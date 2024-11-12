https://crimea.ria.ru/20241112/kak-rastut-novogodnie-pomidory-v-krymu-sobirayut-urozhay-tomatov-1141800076.html

Как растут "новогодние" помидоры: в Крыму собирают урожай томатов

Как растут "новогодние" помидоры: в Крыму собирают урожай томатов - РИА Новости Крым, 12.11.2024

Как растут "новогодние" помидоры: в Крыму собирают урожай томатов

На улице уже почти зима, а в теплице гудят шмели. У них еще есть работа – они опыляют помидоры, которые будут собирать здесь до конца декабря. Один шмелиный... РИА Новости Крым, 12.11.2024

2024-11-12T16:01

2024-11-12T16:01

2024-11-12T16:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. На улице уже почти зима, а в теплице гудят шмели. У них еще есть работа – они опыляют помидоры, которые будут собирать здесь до конца декабря. Один шмелиный улей живет до 45 дней, рассказывает агроном предприятия Юрий Волошин."В конце восьмидесятых, когда их первый раз ввозили, на таможне оформляли, как крупный рогатый скот. Не было тогда подходящей позиции", - смеется он.Теперь шмели в теплице уже никого не удивляют, как и специальные клещи-энтомофаги, которые поедают вредителей. С их помощью с каждого растения за год собирают до двадцати килограммов томатов.В современной теплице стройными рядами подвешены гирлянды помидорок, которые за год вырастают до 15 метров. По мере роста их опускают, потому что плоды завязываются только на верхней части. Поэтому у основания постепенно накручиваются "змеи" толстого помидорного стебля.Чтобы собирать помидоры "на высоте" в прямом и переносном смысле, рабочие должны получить специальный допуск врача. Не каждый может делать это на высоте четыре-пять метров, управляя при этом специальной тележкой.Агроному помогает компьютерБольшой тепличный комплекс в селе Айвовое Бахчисарайского района управляется с помощью компьютерного центра. С его помощью агроном задает нужные параметры: влажность, температуру, количество поливов, концентрацию удобрений в воде и так далее. Ведь помидоры выращивают в специальном грунте из минеральной ваты, а необходимые для роста вещества подают под каждый корень в растворенном виде."Этот компьютер помогает агроному. Ну смотрите, или самому бегать под каждое растение проверять, или создавать какой-то микроклимат. А когда мы задаем задание, то компьютер уже за этим следит, это намного легче. Хотя голландцы говорят, что как бы хорошо ни работал компьютер, но ты должен четыре раза зайти в каждую теплицу и проверить", - продолжает агроном.Теплицы в Крыму занимают 73 гектараОвощи закрытого грунта в Крыму выращивают на 73 гектарах, и эта площадь ежегодно увеличивается, рассказал журналистам министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк. Производители здесь делают выбор в пользу быстровозводимых и менее энергозатратных теплиц, чем были раньше. Хотя затраты на обогрев и досвечивание растений у них по-прежнему большие.На полуострове обеспечивают собственную потребность в овощах на 70%, подчеркнул министр. Потому что такого результата удалось достичь за годы в составе России."Всего в Крыму до конца года планируется собрать 190 тысяч тонн овощей открытого и закрытого грунта, при потребности крымской в 260 тысяч. То есть мы более 70% закрываем для себя своими овощами", - уточнил профильный министр.Традиционно помидоры и огурцы закрытого грунта в Крыму выращивают в Бахчисарайском, Красногвардейском, Нижнегорском и Белогорском районах. Всего до конца планируют собрать 40 тысяч тонн тепличных овощей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Помидоры и дыни из Казахстана запретили ввозить в РоссиюДешевая капуста и дорогие помидоры: обзор цен на продукты в Симферополе В Крыму провели тайную дегустацию дынь и томатов местной селекции

https://crimea.ria.ru/20241109/v-krymu-rastut-tseny-na-produkty--pochemu-i-kak-eto-izmenit-1141720356.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сельское хозяйство, денис кратюк, овощи, урожай, урожай в крыму, новости крыма, минсельхоз крыма