово после атаки - БПЛА были начинены шариками и подшипниками
саратов
тамбовская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/02/1129763222_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_35b2c34ee8084d7834d2716b48db8b71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, саратов, роман бусаргин, тамбовская область, евгений первышов, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)
После атаки дронов повреждены объекты в Саратове и Тамбовской области

После атаки БПЛА повреждены нежилые объекты и предприятие в Саратове и Тамбовской области

09:02 13.03.2025 (обновлено: 09:04 13.03.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобиль спецслужб
Автомобиль спецслужб - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. В Саратове и Тамбовской области из-за атаки беспилотников зафиксированы повреждения нежилых объектов и предприятия. Об этом сообщают главы регионов.
"В результате атаки БПЛА есть повреждения нежилых объектов в Петровском районе. Работает система оповещения", – сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
Предварительно, пострадавших нет, подчеркнул глава региона.
"Сегодня утром украинские БПЛА упали на территории Моршанского муниципального округа вне населенных пунктов. В результате была частично повреждена инфраструктура одного из предприятий", – сообщил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов.
Информация о погибших и пострадавших не поступала. Для ликвидации последствий теракта задействованы все необходимые силы и средства, подчеркнул губернатор региона.
В Калужской области при падении вражеского беспилотника повреждена вышка связи и линия электроснабжения, на одном из промышленных предприятий начался пожар, пострадал один сотрудник.
В ночь на четверг силы российской ПВО отразили атаку украинских беспилотников на регионы России – сбиты 77 дронов ВСУ, сообщили ранее в Минобороны РФ. Из-за падения обломков сбитых вражеских дронов пожары вспыхнули также на территории промышленного объекта в Ростовской области и на инфраструктурном объекте в Воронежской области.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Шесть беспилотников сбиты над Крымом и Черным морем
Генштаб Украины признал атаку по нефтепроводу "Дружба"
Домодедово после атаки - БПЛА были начинены шариками и подшипниками
 
НовостиСаратовРоман БусаргинТамбовская областьЕвгений ПервышовПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:26В Курской области эвакуируют людей с освобожденных территорий
10:57Пожар в Новороссийские охватил 2 гектара – прокуратура начала проверку
10:53Украинскую шпионку задержали в Херсонской области
10:34Кто в Крыму может получить сертификат на средства реабилитации
10:07"Туризм и гостеприимство" - что Крым получил по нацпроекту
10:04ФСБ предотвратила серию покушений на участников СВО
09:53ФСБ в Крыму пресекла незаконную работу "специалистов" из Средней Азии
09:44Сколько дорог отремонтируют в Крыму в 2025 году
09:36Как бесплатно отправить ребенка в детский лагерь
09:20Большой пожар произошел на свалке в Новороссийске
09:15В Евпатории громко – работают военные
09:02После атаки дронов повреждены объекты в Саратове и Тамбовской области
08:48В Севастополе разработали 25 новых маршрутов общественного транспорта
08:35Милютинский парк Алупки масштабно озеленят к годовщине Крымской весны
08:20Путин принял доклад о завершающем этапе освобождения Курской области
08:11В аэропортах Саратова и Волгограда введены временные ограничения
07:57Под Калугой после атаки дронов повреждены вышка связи и предприятие
07:27НАТО планирует теракты против российских судов и трубопроводов – Патрушев
07:0977 беспилотников атаковали ночью шесть регионов России
06:37С каким вариантом мирного плана по Украине работает Россия – ответ Кремля
Лента новостейМолния