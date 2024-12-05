https://crimea.ria.ru/20241205/klubnika-k-novomu-godu-v-krymu-razrabotali-unikalnuyu-tekhnologiyu-1142383182.html

Клубника к Новому году: в Крыму разработали уникальную технологию

Клубника к Новому году: в Крыму разработали уникальную технологию - РИА Новости Крым, 05.12.2024

Клубника к Новому году: в Крыму разработали уникальную технологию

Фермеры в Крыму разработали уникальную технологию производства клубники осеннего сбора, и с 2025 года будут радовать ценителей ягод в декабре. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 05.12.2024

2024-12-05T09:35

2024-12-05T09:35

2024-12-05T09:35

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сельское хозяйство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Фермеры в Крыму разработали уникальную технологию производства клубники осеннего сбора, и с 2025 года будут радовать ценителей ягод в декабре. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор одного из предприятий республики, специализирующихся на выращивании клубники, Андрей Коздоба.Он отметил, что на предприятии уже не первый год пробуют осенние сборы клубники. Но только теперь опыт оказался позитивным. И уже в будущем году к декабрю можно будет рассчитывать на урожай.По его словам, саженцы клубники, которые высадили осенью, должны полгода крепнуть в покое, чтобы дать хороший урожай весной. В этом случае и корневая система, и листовой аппарат становятся мощными, и растение может отдать максимум в свои плоды – по аромату, сладости и вкусовой гамме.Но, как показала практика, крымская клубника осеннего сбора может не отличаться от той, которую снимают в привычное время, в мае – июне: все дело в технологии производства.Успешности "клубничному" проекту прибавляет и крымская погода, отмечает Коздоба."У нас неотапливаемые теплицы, и в них до конца ноября можно собрать урожай. В этом плане нас погода балует", – заметил он.Но выращивать клубнику в Крыму осенью в открытом грунте все-так сложно."Много рисков, что растение не будет развиваться и созревать из-за частых перепадов температуры и холодных ночей. Поэтому вырастить ее можно только в теплицах", – добавил фермер.При этом посадочный материал тоже имеет значение. Для урожая осеннего сбора используют специальную рассада фриго."Есть два типа: зеленая рассада, которая выращивается от материнского растения – высаживается ус, и из него получается саженец. А есть рассада фриго. У нас в России нет таких питомников, которые предоставляют ее в большом объеме. Приходится пока окольными путями получать – из Дании или Голландии. Может, придет время, когда мы этим займется, или появятся у нас предприятия", – поделился Коздоба.По его словам, сложность заключается в том, что для питомников с рассадой фриго нужны песчаные грунты. В Крыму таких земель нет, а морской песок не подходит, так как очень соленый для капризной клубники. Она любит баланс солей и кислотности, сказал фермер, и может просто "отказаться расти", если ей что-то не нравится.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как выбирать клубникуКак растут "новогодние" помидоры: в Крыму собирают урожай томатовОрешник в Крыму будут калибровать и обрабатывать на новом заводе

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сельское хозяйство, клубника, урожай в крыму, урожай, новости крыма, наука и технологии