https://crimea.ria.ru/20241205/klubnika-k-novomu-godu-v-krymu-razrabotali-unikalnuyu-tekhnologiyu-1142383182.html
Клубника к Новому году: в Крыму разработали уникальную технологию
Клубника к Новому году: в Крыму разработали уникальную технологию - РИА Новости Крым, 05.12.2024
Клубника к Новому году: в Крыму разработали уникальную технологию
Фермеры в Крыму разработали уникальную технологию производства клубники осеннего сбора, и с 2025 года будут радовать ценителей ягод в декабре. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 05.12.2024
2024-12-05T09:35
2024-12-05T09:35
2024-12-05T09:35
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радио "спутник в крыму"
сельское хозяйство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Фермеры в Крыму разработали уникальную технологию производства клубники осеннего сбора, и с 2025 года будут радовать ценителей ягод в декабре. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор одного из предприятий республики, специализирующихся на выращивании клубники, Андрей Коздоба.Он отметил, что на предприятии уже не первый год пробуют осенние сборы клубники. Но только теперь опыт оказался позитивным. И уже в будущем году к декабрю можно будет рассчитывать на урожай.По его словам, саженцы клубники, которые высадили осенью, должны полгода крепнуть в покое, чтобы дать хороший урожай весной. В этом случае и корневая система, и листовой аппарат становятся мощными, и растение может отдать максимум в свои плоды – по аромату, сладости и вкусовой гамме.Но, как показала практика, крымская клубника осеннего сбора может не отличаться от той, которую снимают в привычное время, в мае – июне: все дело в технологии производства.Успешности "клубничному" проекту прибавляет и крымская погода, отмечает Коздоба."У нас неотапливаемые теплицы, и в них до конца ноября можно собрать урожай. В этом плане нас погода балует", – заметил он.Но выращивать клубнику в Крыму осенью в открытом грунте все-так сложно."Много рисков, что растение не будет развиваться и созревать из-за частых перепадов температуры и холодных ночей. Поэтому вырастить ее можно только в теплицах", – добавил фермер.При этом посадочный материал тоже имеет значение. Для урожая осеннего сбора используют специальную рассада фриго."Есть два типа: зеленая рассада, которая выращивается от материнского растения – высаживается ус, и из него получается саженец. А есть рассада фриго. У нас в России нет таких питомников, которые предоставляют ее в большом объеме. Приходится пока окольными путями получать – из Дании или Голландии. Может, придет время, когда мы этим займется, или появятся у нас предприятия", – поделился Коздоба.По его словам, сложность заключается в том, что для питомников с рассадой фриго нужны песчаные грунты. В Крыму таких земель нет, а морской песок не подходит, так как очень соленый для капризной клубники. Она любит баланс солей и кислотности, сказал фермер, и может просто "отказаться расти", если ей что-то не нравится.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как выбирать клубникуКак растут "новогодние" помидоры: в Крыму собирают урожай томатовОрешник в Крыму будут калибровать и обрабатывать на новом заводе
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крым, сельское хозяйство, клубника, урожай в крыму, урожай, новости крыма, наука и технологии
Клубника к Новому году: в Крыму разработали уникальную технологию
В Крыму фермеры разработали уникальную технологию выращивания клубники зимой
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым.
Фермеры в Крыму разработали уникальную технологию производства клубники осеннего сбора, и с 2025 года будут радовать ценителей ягод в декабре. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал директор одного из предприятий республики, специализирующихся на выращивании клубники, Андрей Коздоба.
Он отметил, что на предприятии уже не первый год пробуют осенние сборы клубники. Но только теперь опыт оказался позитивным. И уже в будущем году к декабрю можно будет рассчитывать на урожай.
"Собрали немного, но были и отправки в Москву, где произвели фурор. Мы откорректировали работу, поняли, когда должны высаживать, как ухаживать, какое питание должно быть у растений в осенний период. И, учитывая этот опыт, в следующем году рассчитываем, что у нас будет уже более серьезный урожай", – рассказал Коздоба.
По его словам, саженцы клубники, которые высадили осенью, должны полгода крепнуть в покое, чтобы дать хороший урожай весной. В этом случае и корневая система, и листовой аппарат становятся мощными, и растение может отдать максимум в свои плоды – по аромату, сладости и вкусовой гамме.
Но, как показала практика, крымская клубника осеннего сбора может не отличаться от той, которую снимают в привычное время, в мае – июне: все дело в технологии производства.
"Все-таки у нас грунт, хоть растения и в теплицах, но питание сбалансированное. Может только не хватать чуть аромата. Есть много нюансов. Это наши секреты. Мы приобретаем новый опыт, будем работать в этом направлении и делать два сбора", – сказал фермер.
Успешности "клубничному" проекту прибавляет и крымская погода, отмечает Коздоба.
"У нас неотапливаемые теплицы, и в них до конца ноября можно собрать урожай. В этом плане нас погода балует", – заметил он.
Но выращивать клубнику в Крыму осенью в открытом грунте все-так сложно.
"Много рисков, что растение не будет развиваться и созревать из-за частых перепадов температуры и холодных ночей. Поэтому вырастить ее можно только в теплицах", – добавил фермер.
При этом посадочный материал тоже имеет значение. Для урожая осеннего сбора используют специальную рассада фриго.
"Есть два типа: зеленая рассада, которая выращивается от материнского растения – высаживается ус, и из него получается саженец. А есть рассада фриго. У нас в России нет таких питомников, которые предоставляют ее в большом объеме. Приходится пока окольными путями получать – из Дании или Голландии. Может, придет время, когда мы этим займется, или появятся у нас предприятия", – поделился Коздоба.
По его словам, сложность заключается в том, что для питомников с рассадой фриго нужны песчаные грунты. В Крыму таких земель нет, а морской песок не подходит, так как очень соленый для капризной клубники. Она любит баланс солей и кислотности, сказал фермер, и может просто "отказаться расти", если ей что-то не нравится.
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