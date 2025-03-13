https://crimea.ria.ru/20250313/posle-ataki-dronov-povrezhdeny-obekty-v-saratove-i-tambovskoy-oblasti-1144886536.html
После атаки дронов повреждены объекты в Саратове и Тамбовской области
После атаки дронов повреждены объекты в Саратове и Тамбовской области - РИА Новости Крым, 13.03.2025
После атаки дронов повреждены объекты в Саратове и Тамбовской области
В Саратове и Тамбовской области из-за атаки беспилотников зафиксированы повреждения нежилых объектов и предприятия. Об этом сообщают главы регионов. РИА Новости Крым, 13.03.2025
2025-03-13T09:02
2025-03-13T09:02
2025-03-13T09:04
новости
саратов
роман бусаргин
тамбовская область
евгений первышов
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. В Саратове и Тамбовской области из-за атаки беспилотников зафиксированы повреждения нежилых объектов и предприятия. Об этом сообщают главы регионов."В результате атаки БПЛА есть повреждения нежилых объектов в Петровском районе. Работает система оповещения", – сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.Предварительно, пострадавших нет, подчеркнул глава региона."Сегодня утром украинские БПЛА упали на территории Моршанского муниципального округа вне населенных пунктов. В результате была частично повреждена инфраструктура одного из предприятий", – сообщил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов.Информация о погибших и пострадавших не поступала. Для ликвидации последствий теракта задействованы все необходимые силы и средства, подчеркнул губернатор региона.В Калужской области при падении вражеского беспилотника повреждена вышка связи и линия электроснабжения, на одном из промышленных предприятий начался пожар, пострадал один сотрудник.В ночь на четверг силы российской ПВО отразили атаку украинских беспилотников на регионы России – сбиты 77 дронов ВСУ, сообщили ранее в Минобороны РФ. Из-за падения обломков сбитых вражеских дронов пожары вспыхнули также на территории промышленного объекта в Ростовской области и на инфраструктурном объекте в Воронежской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть беспилотников сбиты над Крымом и Черным моремГенштаб Украины признал атаку по нефтепроводу "Дружба"Домодедово после атаки - БПЛА были начинены шариками и подшипниками
саратов
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости, саратов, роман бусаргин, тамбовская область, евгений первышов, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)
После атаки дронов повреждены объекты в Саратове и Тамбовской области
После атаки БПЛА повреждены нежилые объекты и предприятие в Саратове и Тамбовской области
09:02 13.03.2025 (обновлено: 09:04 13.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. В Саратове и Тамбовской области из-за атаки беспилотников зафиксированы повреждения нежилых объектов и предприятия. Об этом сообщают главы регионов.
"В результате атаки БПЛА есть повреждения нежилых объектов в Петровском районе. Работает система оповещения", – сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
Предварительно, пострадавших нет, подчеркнул глава региона.
"Сегодня утром украинские БПЛА упали на территории Моршанского муниципального округа вне населенных пунктов. В результате была частично повреждена инфраструктура одного из предприятий", – сообщил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов.
Информация о погибших и пострадавших не поступала. Для ликвидации последствий теракта задействованы все необходимые силы и средства, подчеркнул губернатор региона.
В Калужской области
при падении вражеского беспилотника повреждена вышка связи и линия электроснабжения, на одном из промышленных предприятий начался пожар, пострадал один сотрудник.
В ночь на четверг силы российской ПВО отразили атаку украинских беспилотников на регионы России – сбиты 77 дронов ВСУ
, сообщили ранее в Минобороны РФ. Из-за падения обломков сбитых вражеских дронов пожары вспыхнули
также на территории промышленного объекта в Ростовской области и на инфраструктурном объекте в Воронежской области.
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